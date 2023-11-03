OPPO geçtiğimiz ay, OPPO A2x’in lansmanının hemen ardından A serisinin en yeni bütçe akıllı telefonu olan OPPO A2 modelini Çin pazarında duyurdu. 230 dolar fiyata sahip olan bu telefon orta segmentte yer alacak. Peki, bu uygun fiyatlı telefon özellikleri ile Android tutkunlarına neler sunuyor? Gelin yakından bakalım.

Telefonda 6,72 inç büyüklüğünde 2400×1080 piksel çözünürlüğünde 90 Hz tazelemeli LCD ekran yer alıyor. Cihazın kalbinde ise MediaTek Dimensity 6020 yonga setini görüyoruz.

12 GB RAM‘i ile sürpriz yapan telefonun 256 GB ve 512 GB’lık sürümleri bulunuyor. OPPO A2 kamera tarafında da iddialı. Telefonun arkasında bizi f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50 MP arka kamera, f/2,4 diyafram açıklığına sahip 2 MP derinlik sensörü karşılıyor. Ön yüzeyde ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP ön kamera yer alıyor.

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Kutusundan Android 13 işletim sistemi ve 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya ile çıkan bu telefon ilk olarak anavatanı Çin’de satılacak. Telefonun ilerleyen aylarda Avrupa hatta Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

OPPO A2 özellikleri