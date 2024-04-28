Samsung 2024 senesinde orta seviyede yer alan telefon serisi A serisinin tüm üyelerini ülkemizde satışa çıkardı. A serisinin en üst versiyonu olan ve orta üst segment telefonlar arasında kendisine yer bulan Galaxy A55 5G modeli bu videoda mercek altında.

Samsung Galaxy A55 5G, önceki modeline göre önemli geliştirmeleri beraberinde getiriyor. İlk dikkat çeken noktası tasarım anlamında alüminyum çerçeve sunması. Bunula beraber yeni nesil işlemcisi ve güçlü kamera sistemiyle birçok kişinin de ilgisini çekmiş durumda.

Peki siz Samsung Galaxy A55 5G modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce satın alınabilir bir modeli mi yoksa segmentinde daha iyi olan telefonları mı tercih ederdiniz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Samsung Galaxy A55 Kutu Açılışı: https://youtu.be/HRptG6fTask

Samsung Galaxy A55 Oyun Testi: https://youtu.be/woPd7Zdwg9E

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