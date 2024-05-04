Güncelleme desteği biten POCO telefonlar listesi POCO cihaz kullananlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda Xiaomi cephesi, EOS yani End of Support/ Desteği Biten Cihazlar listesini güncellemiş ve ülkemizde çok satan telefonlar arasında yer alan POCO X3 Pro gibi modeller de bu listeye eklenmişti. Güncelleme desteği biten Xiaomi telefonlar listesi ile beraber, güncelleme desteği biten POCO telefonlar listesi de merak ediliyordu. İşte artık güncelleme almayacak POCO telefon modelleri.

İçindekiler Güncelleme Desteği Biten POCO Telefonlar Listesi 2024

Güncelleme Desteği Biten POCO Telefonlar Listesi 2024



Xiaomi, sürekli olarak yeni akıllı telefonlar piyasaya sürüyor ve bu modeller için güncelleme desteğini iyleştiriyor. Ancak bu süreçte eski modeller için güncelleme desteğinin sonlandığını görüyoruz. Şirketin resmi web sitesinde yer alan EOS List yani End Of Suppport/ Desteği Sonlanan Cihazlar adlı sayfada, güncelleme desteği sona eren modelleri düzenli olarak güncelliyor.

Her ne kadar Google cephesi kritik güvenlik güncellemelerini tüm Android telefon modellerine Google Play Store modülleri üzerinden dağıtsa da, güvenlik riskleri tamamen ortadan kalkmış değil. Bu listede yer alan cihazlar, artık güvenlik güncellemeleri ve yazılım güncellemeleri almayacaklar.