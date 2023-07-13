Çinli teknoloji devi Realme, yeni Realme GT Neo 6 serisiyle yakında piyasaya çıkacak. Serinin Realme GT Neo 6 ve Realme GT Neo 6 Pro modellerini içermesi bekleniyor. Son zamanlarda Çin’in 3C sertifika web sitesi ve TENAA’da görünen bilgiler, bu cihazların yakın zamanda piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Bunun yanı sıra, Realme GT 5 modelin de yakında piyasaya çıkacağı söylentileri dolaşıyor.

Lansman tarihi henüz kesinleşmemiş olsa da, internet üzerinde bu cihazlarla ilgili bazı özellikler ortaya çıkmış durumda. Ünlü sızıntıcı Digital Chat Station, bu beklentileri yakın bir tarihli Weibo gönderisinde paylaştı.

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Digital Chat Station’a göre, Realme GT 5, yüksek frekanslı karartma özelliklerine sahip 2K çözünürlüklü kavisli bir OLED ekrana sahip olacak. Akıllı telefonun güçlü bir Qualcomm Snapdragon 8 Serisi işlemciyle donatıldığı söyleniyor. Ayrıca, bir periskop yakınlaştırma kamerası da içermesi bekleniyor. Özellikle, cihazın 150 W veya 240 W kablolu şarj ve 50 W kablosuz şarj gibi hızlı şarj özelliklerini destekleyebileceği belirtiliyor.

Realme, Realme GT 5’in piyasaya sürülmesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, merakla beklenen Realme GT Neo 6 serisinin Ağustos ayında piyasaya sürülmesinin ardından bu cihazın tanıtılması bekleniyor.