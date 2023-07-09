Bu videoda realme markasının 10 serisinin baz modeli realme 10 modelinin detaylarına yakından bakıyoruz.

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Not: Bu videodaki ürün realme Türkiye tarafından tedarik edilmiştir.

realme 10, 10.000 TL altında orta segment bir telefon olarak yer alıyor. Sunduğu kompakt ve kutu tasarımı elde rahat bir tutuş konforu yaşatıyor. 6.4 inç Super AMOLED ekranı 90Hz desteklerken, 1000 nit makismum parlaklığa çıkabiliyor. MediaTek Helio G99 işlemcisinden gücü alan telefon, 8GB RAM ve 128GB depolama ya da 8GB RAM ve 256GB depolama seçenekleriyle satın alınabiliyor.

50MP ana kamerası, gündüz çekimlerinde iyi fotoğraflar çekebiliyor. Video tarafında ise maksimum 1080p 30fps videolar çekebiliyor. Ön taraftaki 16MP kamerası da net selfieler çekmenize olanak tanıyor. Ön taraftaki kamerayla da arka taraftaki kamara gibi 1080p 30fps videolar çekebiliyorsunuz.

5000 mAh bataryası bulunan realme 10, iki güne varan batarya ömrü sunabiliyor. Bataryası azaldığında ise kutu içerisinden çıkan 33W SuperVOOC şarj aletiyle kısa sürede dolum sağlayabiliyor. Böylece batarya sorunu da ortadan kalkıyor.

Peki siz realme 10 modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? 8500 TL – 9.000 TL bandında satın alabileceğiniz telefon hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.