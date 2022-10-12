MediaTek dün yeni Dimensity 1080 işlemcisini tanıttı. Bunun ardından Realme Başkan Yardımcısı Bay Madhav Sheth, Realme’nin bu yıl Dimensity 1080 destekli cihazları piyasaya süreceğini duyurdu. Gelin hep beraber olayın ayrıntılarına ve yeni yonga setinin dikkat çekici özellerine göz atalım.

Mission: 1080 Likes

Reward: The new Dimensity 1080 chipset on upcoming #realme devices this year!

Are you ready for the challenge? — Madhav Sheth (@MadhavSheth1) October 11, 2022

Dimensity 1080 Çipinin Bilinen Tüm Özellikleri

Dün başkan yardımcısı Sheth yaptığı açıklamada, Dimensity 1080 destekli Realme cihazlarının seneye raflarda olacağını söyledi. Bu karar insanları çok şaşırtmasa gerek çünkü Realme 1080 öncesinde de MediaTek’in işlemcilerini telefonlarında yoğun şekilde kullanıyordu. Bununla beraber şirketin yeni canavarların isimlerini veya piyasaya sürüleceklerine dair net bir tarih vermediğini belirtelim.

Dimensity 1080 çipi 6 nm teknolojisine dayanmaktadır. Canavar, saatte 2,6 GHz’e kadar çıkan iki Cortex-A78 çekirdek ve altı adet ARM Cortex-A55 çekirdekle beraber sekiz çekirdekli bir CPU ile birlikte geliyor. Çipteki oyun ve video düzenleme gibi grafiksel olarak yoğun görevler Mali-G68 GPU tarafından gerçekleştiriliyor. 200 megapiksel kamera, sub-6 GHz 5G şebeke ve Wi-Fi 6 desteği de Dimensity 1080’in özellikleri arasında bulunuyor. Bu desteklerin yeni Realme telefonlarında olma yüzdesi de yaşanılan olay sonucuyla oldukça yüksek.

MediaTek Dimensity 1080 Taşıyan Cihazların Fiyat Aralığı Nasıl Olacak ?

MediaTek Dimensity 1080, geçtiğimiz yıl tanıtılan MediaTek Dimensity 920’nin gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıktı. Haliyle, geçtiğimiz yıl MediaTek Dimensity 920 kullanan modellerin yeni versiyonları, çok büyük bir ihtimalle MediaTek Dimensity 1080’le gelecektir. Dimensity 920 deyince akla ilk gelen telefonlardan birisi Vivo V23 5G. Bu cihazın ülkemizde 15.000 ila 16.000 lira arasında değişen fiyatını göz önünde bulundurursak, yeni gelecek telefonların aynı vergi ile 15.000-18.000 TL civarında bir etiket değerine sahip olması muhtemel.

MediaTek Dimensity 1080 İşlemcisinin Muhtemel Rakipleri

MediaTek Dimensity 920, Qualcomm Snapdragon 778G ve Samsung Exynos 1280 işlemci ile rekabet etmişti. Haliyle; MediaTek Dimensity 1080 de bu işlemcilerin yeni versiyonları ile rekabet edecektir. Bu durumda yeni canavarın işi biraz zor. Çünkü özellikle Samsung, gelecek yıl için birçok yüksek performanslı cihaz çıkarmayı hedefliyor. Bu cihazların gücünü Qualcomm ürünlerinden alma yüzdesi de oldukça fazla. İlerde çıkabilecek telefonlardan Samsung Galaxy A53s ve Xiaomi 12T Lite, Qualcomm Snapdragon 778G’den gelişmiş işlemcilere sahip olacaklar ve MediaTek Dimensity 1080’li telefonlarla rekabet edecekler. Gelişmeler için takipte kalın.

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