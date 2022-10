MediaTek dün yeni Dimensity 1080 işlemcisini tanıttı. Bunun ardından Realme Başkan Yardımcısı Bay Madhav Sheth, Realme’nin bu yıl Dimensity 1080 destekli cihazları piyasaya süreceğini duyurdu. Gelin hep beraber olayın ayrıntılarına ve yeni yonga setinin dikkat çekici özellerine göz atalım.

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) October 11, 2022