Galaxy Z Flip FE için maalesef bir erteleme haberi geldi. Uygun fiyatlı bir katlanabilir telefon hayali artık daha mı uzak? Özellikle Türkiye gibi fiyat hassasiyetinin yüksek olduğu pazarlarda Galaxy Z Flip FE gibi fiyat performans telefonu beklentisi büyük. Peki Z Flip FE çıkış tarihi yaklaşıyor mu, yoksa bu modelden umudu kesmeli miyiz?

Galaxy Z Flip FE çıkış tarihi ertelendi!

Galaxy Z Flip FE hakkında uzun süredir konuşulan iddialar, Samsung’un uygun fiyatlı katlanabilir telefon pazarına girmek üzere olduğu yönündeydi. Ancak gelen son bilgilere göre şirket, bu planı bir süreliğine rafa kaldırmış durumda.

Galaxy Z Flip FE modelinin beklenen çıkış tarihi henüz takvime girmediği gibi, bu yıl içinde lansman yapılması da pek olası görünmüyor. Samsung’un bu kararı almasında birden fazla faktör etkili olmuş olabilir.

Öncelikle katlanabilir ekranlı cihazların üretim maliyetleri hâlâ oldukça yüksek. Giriş seviyesi bir katlanabilir telefon üretmek, fiyat-performans dengesi açısından oldukça zorlu bir süreç.

Ayrıca Z Flip FE çıkış tarihi ertelenirken, mevcut amiral gemisi modellerin satış stratejilerini korumak da Samsung’un öncelikleri arasında yer alıyor. Teknik açıdan bakıldığında, daha ucuz bir Galaxy Z Flip FE için bazı fedakârlıklar kaçınılmaz olacaktı.

Özellikle menteşe mekanizması, ekran dayanıklılığı ve batarya ömrü gibi kritik detaylarda ciddi kalite düşüşü yaşanabileceği belirtiliyor. Samsung’un bu nedenle daha fazla Ar-Ge yatırımı yapmadan böyle bir modeli piyasaya sürmek istemediği düşünülüyor.

İlginizi çekebilir: Galaxy Z Flip serisi işlemcisi değişiyor! İşte Z Flip 7 işlemcisi!

Ancak uygun fiyatlı bir alternatifin rafa kaldırılması, bu potansiyeli kısa vadede boşa çıkarıyor. Yine de Samsung’un bu projeyi tamamen iptal etmediği, yalnızca zamanlama açısından ertelediği ifade ediliyor.

Şirketin tüm odağını şu anda Temmuz 2025’te tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7’ye çevirdiği biliniyor. Z Flip FE modelinin geleceği ise bu premium cihazların performansına bağlı olabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Z Flip FE sizce bu sene piyasaya çıkmalı mıydı? Türkiye’de böyle bir model geniş kitlelere hitap eder miydi? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın, daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!