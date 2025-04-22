Amazon Prime üyelik ücretine zam geldi. Uzun süredir sabit kalan Amazon Prime abonelik fiyatı, 2 yılın ardından güncellendi. Bu güncelleme ile birlikte Amazon Prime abonelik ücreti ilk kez ciddi bir artışla karşı karşıya kaldı. Peki Amazon Prime ücreti ne kadar oldu? İşte zamlı Amazon Prime ücreti!

Amazon Prime ücretine zam yapıldı! Amazon Prime üyelik ne kadar?

Amazon Prime zammı ne kadar? Amazon Prime ücreti ne kadar? Alışverişte sunduğu avantajlar, hızlı teslimat seçenekleri ve zengin Prime Video içerikleriyle sık tercih edilen sistemin fiyatı, %25 oranında arttı. 2023’ten beri 39,90 TL olarak belirlenen aylık üyelik bedeli, artık 49,90 TL olacak.

Artışın temelinde döviz kurundaki dalgalanmaların etkili olduğu düşünülüyor. Şirketin Türkiye pazarına ilk girişinde verdiği, “Türkiye’deki fiyatlarımız kalıcı olacak” sözünü bir miktar esnetmiş olması dikkat çekici. Zira yeni belirlenen fiyat, yaklaşık 1,30 dolara tekabül ediyor ve bu da “1 dolarlık fiyat sözü”ne göre %30’luk bir artış anlamına geliyor.

Her ne kadar Amazon Prime zam haberi kullanıcıları üzmüş olsa da, sunulan hizmetleri göz önünde bulundurduğumuzda Amazon Prime ücreti hâlâ birçok alternatifine kıyasla uygun seviyelerde kalıyor.

Ücretsiz kargo, özel indirimler ve binlerce dijital içeriğe erişim gibi avantajlar göz önüne alındığında, aboneler için tatmin edici bir teklif sunmaya devam ediyor.

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