Akıllı Telefonlar
Realme esrarengiz bir telefon ile TENAA’ya uğradı!
Realme yeni bir akıllı telefon daha çıkarmak istiyor. Ürün yelpazesini genişletmek isteyen akıllı telefon üreticisi, özellikle son günlerde oldukça hareketli günler yaşıyor. Realme 8 serisini tanıtan Q3 serisi için de geri sayıma geçti. Bu hengamede firmanın yeni bir model daha piyasaya sürmek istediği ortaya çıktı. Çinli teknoloji devi adı henüz açıklanmayan yeni akıllı telefonu ile TENAA platformuna uğradı. Tasarım detayları ortaya çıkan akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de belli oldu.
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Realme RMX3333 TENAA’da ortaya çıktı!
Akıllı telefon dünyasında ürün sayısı hızla artmaya devam ediyor. Firmalar artık rakiplerinden ziyade kendi içlerinde de yeni küçük rekabetler yaratıyor. Kullanıcı cephesinden oldukça olumlu gözüken bu olay, rekabete de yeni bir boyut kazandırıyor. Çinli akıllı telefon üreticisi Realme de, durmak bilmeden çalışmalarını sürdürüyor. Hali hazırda Realme 8 5G serisini tanıtan ve rekabette önemli bir yere gelen firma, bir diğer önemli serisi Q3 için de geri sayıma geçti. Q3, Q3i ve Q3 Pro modellerini ay sonunda tanıtacak firma, bu üç model ile önemli bir alternatif olmak istiyor. Durum tam olarak böyle iken, firmanın akıllı telefon sayısını arttırmaya devam etmek istediği ortaya çıktı. Akıllı telefon üreticisi adı açıklanmayan bir model ile TENAA platformuna uğradı. RMX3333 model numaralı akıllı telefonun tasarım detayları ve bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Canlı görüntüleri de ortaya çıkan cihaz, tasarım olarak piyasadaki rakiplerine oldukça benzer bir yapıya sahip.
TENAA listelemesi sayesinde akıllı telefona ait çoğu tasarım detayı ortaya çıktı. RMX3333 6.43 inçlik AMOLED ekran ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Delikli ekrana sahip olacak akıllı telefonda kamera ekranın sol üst tarafında yer alıyor. Ayrıca akıllı telefonun ön kamerası da 16 MP değeri ile bizleri karşılayacak. Arka tarafta ise üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Kameralar günümüzdeki çoğu modelde olduğu gibi dikdörtgen çerçeve içerisine alınmış. Bununla birlikte arka kameraların özellikleri de ortaya çıktı. Ana kamera 48 MP olacak iken, onu 8 MP ile ultra geniş açı ve 2 MP ile derinlik sensörü takip ediyor. Görüntülerde cihaz üzerinde fiziksel bir parmak izi okuyucusu yer almıyor. Bu da akıllara cihazın parmak izi sensörünün ekran içinde olacağı yorumlarını beraberinde getirdi. Tüm bunların yanı sıra akıllı telefonun ağırlığı da belli oldu. RMX3333 175 gr ağırlığı ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. TENAA listelemesinde ağırlıkla tasarım detayları belli olan cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.
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Realme RMX3333 modelinin işlemcisi henüz belli olmadı!
1080×2400 ekran çözünürlüğü ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, tasarımsal anlamda devrim niteliği taşıyan özelliklere sahip değil. Bununla birlikte cihazın kullanacağı işlemci de henüz ortaya çıkmadı. Orta seviye olacağı iddia edilen akıllı telefon 5G özellikli olarak piyasaya çıkacak. Zira akıllı telefonun görsellerinde arka kameranın olduğu çerçevede 5G ibaresi dikkat çekmekte. TENAA‘da ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon, 2.4 GHz hıza sahip sekiz çekirdekli bir işlemci ile piyasaya çıkacak. Ancak daha önceden de belirttiğimiz üzere işlemcinin modeli belli değil. Bununla birlikte akıllı telefonun, 6 ve 8 GB RAM kapasiteleri ile piyasaya çıkacağı ortaya çıktı. Öte yandan akıllı telefon 64/128/256 GB’lık depolama alanı seçenekleri ile kullanıcılarına geniş alternatifler sunacak. Ayrıca kullanıcılar microSD kart desteği ile depolama alanlarını arttırma imkanına sahip olacaklar. İlave olarak akıllı telefon Android 11 arayüzü ile piyasaya çıkacak.
4220 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, bu konuda da piyasadaki standartlara oldukça uygun. Bununla birlikte akıllı telefonun şarj teknolojisine dair bir bilgi henüz ortaya çıkmadı. İlerleyen günlerde yeni detaylara sahip olması beklenen akıllı telefonun, isminin de ortaya çıkması bekleniyor. Tanıtım tarihi ve fiyatı da belli olmayan akıllı telefon, TENAA ile piyasaya küçük bir merhaba dedi. Realme 8 5G serisini tanıtan ve güçlü adımlarla akıllı telefon dünyasında yükselmek istiyor. Bununla birlikte Q3 serisini de yakında tanıtacak firmanın sürprizleri devam edecekmiş gibi gözüküyor. Bakalım Çinli teknoloji devi, esrarengiz cihazı ile birlikte piyasada söz sahibi olmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Huawei, akıllı telefon satışlarında ilk 5’ten çıktı!
Strategy Analytics, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin akıllı telefon pazar verilerini paylaştı. Akıllı telefon sevkiyatları yıllık ölçekte artarken, Huawei ise artık ilk 5 üretici arasında yer almıyor.
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Huawei, büyüyen akıllı telefon pazarında ilk 5’in dışında kaldı!
Yayınlanan rapora göre, Ocak-Mart aylarını kapsayan dönemde toplam 340 milyon birim akıllı telefon sevkiyatı gerçekleşti. COVID-19’un etkisini göstermeye başladığı 2020’nin ilk çeyreğinde ise 275 milyon akıllı telefon sevkiyatı görmüştük. Dolayısıyla pazarda genel olarak %24 oranında genişleme yaşandığı anlaşılıyor.
Marka bazlı sektör verilerinde ise Çinli markaların dikkat çeken yükselişi gözlerden kaçmıyor. Yılın ilk döneminde 77 milyon akıllı telefon gönderimi gerçekleştiren Samsung, %23 pazar payıyla liderliğini sürdürüyor. 57 milyon akıllı telefon sevk eden Apple, pazarın %17’sini elinde tutarak ikinci üretici olmuş. Xiaomi %15 pazar payıyla en büyük üçüncü olurken, onu sırasıyla Oppo ve Vivo takip ediyor. ABD’nin ticari yaptırımlarıyla boğuşan Huawei ise artık ilk 5 akıllı telefon markası arasında yer almıyor. Huawei’nin satışları, toplam 82 milyon adet sevkiyat gerçekleştiren diğer üreticiler içerisinde kalmış.
Akıllı telefon pazarında kaçınılmaz şekilde kan kaybeden Huawei; pazar payını resmen Xiaomi, Oppo ve Vivo’ya kaptırdı. Bu nedenle markanın 2021 yılı hedefleri ise geçmişe göre çok daha küçük. Bu yıl sadece 50 milyon akıllı telefon satmayı planlayan marka, işlemci krizini çözemezse bu sayının bile uzağında kalabilir. Son olarak Huawei’nin tam olarak ne durumda olduğunu önümüzdeki günlerde öğrenmeyi beklediğimizi belirtelim.
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Akıllı Telefonlar
Oppo K9 65W hızlı şarj desteği ile geliyor!
Oppo K9 modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefon ile alakalı firma Weibo üzerinden bir paylaşım yaptı. Amiral gemisi katili olarak piyasaya çıkacağı düşünülen akıllı telefon ile alakalı bir poster ortaya çıktı. Poster sayesinde cihazın lansman tarihi belli oldu. Akıllı telefon 6 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ayrıca akıllı telefonun hızlı şarj desteği ortaya çıktı. Akıllı telefon önemli ölçüde hızlı şarj desteği ile kullanıcılarının karşısına çıkacak.
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Oppo K9 65W hızlı şarj teknolojisine sahip olacak!
Akıllı telefon dünyasında fiyat performans odaklı ürünlerin sayısı artmaya devam ediyor. Birçok firma artık amiral gemisi katili sayılabilecek akıllı telefonlara ciddi yatırımlar gerçekleştiriyor. Amiral gemisi cihazlar kadar pahalı olmayan ancak performans açısından önemli işler başaran bu akıllı telefonlar, kullanıcılar tarafından da oldukça tercih ediliyorlar. Özellikle gelir düzeyi düşük ülkelerde bu modeller amiral gemilerinden daha fazla popülariteye sahip oluyorlar. Çinli teknoloji devi Oppo da bu kategoriye model getirmeye hazırlanıyor. Akıllı telefon üreticisi K9 için geri sayıma geçti. Fiyat performans odaklı akıllı telefon için çalışmalarını sürdüren firma, cihaz ile alakalı da her geçen gün yeni bilgiler paylaşıyor. Firma geçtiğimiz günlerde Weibo üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşım ile birlikte cihazın tanıtım tarihi belli oldu. Ancak paylaşımın öne çıkan noktası tanıtım tarihi değil. Zira akıllı telefonun kullanıcılarına sunacağı şarj teknolojisi ortaya çıktı.
“09-K Süper Performans” sloganı ile kullanıcılarının karşısına çıkacak olan akıllı telefon, önemli bir şarj teknolojisine sahip olacak. Firma kullanıcılarına 65W’lık bir hız sunmak istiyor. Bununla birlikte firma şarj konusunda akıllı telefona oldukça güveniyor. Weibo paylaşımının altında firma cihazın sadece beş dakikalık şarj ile iki saat açık kalabileceğini takipçilerine duyurdu. Ancak beş dakikalık şarj süresi sonrası iki saatlik deneyim için akıllı telefonu karanlık modda kullanmak gerecek. Bununla birlikte akıllı telefonun tanıtım tarihi belli oldu. Amiral gemisi katil akıllı telefon, 6 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Akıllı telefon Türkiye saati ile 10.00‘da lansmanı ile piyasaya merhaba diyecek. Posterde tasarım detayları da ortaya çıkan akıllı telefon, büyük yeniliklere sahip olmayacak.
Oppo K9 üçlü arka kamera kurulumu ile geliyor!
Daha önceden de belirttiğimiz üzere paylaşılan poster sayesinde akıllı telefonun tasarım detayları da ortaya çıktı. Arka taraftan bir nevi ilk kez görüntülenen cihaz, piyasadaki çoğu akıllı telefona benzer nitelikte. Arka tarafta “09-K Süper Performans” yazısı yer alırken, aynı zamanda üçlü kamera kurulumu da dikkat çekiyor. İlk gelen bilgilere göre akıllı telefonun 64 MP ana kameraya sahip olacak. Posterde yer alan görselde cihazın arka kameralarını çerçevelediği alanda bu bilgi yer alıyor. Bununla birlikte cihazın diğer kameraları ile alakalı kesinleşen bir bilgi yok. Akıllı telefonda üç kamera ile LED flaşı gökkuşağı renklerine sahip bir şerit ayırıyor. Bu bilgiler dışında detaylı teknik özellikleri belli olmayan cihazın, yakında yeni bilgiler ile bizleri karşılayacağı iddia ediliyor. Delikli ekran teknolojisine sahip olacak cihazın ekran boyutu henüz belli değil. Ancak 6 inçten fazla olacağına kesin diyebiliriz. Ayrıca ön kamera da delikli ekranın sol üst tarafında yer alıyor. Bununla birlikte ön kameranın değeri de henüz belli olmadı.
Ayrıca cihazın AMOLED ekran paneli ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte cihazın parmak izi okuyucusu da ekran içinde yer alacak gibi gözüküyor. Amiral gemisi katili olarak adlandırılacak olan akıllı telefon, işlemci konusunda da iki seçenekten birini seçecek. Bu seviye akıllı telefonlar çoğunlukla Dimensity 1100 ve Snapdragon 870 işlemcilerini kullanıyorlar. Firmanın da K9 modeli için bu iki işlemciden birini seçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak hangi işlemcinin kullanılacağına dair en ufak bir ipucu dahi ortaya çıkmadı. Bu özelliklerin yanı sıra cihazın RAM ve depolama alanı kapasiteleri belli değil. 6 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek lansman ile kullanıcılarının karşısına çıkacak Oppo K9, tanıtımın tek başrolü olmayacak. Firma aynı tanıtımda gerçek kablosuz kulaklığı Oppo Enco Buds modelini de hayranlarının karşısına çıkaracak. Bakalım akıllı telefon, gerçekten de amiral gemisi rekabetinden kullanıcı çalmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Fold3 önceki nesilden daha hafif olacak!
Samsung Galaxy Z Fold3 modelinin tanıtım öncesi yeni bilgileri ortaya çıktı. Katlanan ekranlı akıllı telefon ve tablet piyasasında önemli bir yere sahip olan firma, serinin üçüncü modelinde bazı değişikliklere gidiyor. Görünüşe göre firma yeni cihazını daha hafif yapacak. Katlanan ekranlı akıllı telefonun ağırlığında azalma olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte cihazın ekran boyutunda da belli başlı değişiklikler olacak gibi gözüküyor.
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Samsung Galaxy Z Fold3 daha hafif olacak!
Katlanan ekranlı akıllı telefon piyasası artık teknoloji dünyasının alıştığı bir noktaya geldi. Uzun süredir yeni ürünleri kullanıcılarına buluşturan firmalar, çalışmalarını sürdürüyor. Katlanan ekranlı akıllı telefon piyasasında bildiğiniz üzere Samsung, Motorola ve Huawei aktif olarak cihaz üretiyor. Öte yandan Oppo ve Xiaomi firmaları da yakın zamanda rekabete dahi olabilmek için fırsat kolluyorlar. Rekabetin öncülerinden olan Samsung, Galaxy Z Fold serisinin yeni üyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Katlanan ekran ile telefondan tablete dönüşebilen cihaz, yeni nesil ile birlikte bazı değişikliklere uğrayacak gibi gözüküyor. Twitter’da yaptığı sızıntılar ile adından sıkça söz ettiren Ice Universe isimli kullanıcı, serinin üçüncü üyesi ile alakalı bazı bilgiler paylaştı. Ice Universe katlanan ekranlı akıllı telefonun, bir önceki model olan Galaxy Z Fold2‘den daha hafif olacağını takipçilerine duyurdu. Bununla birlikte iddiaların da bazı sertifikalar yönünden karşılığı bulunmakta.
İddialara göre Samsung Galaxy Z Fold3, bir önceki nesle göre 13 gram daha hafif olacak. Galaxy Z Fold2 modeli 282 gram olurken, serinin bir sonraki üyesi 269 gram olarak piyasaya çıkacak. Her ne kadar ağırlık farklı göze çok gelmese de, firma bazı teknik özellikleri ve tasarım anlayışını da değiştirecek gibi gözüküyor. 3C sertifika kurumuna göre, akıllı telefon 4275 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bir önceki seride akıllı telefon 4500 mAh batarya kapasitesi ile piyasa çıkmıştı. Ayrıca yine iddialara göre cihazın, malzeme yapısında da değişiklikler olacak. Hali hazırda alüminyum malzemeden üretilen seri, yine ağırlığı düşürmek için titanyum veya karbon fiber malzemeden üretilebilir. Eğer bu ihtimal de gerçekleşirse katlanan ekranlı akıllı telefon daha da hafif olarak piyasaya çıkacak. Ancak yine de bu iddialar ile alakalı ortaya çıkmış kesin bir bilgi yer almamakta.
Samsung Galaxy Z Fold3 daha küçük ekra ile piyasaya çıkacak!
İddiaların arttığı katlanan ekranlı akıllı telefonun, tasarım açısından da küçüleceği konuşuluyor. Yine birkaç sertifika sitesinde ortaya çıkan görüntülere göre cihazın dış ekranı küçülüyor. Katlanan ekranlı akıllı telefon, 5.4 inçlik dış ekran ile piyasaya çıkacak. Ayrıca küçülen dış ekranın çözünürlüğü 816×2260 olacak. Ancak dış ekrandaki küçülmeye rağmen cihazın iç ekranın da bir önceki nesilden büyük olacağı iddia ediliyor. Aynı görüntülere göre Samsung Galaxy Z Fold3 modelinin iç ekranı 7.7 inç olacak. Önceki nesil olan Z Fold2 modelinde dış ekran 6.23 inç, iç ekran ise 7.6 inçti. Bununla birlikte cihaz bir önceki nesil ile en boy oranı bakımından aynı değerlere sahip olacak. Merakla beklenen katlanan ekranlı akıllı telefon, ultra ince cama sahip olacak. Bununla birlikte cihazın ekran yenileme hızı 120 Hz olacak. Bir önceki nesilde firma LTPO panel kullanıyordu.
İlave olarak katlanan ekranlı cihaz, tıpkı S21 Ultra modelinde olduğu gibi S-Pen desteği ile piyasaya çıkacak. Ancak erken sevinmemekte fayda var. Zira cihazın üzerinde herhangi bir S-Pen girişi yer almıyor. Bu durum nedeniyle kutu içeriğinden S-Pen çıkma ihtimali bir hayli düşük. Samsung Galaxy Z Fold3 amiral gemisi işlemci ile piyasaya çıkacak. Firma bu konuda seri içerisinde değişiklik yapmak istemiyor. Katlanan ekranlı akıllı telefon Snapdragon 888 işlemcisine sahip olacak. Böylelikle cihaz 5G özelliği ile piyasaya çıkacak. Temmuz ayında kullanıcılarının karşısına çıkacak katlanan ekranlı akıllı telefon, ne yazık ki fiyat anlamında hayranlarını üzecek. İlk gelen bilgilere göre cihaz, fiyat seviyesi bakımından bir önceki nesilden farklı olmayacak. Bilindiği üzere Samsung bir süredir, katlanan ekranlı akıllı telefonları daha ucuz fiyat etiketiyle çıkarmak istiyordu. Galaxy Z Fold2 modelinin 2 bin dolardan piyasaya giriş yaptığını unutmamak gerek. Bakalım firma, yeni katlanan ekranlı cihazı ile beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
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