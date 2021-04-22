Realme esrarengiz bir telefon ile TENAA’ya uğradı!

reklam

Realme yeni bir akıllı telefon daha çıkarmak istiyor. Ürün yelpazesini genişletmek isteyen akıllı telefon üreticisi, özellikle son günlerde oldukça hareketli günler yaşıyor. Realme 8 serisini tanıtan Q3 serisi için de geri sayıma geçti. Bu hengamede firmanın yeni bir model daha piyasaya sürmek istediği ortaya çıktı. Çinli teknoloji devi adı henüz açıklanmayan yeni akıllı telefonu ile TENAA platformuna uğradı. Tasarım detayları ortaya çıkan akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de belli oldu.

Göz atmak isteyebilirsiniz; Apple TV 4K Tanıtıldı! Dolby Vision ve HDR Desteği Mevcut!

reklam

Realme RMX3333 TENAA’da ortaya çıktı!

Akıllı telefon dünyasında ürün sayısı hızla artmaya devam ediyor. Firmalar artık rakiplerinden ziyade kendi içlerinde de yeni küçük rekabetler yaratıyor. Kullanıcı cephesinden oldukça olumlu gözüken bu olay, rekabete de yeni bir boyut kazandırıyor. Çinli akıllı telefon üreticisi Realme de, durmak bilmeden çalışmalarını sürdürüyor. Hali hazırda Realme 8 5G serisini tanıtan ve rekabette önemli bir yere gelen firma, bir diğer önemli serisi Q3 için de geri sayıma geçti. Q3, Q3i ve Q3 Pro modellerini ay sonunda tanıtacak firma, bu üç model ile önemli bir alternatif olmak istiyor. Durum tam olarak böyle iken, firmanın akıllı telefon sayısını arttırmaya devam etmek istediği ortaya çıktı. Akıllı telefon üreticisi adı açıklanmayan bir model ile TENAA platformuna uğradı. RMX3333 model numaralı akıllı telefonun tasarım detayları ve bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Canlı görüntüleri de ortaya çıkan cihaz, tasarım olarak piyasadaki rakiplerine oldukça benzer bir yapıya sahip.

reklam

TENAA listelemesi sayesinde akıllı telefona ait çoğu tasarım detayı ortaya çıktı. RMX3333 6.43 inçlik AMOLED ekran ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Delikli ekrana sahip olacak akıllı telefonda kamera ekranın sol üst tarafında yer alıyor. Ayrıca akıllı telefonun ön kamerası da 16 MP değeri ile bizleri karşılayacak. Arka tarafta ise üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Kameralar günümüzdeki çoğu modelde olduğu gibi dikdörtgen çerçeve içerisine alınmış. Bununla birlikte arka kameraların özellikleri de ortaya çıktı. Ana kamera 48 MP olacak iken, onu 8 MP ile ultra geniş açı ve 2 MP ile derinlik sensörü takip ediyor. Görüntülerde cihaz üzerinde fiziksel bir parmak izi okuyucusu yer almıyor. Bu da akıllara cihazın parmak izi sensörünün ekran içinde olacağı yorumlarını beraberinde getirdi. Tüm bunların yanı sıra akıllı telefonun ağırlığı da belli oldu. RMX3333 175 gr ağırlığı ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. TENAA listelemesinde ağırlıkla tasarım detayları belli olan cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

Göz atmak isteyebilirsiniz;

Realme RMX3333 modelinin işlemcisi henüz belli olmadı!

1080×2400 ekran çözünürlüğü ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, tasarımsal anlamda devrim niteliği taşıyan özelliklere sahip değil. Bununla birlikte cihazın kullanacağı işlemci de henüz ortaya çıkmadı. Orta seviye olacağı iddia edilen akıllı telefon 5G özellikli olarak piyasaya çıkacak. Zira akıllı telefonun görsellerinde arka kameranın olduğu çerçevede 5G ibaresi dikkat çekmekte. TENAA‘da ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon, 2.4 GHz hıza sahip sekiz çekirdekli bir işlemci ile piyasaya çıkacak. Ancak daha önceden de belirttiğimiz üzere işlemcinin modeli belli değil. Bununla birlikte akıllı telefonun, 6 ve 8 GB RAM kapasiteleri ile piyasaya çıkacağı ortaya çıktı. Öte yandan akıllı telefon 64/128/256 GB’lık depolama alanı seçenekleri ile kullanıcılarına geniş alternatifler sunacak. Ayrıca kullanıcılar microSD kart desteği ile depolama alanlarını arttırma imkanına sahip olacaklar. İlave olarak akıllı telefon Android 11 arayüzü ile piyasaya çıkacak.

4220 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, bu konuda da piyasadaki standartlara oldukça uygun. Bununla birlikte akıllı telefonun şarj teknolojisine dair bir bilgi henüz ortaya çıkmadı. İlerleyen günlerde yeni detaylara sahip olması beklenen akıllı telefonun, isminin de ortaya çıkması bekleniyor. Tanıtım tarihi ve fiyatı da belli olmayan akıllı telefon, TENAA ile piyasaya küçük bir merhaba dedi. Realme 8 5G serisini tanıtan ve güçlü adımlarla akıllı telefon dünyasında yükselmek istiyor. Bununla birlikte Q3 serisini de yakında tanıtacak firmanın sürprizleri devam edecekmiş gibi gözüküyor. Bakalım Çinli teknoloji devi, esrarengiz cihazı ile birlikte piyasada söz sahibi olmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.