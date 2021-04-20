Apple TV 4K Tanıtıldı! Dolby Vision ve HDR Desteği Mevcut!

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Apple TV’nin yeni jenerasyonu, bugün Apple tarafından yapılan global lansmanla tanıtıldı. Apple TV 4K, HDR, Dolby Vision, yüksek tazeleme hızı (60 Hz) gibi özelliklere sahip. Apple TV 4K’nın dikkat çeken bir diğer özelliği de Apple’ın A12 Bionic işlemcisine sahip olması. A12 Bionic güç anlamında kendini ispatlamış bir işlemci olduğu için de; cihazın grafik ve ses işleme kabiliyetinin çok başarılı olması bekleniyor.

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Apple TV 4K’yı, Siri Remote ile uzaktan kontrol edebilmeniz mümkün

Konu akıllı asistan olunca Siri’nin başı çektiğini söylersek pek fazla kişi itiraz etmeyecektir diye tahmin ediyoruz. tvOS üzerinden Siri Remote ile de kontrol edilebilen Apple TV 4K, birçok işlemi de akıllı asistan Siri üzerinden yapabilmeyi mümkün kılıyor.

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Apple’ın pazarlama sorumlusu Bob Borchers da, Apple TV 4K’nın, televizyon dünyasında kendi segmentini oluşturduğunu ve Apple ekosistemi içinde diğer cihazlarla hem yazılımsal hem de donanımsal olarak daha büyük bir uyum içinde bulunduğunu belirtti. Bizce Apple TV 4K’nın donanım yönünden segmentin en güçlü cihazlarından biri olması da; görsel anlamda izleyicinin bütün beklentilerini karşılamasını sağlayacak gibi duruyor. Aynı zamanda Apple’ın yazılım konusundaki başarısını göz önüne alırsak; Bob Borchers söylediklerinde haklı olabilir.

Apple TV 4K’da, bütün Apple servislerine ulaşabilmeniz mümkün olduğunu da belirtelim. Böylece başta müzik ve video platformları dahil olmak üzere sık kullandığınız bütün Apple servisleri ve diğer servisler televizyonunuzda da yer almış olacak. Ön yüklü olarak gelmeyen uygulamaları da App Store üzerinden televizyonunuza ekleyebileceksiniz.

Apple TV 4K’da HDR ve Dolby Vision desteği mevcut

Apple TV 4K’nın görüntü kalitesi anlamında en çok dikkat çeken yönü, HDR (High Dynamic Range) ve Dolby Vision desteğine sahip olması. Ayrıca 60 Hz tazeleme hızı da, birçok içerik için daha akıcı bir izleme deneyimi sunuyor. Hatta Apple, FOX Sports, NBC Universal, Paramount+, Red Bull TV ve Canal+ gibi kanallarla HDR, Dolby Vision ve 60 FPS desteğine sahip içerikler yayınlamaları için şimdiden çeşitli anlaşmalar imzalamış durumda. Dilerseniz iPhone 12 Pro’yla HDR ve 60 FPS olarak çektiğiniz videoları da Apple TV 4K üzerinden HDR desteğiyle ve 60 Hz olarak izleyebileceksiniz.

Apple TV’nin diğer bir güzel özelliği de, sahip olduğu sensörler sayesinde orijinal renkleri algılayıp; en iyi renk doğruluğunu ve kontrastı yakalamak için bu verileri işlemesi ve böylece gerçeğe çok yakın düzeyde renkleri izleyicilere sunabilmesi. Bu sayede Apple TV 4K’ya sahip olan kullanıcılar, televizyonlarının renk ayarlarını yapmak için de ekstra bir çaba gösterme ihtiyacı hissetmeyecekler.

Siri Remote ile uzaktan kontrol

5 yönlü kontrol tuşuna sahip olan Siri Remote, minimalist ve sadelikçi bir tasarıma sahip. Bu 5 yönlü navigasyon tuşunu adeta bir fare gibi kullanarak da; kullanıcı arayüzü içinde dilediğiniz gibi gezebiliyorsunuz. Yekpare alüminyum bir çerçeveye sahip olan bu kumanda, kullanıcının istediği filmin istediği sahnesini kolayca yakalayabilmesi ve Apple TV’yi kullanırken istediği menülere ve uygulamalara hızlı ve kolay ulaşabileceği şekilde tasarlanmış. Ayrıca her kumanda üzerinde olduğu gibi yine bir güç tuşu, ses açma ve kapama tuşu, geri tuşu ve oynat / duraklat tuşu mevcut.

%100 oranda geri dönüştürülebilir malzemeden üretim

Apple, son yıllarda çevreye verdiği öneme vurgu yapıyordu. Hatta Apple’ın çevreyi korumak adına yeni akıllı telefonlarından şarj aletlerini çıkardığına da şahit olmuştuk. Apple TV 4K da, bu anlayış ve vizyon çerçevesinde üretilmiş bir Apple ürünü. %100 geri dönüştürülebilir malzemelerle üretilen bu cihaz, doğaya zarar verebilecek herhangi bir malzeme içermiyor ve olması gerektiği gibi doğa dostu seviyede düşük enerji tüketimine sahip. Sadece cihazla sınırlı kalmayan Apple, yeni 4K TV’nin ambalajını da doğaya zararsız ve geri dönüştürülebilir malzemelerden üretmiş durumda.

Peki fiyat ne?

Apple TV 4K’nın Türkiye’deki satış fiyatı da, global lansmanın akabinde hemen açıklandı. 32 GB dahili depolamaya sahip olan versiyon ülkemizde 2.099 TL’ye satılırken; 64 GB dahili depolamaya sahip olan versiyon 2.299 TL’ye satılacak. Ayrıca kutu içinde Siri Remote da satın alan kullanıcılara doğrudan sunulacak. Daha fazla bilgi edinmek isteyenlerse; buraya tıklayarak Apple’ın resmi sitesi üzerinden ürünü ve ürünün güncel fiyatını görüntüleyebilirler.