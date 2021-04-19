Realme Q3 serisi ne zaman tanıtılacak belli oldu!

reklam

Realme Q3 serisi için artık geri sayıma geçtik. Her geçen gün yeni detaylarla bizleri karşılayan orta seviye akıllı telefon, rekabette üst sıralarda yer almak istiyor. Daha önceden Geekbench üzerinde bir üyesi ile bizleri karşılayan akıllı telefon serisi, şimdi de TENAA platformuna uğradı. Tasarım detayları bir nebze olsun belli olan cihazın tanıtım tarihi de ortaya çıktı. Merakla beklenen seri, 22 Nisan tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak.

Göz atmak isteyebilirsiniz; Mayıs 2021’de Google Algoritmasında Büyük Değişim Başlıyor! Web Siteniz Hazır mı?

reklam

Realme Q3 serisi bu ay tanıtılıyor!

Akıllı telefon dünyasında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Gelişen teknoloji ile her geçen gün piyasaya yeni model çıkıyor. Böylelikle daha fazla ürüne ulaşabilen kullanıcılar, bu durumdan fazlasıyla memnun. Akıllı telefon piyasasında varlığını korumak isteyen bir diğer firma ise kuşkusuz Realme. Fiyat performans ürünleriyle adından sıkça söz ettiren akıllı telefon üreticisi, Q serisinin yeni üyeleri için geri sayıma geçti. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon serisi, biraz daha genç odaklı yapısı ile dikkat çekiyordu bugüne kadar. Renkli tasarımı ile dikkat çeken serinin, yeni üyeleri ile alakalı da yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Firma, Realme Q3 serisinin tanıtım tarihi ile alakalı ilk resmi paylaşımı yaptı. Weibo üzerinden yapılan paylaşım ile tanıtım tarihi belli olan akıllı telefon serisi ay sonu kullanıcılarının karşısına çıkacak.

reklam

Weibo‘dan duyurusu yapılan akıllı telefon serisi 22 Nisan tarihinde bizleri karşılayacak. Akıllı telefon serisinin tanıtımı Çin’de gerçekleşecek. Ayrıca ilk gelen bilgilere göre seri, önce Çin sınırları içerisinde satışa çıkacağı ve daha sonra küresel pazara gelecek. Realme Q2 serisini, üç akıllı telefondan (Q2i, Q2, Q2 Pro) oluşturan firmanın, Q3 serisinde kaç model çıkaracağı belli olmadı. Minimum iki farklı Q3 modeli beklenirken, duruma göre firma üçüncü bir model ile daha karşımıza çıkabilir. Ne yazık ki lansmana kadar tam olarak bu bilgilere ulamayacağız. Ancak akıllı telefon ile alakalı ortaya yeni bilgiler de çıkmaya devam ediyor. Seri bildiğiniz üzere bir üyesi ile Geekbench‘e uğramıştı. Hatta teknik özellikleri nedeniyle serinin daha üst seviye olacağı konuşuluyordu. İşte o cihaz ile alakalı da yeni bilgiler ortaya çıktı. Sanılanın aksine RMX2205 model numaralı akıllı telefon, baz modele ait değilmiş. RMX2205 serinin Pro üyesine ait olan model numarası olarak bizleri karşılayacak.

Realme Q3 Pro modelinin teknik özellikleri belli oldu!

Serinin en üst performanslı üyesi amiral gemisi katili sınıfına dahil olacak. Geekbench test sonuçlarının ardından akıllı telefon, TENAA‘ya uğradı. Akıllı telefonun burada bazı teknik özellikleri ve tasarım detayları belli oldu. Dimensity 1100 işlemcisi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Snapdragon 870‘ten daha performanslı olduğu iddia edilen işlemci ile firma büyük oynuyor. Akıllı telefonun depolama kapasitesi henüz belli olmadı. Ancak TENAA listelemesi sayesinde cihazın bataryası ve ekran boyutu ortaya çıktı. Akıllı telefon 6.43 inçlik AMOLED ekran ile piyasaya çıkacak. Delikli ekran teknolojisinin yer aldığı cihazda bir adet de ön kamera yer alıyor. Bununla birlikte akıllı telefon arkada üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Bu üçlü kameralardan da sadece 64 MP‘lik ana kamera hakkında bilgi sahibiyiz. 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, kullanıcılarına 65W hızlı şarj desteği sağlayacak. Artık geri sayıma geçilen akıllı telefon ile alakalı bir de resim paylaşıldı.

Realme tasarım direktörü Xianghai Sire, Pro modelinin ilk canlı görüntülerini takipçilerine paylaştı. Renkli tasarımı ile dikkat çeken akıllı telefondan firmanın beklentisi büyük. Xianghai Sire yaptığı açıklama ile cihazı ateş böceklerine benzetti. Görünüşe göre akıllı telefon parlak bir yapıya sahip olacak. Zira Xianghai Sire cihazın arka panelinin gündüzleri güneş ışığını absorbe edeceğini aktardı. Böylelikle cihaz düşük ışıkta arka panelindeki yapı ile neredeyse ışık saçacak. Ancak bu bilgiler şimdilik Pro modeline ait. Firmanın baz modelde buna benzer bir teknoloji kullanıp kullanmadığı henüz belli olmadı. Bu nedenle baz model veya olacaksa diğer modeller ile alakalı bilgilere lansmanda ulaşacağız. Bakalım Realme Q3 serisi, akıllı telefon piyasasında da parlayabilecek mi bekleyip göreceğiz.