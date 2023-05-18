Realme’nin Realme C53 adlı yeni bir C serisi telefon üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu cihaz, Hindistan, Endonezya, Malezya ve Tayland gibi farklı ülkelerdeki sertifika platformlarında RMX3760 model numarasıyla görüldü. Dolayısıyla C53’ün resmiyet kazanması çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Appuals, yeni bir raporda C53’ün görüntülerini ve teknik özelliklerini yayınladı.

Realme C53, etkileyici bir HD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,74 inç büyüklüğünde IPS LCD panele sahip olacak şekilde tasarlanacak. Unisoc T612 yonga seti, 6 GB LPDDR4x RAM, 6 GB sanal RAM, 5.000 mAh pil ve 33W hızlı şarj desteğinin güç kaynakları olduğu bildiriliyor.

C53, 128 GB UFS 2.2 depolama ve daha fazla depolama için bir microSD kart yuvası ile gelecek. Özçekimler için 8 megapiksel ön kameraya sahip olacak ve arkadaki arkaya bakan çift kamera sisteminde 50 megapiksel ana lens ve 0,3 megapiksel ikincil lens bulunacak.

Rapor ayrıca çift 4G VoLTE, yana monte parmak izi tarayıcı, USB Type-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakına sahip olacağından bahsediyor. Cihazın düz kenarları olacak ve kalınlığı 7,59 mm olacak. Bu yazı itibariyle, cihazın fiyatı hakkında bir bilgi şimdilik yok.

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Aslında bu telefon geçen ay piyasaya sürülen Realme Narzo N55 modelinin yeniden markalanmış bir versiyonu olacak. Türkiye pazarına da gelmesi beklenen bu telefon özelliklerinde de anlayacağınız gibi uygun bir fiyat etiketine sahip olacak. Bakalım bu model ülkemize kaç TL’den giriş yapacak? Bekleyip göreceğiz.