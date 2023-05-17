Geçtiğimiz ay, Vivo‘nun Y02t 4G adında yeni bir giriş seviyesi akıllı telefonu olduğunu iddia eden bir rapora yer vermiştik. Cihaz TKDN sertifikasyonunda ve Geekbench veritabanında göründü. Telefon şimdi de, Hindistan Standartları Bürosu (BIS) sertifikasyon web sitesinde göründü.

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V2254 model numarası olarak tanımlanan Vivo Y02T, kısa süre önce Hindistan Standartları Bürosu (BIS) sertifika web sitesinde ortaya çıktı. Sertifika herhangi bir teknik özelliği ortaya koymuyor, ancak önceki bir rapor Y02T 4G’nin bazı temel özelliklerini sızdırmıştı.

İçindekiler Vivo Y02t 4G özellikleri

Vivo Y02t 4G özellikleri

Daha önceki bir sızıntıya göre, cihazın 6,5 inç Full HD+ ekrana sahip olması bekleniyor. Özellikler arasında Ekran tipi doğrulanmamış olsa da bazıları bir LCD panel kullanabileceğini öne sürüldü.

Söylentilere göre Vivo Y02t 4G, bütçe bilincine sahip kullanıcılar için iyi bir performans sunan MediaTek Helio serisi bir yonga seti ile donatılacak. Ancak, belirli yonga seti modeli henüz açıklanmadı.

Fotoğrafçılık açısından, Vivo Y02t’nin 13 megapiksel birincil kameraya sahip olması beklenirken, herhangi bir ek kamera veya öne bakan kamera ile ilgili ayrıntılar hala gizleniyor.

Vivo Y02t 4G’nin öne çıkan özelliklerinden biri de pil kapasitesi. Raporlar, uzun kullanım süresi sağlayan önemli bir 5.000mAh pil barındıracağını gösteriyor. Ayrıca, 18W hızlı şarjı desteklediği ve kullanıcıların gerektiğinde cihazlarını rahatça şarj etmelerini sağladığı söyleniyor.