Farklı markalara ait cihazları aynı anda kullanmak, yazılım uyumsuzlukları ve arayüz farkları nedeniyle çoğu zaman kesintili bir deneyim yaratıyor. Kulaklıktan akıllı telefona geçerken yaşanan bağlantı gecikmeleri ya da her cihazı yönetmek için ayrı uygulamalar indirme zorunluluğu, donanımların tam verimle kullanılmasını zorlaştırıyor. Nothing, ortak tasarım dili ve merkezi yazılım mimarisiyle cihazların birbirleriyle tam entegre çalıştığı bir teknoloji ekosistemi sunuyor.

Türkiye’de teknoloji markalarının distribütörlüğünü üstlenen EVOFONE, kullanıcıların bu uyumlu donanım yapısına daha kolay geçebilmesi için yeni bir Nothing Bundle kampanyası başlattı.

Bağlantı gecikmelerini azaltan yapı

Nothing ekosisteminin teknik temelinde, cihazların birbirleriyle doğrudan ve düşük gecikmeli iletişim kurmasını sağlayan entegrasyon protokolleri yer alıyor. Nothing OS işletim sistemindeki yerleşik widget’lar sayesinde kulaklıkların ANC modları, ekolayzır ayarları ve batarya durumu ayrı bir uygulama açmaya gerek kalmadan ana ekrandan kontrol edilebiliyor. EVOFONE’un duyurduğu kampanya da akıllı telefon ve ses aksesuarlarını bir araya getirerek bağımsız cihaz kullanımından kaynaklanan işlev kaybını azaltmayı hedefliyor.

Kampanya kapsamındaki cihazlar

Kampanya kapsamında yer alan güncel fiyatlar ve indirimler şu şekilde sıralanıyor:

Nothing Phone (3): 42.999 TL yerine %14 indirimle 36.999 TL . Cihazla birlikte orijinal Nothing 45W şarj adaptörü de hediye ediliyor.



Nothing Headphone (1): 14.999 TL yerine %47 indirimle 7.999 TL .



Nothing Ear (3): 7.999 TL yerine %20 indirimle 6.399 TL .



Nothing Ear: 5.999 TL yerine %30 indirimle 4.199 TL .



CMF Buds Pro 2 (2025): 4.499 TL fiyatla listeleniyor ve peşin fiyatına 3 taksit seçeneği sunuluyor.

EVOFONE güvencesi

Bir teknoloji ekosistemine yatırım yaparken donanım kalitesi kadar satış sonrası destek de önem taşıyor. Kampanyadaki tüm Nothing ve CMF by Nothing ürünleri doğrudan EVOFONE garantisi altında sunuluyor. EVOFONE’un yetkili servis ağı ve orijinal yedek parça desteği, cihazların uzun vadede daha güvenli ve sorunsuz çalışmasını hedefliyor.