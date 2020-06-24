Realme C3i modeli duyuruldu!

Meizu, Mayıs ayının başında Flyme 8.1 güncellemesini duyurmuştu. Şimdi ise şirket, eski telefonlarına bu güncellemeyi vermeye başlıyor. Bu arayüz güncellemesi Android 10 tabanlı olacak ve şimdilik kapalı beta testinden geçecek. Oluşan hatalar düzeltildikten sonra ise daha geniş bir kitle bu sürüme ulaşabilecek.

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Flyme 8.1 ne zaman gelecek ve hangi özellikleri içerecek?

Yeni güncellemenin Beta testi 21 Temmuz’da başlayacak. Güncellemeyi alabilmek için Sistem Güncelleme uygulamasına kayıt olmak gerekiyor. Kayıtlar 31 Temmuz tarihine kadar açık kalacak. Flyme OS‘un güncel sürümü şu anda mevcut Meizu 17 serisi cihazlarda bulunuyor. Beta‘nın gerçekleşme amacı ise yeni özellikleri eski cihazlara kararlı bir şekilde aktarabilmektir.

Güncellemenin detaylarına bakacak olursak, artık Meizu cihazlarda kullandığınız TWS kulaklıkların gecikme süresi daha düşük olacak. Küçük pencere modu artık 24 farklı uygulamayı destekleyecek. Oyun oynarken veya film izlerken kesintileri önlemek için artık kabarcık bildirimleri kullanılabilecek. Ayrıca kamera ve galeri uygulamalarında da önemli iyileştirmeler bulunuyor. Bu güncelleme ayrıca OneMind 4.0 (Yapay zeka motoru) ve Aicy’i (Dijital asistan) güncelleyecek.

Hangi telefonlar yeni güncellemeyi destekleyecek?

Meizu 16s

Meizu 16s Pro

Meizu 16T

Meizu 16

Meizu 16 Plus

Meizu 16Xs

Meizu 16X

Meizu Note 9

Meizu Note 8

Meizu X8

Geçtiğimiz hafta Flyme OS, 8.yılını tamamladı ve bunun için şirket yakın zamanda bir akıllı saat çıkarmayı planlıyor olabilir. Ortaya çıkan bazı görsellerde Meizu 17’ye benzer bir telefon ikonunun yanında saat ikonu görüntülendi. Eğer böyle bir plan varsa yakın zamanda ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.