Mazda Türkiye servis hizmetleri için yeni bir dönem başladı. Doğan Holding’in otomotiv sektöründeki faaliyetlerini yürüten Doğan Trend Otomotiv, Mazda’nın Türkiye pazarındaki satış sonrası hizmetlerini üstlendi. Peki Mazda, Türkiye’de satış yapmadan yalnızca servis operasyonlarına mı odaklanacak?

Mazda Türkiye servis hizmetleri artık Doğan Trend Otomotiv tarafından yürütülecek

Doğan Holding’in otomotiv sektöründeki faaliyetlerini yürüten Doğan Trend Otomotiv, Japon otomobil üreticisi Mazda’nın Türkiye’deki satış sonrası hizmetlerini üstlendi. Şirket, Mazda Europe ile imzaladığı hizmet sözleşmesi kapsamında markanın 21 servis noktasından oluşan Türkiye servis ağını yönetecek.

Doğan Trend Otomotiv tarafından Cumartesi günü yayımlanan açıklamada, anlaşmanın satış sonrası hizmetleri kapsadığı ve satış operasyonunun şu aşamada planlanmadığı belirtildi. Bu gelişme, Mazda markasının Türkiye’deki servis yapılanmasının tamamen yenileneceği anlamına geliyor.

Doğan Trend Otomotiv CEO’su Uğur Sakarya, iş birliği sürecinin ayrıntılarına ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Mazda ile iş birliği görüşmelerimiz 2024 yılında başladı ve başarıyla sonuçlandı. Süreç ilk etapta satış sonrası ve servis hizmetleriyle başlayacak. Şu anda Mazda’nın Türkiye pazarına uygun modelleri bulunmadığı için iş birliğimiz servis operasyonlarıyla sınırlı kalacak. Bu aşamada satış operasyonu planlanmıyor.”

Sakarya’nın açıklaması, Mazda markasının Türkiye’deki varlığını tamamen servis ve bakım hizmetleri üzerinden sürdüreceğini doğruluyor. Bu süreçte Doğan Trend Otomotiv, Mazda kullanıcılarının yedek parça, bakım ve garanti taleplerini mevcut 21 servis noktası aracılığıyla karşılayacak.

Mazda satışları 2023’te durmuştu

Mazda, Türkiye pazarındaki araç satışlarını Eylül 2023 itibarıyla durdurmuştu. O tarihten bu yana marka yalnızca satış sonrası ve servis hizmetleri sunmaya devam ediyordu. Yeni anlaşma ile birlikte bu operasyonların tamamı artık Doğan Trend Otomotiv çatısı altında yürütülecek.

Bu gelişme, Mazda markasının Türkiye’deki kullanıcılarına uzun vadeli servis desteği sağlarken, Doğan Trend Otomotiv için de satış sonrası hizmetlerde önemli bir genişleme anlamına geliyor.

