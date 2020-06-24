Güncelleme
Redmi Note 7, Çin’de Android 10 güncellemesi almaya başladı
Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tanıtılan Redmi Note 7, Android 10 güncellemesi almaya başladı. Note 7 için sağlanan güncelleme, ilk olarak Çinli kullanıcılar için sunuldu.
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Güncellemeler konusunda başarılı markalardan olan Xiaomi, Redmi Note 7 için de Android 10 güncellemesi sağlamaya başladı
Note 7, Redmi Note ailenin USB Type-C desteğine ilk kez geçiş yapan cihazı idi. Ayrıca kendi fiyat segmenti için 48 megapiksellik iyi bir kamera sunan cihaz, tanıtıldığı dönemde de büyük yankı uyandırmıştı. Kutudan Android 9 ve MIUI 10 ile çıkan cihaz, ilk olarak MIUI 11’e yükseltilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Çin’de, yeni bir yazılım güncellemesi alarak, Android 10 sürümüne yükseltilmeye başladı. Güncellemeler konusunda hızlı davranan Xiaomi, ilk olarak Redmi 7A gibi modellere güncelleme sağlayarak, daha üst segment cihaz kullanıcılarını bir nebze de olsa üzmüştü. Note 7 için sağlanan güncelleme ile ise Xiaomi, birçok müşterisinin gönlünü almayı başarmıştır diye tahmin ediyoruz.
Redmi Note 7 için gelen bu Android 10 güncellemesi, çok yakında globalde de yayınlanacaktır diye tahmin ediyoruz. Eğer siz de bir Note 7 kullanıcısı iseniz, kısa bir süre sonra cihazınıza yayınlanacak güncellemeyi kurduktan sonra; Android 10 sürümünü tecrübe etmeye başlayabilirsiniz.
Cihaz için beklenen bir sonraki güncelleme ise MIUI 12 olacak gibi gözüküyor. Eğer Note 7 için Xiaomi, MIUI 12 güncellemesini de kısa sürede yayınlamayı başarır ise; erkenden güncelleme almayı seven birçok kullanıcı için tercih edilebilirliğini korumaya da devam edecektir. Biz, Xiaomi’nin erkenden gelen güncelleme hamlelerini çok başarılı buluyoruz. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Erkenden güncelleme alabilmek sizin için ne kadar önemli? Yoksa ben mevcut yazılım sürümü ile mutluyum diyenlerden misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X2 serisi için Android 11 Beta dağıtımı başladı!
Oppo, amiral gemisi cihazları Find X2 modelleri için Android 11 beta güncellemesini dağıtmaya başladı. Teste kaydolan kullanıcılar internet sitesi üzerinden yeni sürümü indirebilir.
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Find X2 serisi için güncelleme dağıtımı başladı!
Oppo Find X2 serisi kullanıcıları için müjdeli haber geldi. Firma bir süredir beklenen Android 11 beta güncellemesini kullanıcılarına dağıtmaya başladı. Oppo kullanıcılarının yer aldığı geliştirici platformundan paylaşılan yeni güncelleme sayesinde, Find X2 serisi sahipleri bilgisayarları üzerinden veya telefonlarına dosyaları atarak yeni güncellemeye kavuşacaklar. Güncelleme ile birlikte kullanıcıların Android 11 tabanlı ColorOS 7.2 sürümünü de deneyimleme fırsatları olacak. Android 11 özelliklerini kullanma fırsatına sahip olacak kullanıcıların ileride yeni beta versiyonlarına da ulaşabilecekleri bildirildi.
Google‘ın yürüttüğü Android 11 beta sürecine, ASUS, Nokia, Huawei, LG, OnePlus, Realme, Sony, Tecno, Vivo, ve Xiaomi gibi firmalar katılıyor. OnePlus, Xiaomi ve Vivo gibi firmaların arasına katılan Oppo, yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılardan aldığı geri dönüşleri olumlu yönde kullanmak istiyor. Tasarımsal anlamda bir önceki Android sürümüne göre büyük farklar oluşturması beklenmeyen yeni sürümün, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıracak yeni özelliklerle gelmesi bekleniyor. Özellikle Google tarafının üzerine çok düştüğü gizlilik ve güvenlik konusunun da bu Android 11 güncellemesi ile birlikte daha gelişmiş bir halde olacağı düşünülüyor. Bakalım OnePlus, Xiaomi, Vivo ve Oppo gibi firmaların yanında başka hangi telefonlarda yeni beta güncellemesini deneyimleme fırsatı bulacağız bekleyip göreceğiz.
Güncelleme
Xiaomi, MIUI 12 çalışmalarını geçici olarak durdurdu
Xiaomi tarafından resmi olarak yapılan açıklamaya göre, Xiaomi ve Redmi cihazlar için yapılacak olan MIUI 12 güncellemesi, bir süre için beklemeye alındı. Gelin; geçici olarak durdurulan geliştirmeler ve güncellemeler ile ilgili bazı detayları ele alalım.
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MIUI 12 sürümünü deneyimlemek isteyen kullanıcılar biraz daha sabretmek zorunda kalacak
MIUI 12 için yaşanacak gecikme, bu sefer Android işletim sisteminden veya yazılımsal problemlerden kaynaklı değil. 25 Haziran’da gerçekleşecek olan “Chinese Dragon Boat Festival” dolayısı ile Xiaomi, 26 Haziran ve 3 Temmuz arasında bazı çalışmalarını durduracak. Bundan dolayı, MIUI 12’yi tecrübe etmek isteyen kullanıcılar da bir miktar daha dişini sıkmak zorunda kalacak.
Hali hazırda MIUI 12’ye erişim sağlayan kullanıcılar için ise bir değişiklik tabi ki söz konusu değil. Fakat cihazlarını MIUI 12’ye güncelledikten sonra sıkıntı yaşayan kullanıcılar, sıkıntılarının çözülmesi için bir müddet daha beklemek zorunda. Her güncelleme sonrası Xiaomi forumlarına şikayetlerini yazan kullanıcılar; MIUI 12 için ise, ses seviyesinde yaşanan azalma ile ilgili sıkıntılarını dile getirdiler. Kullanıcıların belirttiği üzere, MIUI 12’ye güncellenen cihazlarda, telefonun ses seviyesinde, eskiye oranla ciddi bir azalma yaşanıyor.
MIUI 12 sürümünde ne gibi problemler yaşandı
Ses sorununa şimdilik sağlıklı bir çözüm getiremeyen Xiaomi, en kısa zamanda durumdan muzdarip olan kullanıcıların gönlünü alacaktır diye umuyoruz. Fakat bir yandan; Mi A3 modelinin güncelleme sürecinde yaşanan sıkıntılar da kafaları karıştırmıyor değil. Birçok kullanıcı da, giriş seviyesi cihazlardan olan Redmi 7A modelinin aldığı Android 10 Beta güncellemesinin problemlere neden olup olmadığını merak etmekte. Yeni güncellemeleri cihazlarına hızla uyarlamak konusunda diğer Android işletim sistemli markalara göre daha başarılı olan Xiaomi; son zamanlarda bu güncellemelerin stabilizasyonuyla ilgili problemler yaşıyor. Umarız MIUI 12 için de bu problemler minimum seviyede yaşanır; ve yaşansa bile en kısa zamanda çözülür.
Peki ya siz Xiaomi cihazlarınızla ilgili yazılımsal bir problem yaşadınız mı? Düşüncelerinizi ve tecrübelerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Xiaomi yakında Android 11 beta güncellemesini dağıtacak!
Xiaomi, Android 11 için kolları sıvamadı. Firma, ilk beta güncellemesi için Poco F2 Pro, Mi 10 ve Mi 10 Pro kullanıcılarına müjdeyi verdi!
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Android 11 beta güncellemesi yakında dağıtılıyor!
Xiaomi, yeni nesil Android arayüzüne geçiş çalışmalarını sürdürüyor. Firma, Android 11 için kolları sıvamış durumda. Twitter üzerinden resmi iki hesabıyla paylaşım yapan firma, Poco F2 Pro, Mi 10 ve Mi 10 Pro kullanan hayranlarını sevindiren müjdeyi verdi. Firma, yakın bir zaman içerisinde bu üç cihaz için Android 11 beta güncellemesinin sunulacağını paylaştı. Poco Global ve MIUI hesapları ayrı
ayrı paylaşımlar yaparken, Redmi cephesinden herhangi bir haber gelmemesi kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı. Yakında etiketi ile paylaşılan haber görünüşe göre şimdilik sadece amiral gemisi üç cihaz için hedeflenmiş.
Oppo firmasının ardından Xiaomi’nin de müjdeyi vermesi ile birlikte, piyasada Android 11 güncellemesinin etkilerini hissetmeye başlayacağız gibi gözüküyor. An itibariyle Android 10 tabanlı, MIUI 12 güncellemesini dağıtan firma, böylelikle yeni sürüm olan MIUI13′ü de ilk kez bizlere sunma fırsatına sahip olacak. Tabi şu an için MIUI 12 güncellemesinin yeni yeni dağıtıma başlandığı şu ortamda ne zaman Android 11 beta güncellemesine sıra gelir bilinmiyor. Ayrıca sonradan elde edilen bilgilere göre bu güncellemenin kapalı beta olarak dağıtılacağı da konuşuluyor. Bakalım Xiaomi, Android 11 ile birlikte kullanıcılarına ne tür yenilikler sunacak bekleyip göreceğiz.