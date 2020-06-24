Redmi Note 7, Çin’de Android 10 güncellemesi almaya başladı

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tanıtılan Redmi Note 7, Android 10 güncellemesi almaya başladı. Note 7 için sağlanan güncelleme, ilk olarak Çinli kullanıcılar için sunuldu.

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Güncellemeler konusunda başarılı markalardan olan Xiaomi, Redmi Note 7 için de Android 10 güncellemesi sağlamaya başladı

Note 7, Redmi Note ailenin USB Type-C desteğine ilk kez geçiş yapan cihazı idi. Ayrıca kendi fiyat segmenti için 48 megapiksellik iyi bir kamera sunan cihaz, tanıtıldığı dönemde de büyük yankı uyandırmıştı. Kutudan Android 9 ve MIUI 10 ile çıkan cihaz, ilk olarak MIUI 11’e yükseltilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Çin’de, yeni bir yazılım güncellemesi alarak, Android 10 sürümüne yükseltilmeye başladı. Güncellemeler konusunda hızlı davranan Xiaomi, ilk olarak Redmi 7A gibi modellere güncelleme sağlayarak, daha üst segment cihaz kullanıcılarını bir nebze de olsa üzmüştü. Note 7 için sağlanan güncelleme ile ise Xiaomi, birçok müşterisinin gönlünü almayı başarmıştır diye tahmin ediyoruz.

Redmi Note 7 için gelen bu Android 10 güncellemesi, çok yakında globalde de yayınlanacaktır diye tahmin ediyoruz. Eğer siz de bir Note 7 kullanıcısı iseniz, kısa bir süre sonra cihazınıza yayınlanacak güncellemeyi kurduktan sonra; Android 10 sürümünü tecrübe etmeye başlayabilirsiniz.

Cihaz için beklenen bir sonraki güncelleme ise MIUI 12 olacak gibi gözüküyor. Eğer Note 7 için Xiaomi, MIUI 12 güncellemesini de kısa sürede yayınlamayı başarır ise; erkenden güncelleme almayı seven birçok kullanıcı için tercih edilebilirliğini korumaya da devam edecektir. Biz, Xiaomi’nin erkenden gelen güncelleme hamlelerini çok başarılı buluyoruz. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Erkenden güncelleme alabilmek sizin için ne kadar önemli? Yoksa ben mevcut yazılım sürümü ile mutluyum diyenlerden misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!