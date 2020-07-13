Akıllı Telefonlar
realme C3 ve C3i, ülkemizde Vodafone ve realme iş birliği ile satışa sunulacak
Türkiye’ye girişi ile beraber dikkat çekici bir ivme yakalayan realme, şimdi de Vodafone ile iş birliğine giderek, realme C3 ve C3i modellerini; Vodafone müşterilerine, tarifelerine ek 12 aya varan taksitlerle satın alma imkanı sağlıyor.
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realme C3 ve C3i, bizlere neler sunuyor
İlk olarak realme C3’ten başlayacak olur isek; C3, MediaTek’in Helio G70 işlemcisine sahip. Helio serisinin, yüksek performanslı olarak nitelendirilen işlemcilerinden biri olan G70, kullanıcılara akıcı bir oyun deneyimi vadediyor. 5000 mAh kapasiteli batarya ile uzun kullanım süreleri sunan cihaz, günlük kullanım sırasında sizi yarı yolda bırakmayacaktır diye tahmin ediyoruz. Ekran tarafında ise, 6.5 inçlik IPS LCD bir panel, müşterilerin beğenisine sunulmuş. Ayrıca 5 MP çözünürlüğe sahip bir özçekim kamerası da ön tarafta mevcut. Ön tarafın, Gorilla Glass 3 ile korunduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Cihazın arka tarafına gelince ise, 12 MP ana kameraya ek olarak, 2 MP derinlik ve 2 MP makro lens olmak üzere üçlü bir kamera modülü bizleri karşılıyor. Ayrıca cihazda, 2 GB Ram ve 32 GB dahili depolama hafızası da mevcut. C3, hazır olarak, Android 10 işletim sistemi, realme UI 1.0 arayüzü ile sunuluyor. Realme C3, kırmızı ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip.
Son olarak da realme C3i modelinden bahsedecek olur isek; C3i modelinde, bir üst versiyon olan C3’ten farklı olarak, cihazın arka tarafında 12 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü olmak üzere üçlü bir modül yerine, ikili bir kamera modülü kullanıyor olması. Ayrıca, C3i modelinde, sadece mavi renk seçeneği bulunuyor. Eğer kırmızı renk seçeneğini tercih etmek istiyorsanız; C3 seçeneğine yönelmelisiniz. Bunun dışında realme C3 ve C3i modelleri, tamamen aynı özelliklere sahip.
Dileyen Vodafone müşterileri, C3i modelini, 12 ay boyunca tarifelerine ek olarak 245 TL taksitle satın alabilme imkanına sahip. C3 modelini tercih edecek kullanıcılar ise, tarifelerine ek olarak ayda 265 TL taksitle, C3 modeline sahip olabilirler.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5 ve 4a, fiziksel parmak izi okuyucusu ile gelecek!
Google, güncel akıllı telefon trendlerinden uzak bir hamleyle gündeme geldi. Yeni Pixel serisi telefonlarında fiziksel parmak izi okuyucusu bulunacak. Günümüzde pek çok akıllı telefon üreticisi, amiral gemilerinde ekran üstü parmak izi okuyucusu veya yüz tanıma sistemi kullanıyor. Hatta orta segment telefonların bile çoğunda ekran üstü parmak izi okuyucusu mevcut. Google ise kendi trendlerini oluşturmaya çalışıyor.
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Google Pixel 5 ve 4a nasıl bir parmak izi okuyucusu tasarımı kullanacak?
Yakın tarihli bir rapora göre Google Pixel 5 serisi ve 4a, arka tarafta standart bir parmak izi okuyucusu bulunduracak. Onleaks, geçtiğimiz günlerde Pixel 5 serisinin ve 4a’nın bazı görüntülerini yayınlamıştı. Resimlerde görüldüğü üzere Pixel 5 serisi, Pixel 5, Pixel 5 XL ve Pixel 5 XL 5G’den oluşacak. Üç telefonun da arka tarafında üçlü arka kamera kurulumu bulunacak. Buna ek olarak hepsi arka tarafta parmak izi sensörüne sahip olacak.
Pixel 4a‘ya gelicek olursak cihaz arka tarafta tekli kurulumu ile gelecek. Pixel 4 ve 4 XL, arka tarafta iki kamera bulunduruyordu. Ayrıca Pixel 4a, tıpkı Pixel 5 gibi arka tarafta fiziksel bir parmak izi okuyucusuna sahip. Pixel 4 ve 4 XL, 3D yüz tanıma sistemi ile gelmişti. Güvenlik açısından bu geriye dönüşün kullanıcılar tarafından nasıl değerlendirileceği merak konusu. Yakın zaman içinde cihazlarla ilgili daha detaylı bilgiler ortaya çıkacaktır.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold 2 çıkış tarihi ertelenebilir!
Samsung, her sene gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğini bu sene 5 Ağustos’ta gerçekleştirecek. Şirket, etkinlikte Galaxy Note 20 serisini tanıtacak. Note 20 serisinin yanında Galaxy Z Flip 5G ve Samsung Galaxy Fold 2 telefonlarını da tanıtacağı tahmin ediliyordu. Ancak bugün ortaya çıkan söylentilere göre Galaxy Fold 2 daha geç bir zamanda piyasaya sürülecek.
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Samsung Galaxy Fold 2 ne zaman piyasaya çıkacak?
Samsung Galaxy Fold 2, XDA Developers‘da çalışan Max Weinbach’e göre %100 ertelenecek. Weinbach, cihazın yazılımının Eylül ayında bile hazır olmayabileceğini iddia ediyor. Bu da telefonun en erken Eylül ayında çıkacağını gösteriyor. Weinbach, yazılım geliştirmeleriyle ilgili referanslar göstererek bu duruma kesin gözüyle bakıyor. Test edilen Galaxy Fold 2, “blv0” sürümünde olduğu için bu sızıntıların doğru olma ihtimali yüksek gözüküyor.
Birkaç gün önce Weinbach, Galaxy Fold 2 hakkında yazılım geliştirmeleriyle ilgili ekran görüntüleri paylaşmıştı. Bütün bu sızıntıları değerlendirdiğimizde Galaxy Fold 2’ye henüz uzak olduğumuz ortaya çıkıyor. Galaxy Store’da Galaxy Note 20 ve Galaxy Z Flip 5G ile birlikte görüntülenmesi ise henüz geliştirilme aşamasında olmasından kaynaklanıyor olabilir. Samsung genellikle cihazları lansman tarihinden bir veya iki ay önce listeye eklediği için cihazın en fazla bir ay erteleneceği söyleniyor.
Henüz çıkış tarihi hakkında kesin bir bilgi olmasa da Galaxy Fold 2, Eylül ayı sonunda Galaxy S20 Fan Edition ile birlikte tanıtılabilir.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 fiyatı belli olmuş olabilir!
iPhone 12 çıkışına yakın yeni sızıntılar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ortaya atılan son bilgilere göre cihazın baz modelinin fiyatı sızdırıldı.
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5G iPhone 12 fiyatlarında artışa neden olacak gibi!
Apple, en büyük ürünü olan iPhone 12 ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma yeni cihazlarını hazırlarken, seri hakkında yeni dedikodular da çıkmaya devam ediyor. MacRumors isimli haber sitesinde yer alan iddiaya göre iPhone 12 5G‘nin fiyatlandırma detayları belli oldu. Ortaya atılan iddiaya göre baz model olan 5.4 inçlik modelin, 749 dolardan piyasaya çıkacak. Bu da geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan iPhone 11‘in fiyatına nazaran 50 dolarlık bir artış demek.
Öte yandan diğer versiyonlar üzerinden de tahminler ortaya atılırken, 6.1 inç boyutundaki iPhone 12′nin ise 799 ile 849 dolar arası fiyat etiketine sahip olacak. Pro ve Pro Max modelleri hakkında herhangi bir bilgi yer almaz iken, olası fiyat artışının hayranları üzeceği düşünülmekte. OLED ekran ve 5G‘nin fiyatları olumsuz etkileyeceğine kesin gözüyle bakılırken, Apple‘ın bir ihtimal 4G versiyonlu model çıkarma ihtimalinin de olduğu konuşuluyor. Fiyatlandırma olarak ve ucuz olacağı düşünülen cihazlar hakkında henüz kesinleşmiş bir bilgi ne yazık ki yer almıyor. Ancak olası ucuz 4G‘li serisinin ülkemizde önemli satış rakamlarına ulaşabileceğini tahmin etmek çok da zor değil. Serinin Ekim 2020‘de Apple tarafından yapılacak lansman ile tanıtılması bekleniyor.