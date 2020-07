Realme X50 5G, 8 Temmuz’da Avrupa’ya açılıyor!

Nisan ayında piyasaya çıkan iPhone SE 2020‘nin büyütülmüş modeli olan iPhone SE 2 Plus hakkında bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Japon kaynaklı bu yeni söylentiler cihazın ekranı boyutu hakkında önemli detaylar içeriyor.

iPhone SE 2 Plus nasıl bir ekrana sahip olacak?

SE 2 Plus öncelikle daha büyük bir ekran ile gelecek. Taban model, iPhone 8’in ekranı ile benzerlik göstermişti. Plus modelde de iPhone 8 Plus baz alınabilir. Bu nedenle SE 2 Plus, 5.5 inçlik bir ekran ile gelebilir. Bu söylentiyi paylaşan kaynağa göre parmak izi okuyucusu kullanılmaya devam edilecek. Ancak bu sefer parmak izi okuyucusu ön tarafta değil cihazın yan tarafında bulunacak. Bu, cihazın tasarımının değişeceğini gösterebilir. Alt ve üst tarafta bulunan büyük çerçeveler kaldırılıp günümüz cihazlarındaki ince çerçevelere geçiş yapılması olası gözüküyor.

iPhone SE 2 Plus, bu sonbaharda iPhone 12 serisi ile birlikte tanıtılabilir. SE 2 Plus haricinde SE 3 hakkında da bazı söylentiler bulunuyor. Gelecek yılın ilk yarısında bu cihazın piyasaya çıkacağı söyleniyor. Cihazın A13 Bionic işlemci kullanacağı ile ilgili bazı raporlar paylaşıldı. Ayrıca cihazın 5G’yi desteklemeyeceği tahmin ediliyor. Bu da iPhone 12’nin 4G versiyonunun bu model olabileceğini akıllara getiriyor. Ağustos ve Eylül ayında yeni SE modelleri hakkında pek çok detay görebiliriz.