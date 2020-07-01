Realme X50 5G, 8 Temmuz’da Avrupa’ya açılıyor!

Realme X50 5G, yeni nesil bağlantı teknolojisini kullanan ilk akıllı telefonlardan biri olarak Ocak ayında resmi olarak piyasaya çıkmıştı. Cihaz ilk olarak Çin’de satışlara başlamıştı. Şimdi ise Avrupa ülkeleri için çıkış yapacağı kesinleşti.

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Realme X50 5G ne zaman Avrupa’ya geliyor?

Realme‘nin İspanyolca web sitesi bekleyişin bittiğini ve Realme X50 5G‘nin 8 Temmuz’da geleceğini açıkladı. Cihaz, yerel saatle 10:30’da çevrim içi bir etkinlik ile Avrupa çıkışını gerçekleştirecek. Web sitesinde paylaşılan poster ayrıca Realme Buds Q’nun da bu etkinlikte tanıtılacağını gösteriyor. Bu kulaklığın oldukça ucuz ve kalite anlamında fiyatından iyi bir seviyede olduğu söylenebilir. Fiyatlandırma olarak ise Çin fiyatı baz alındığında 18€ ile 23€ arasında bir fiyata sahip olacağı tahmin ediliyor.

Realme X50 5G, 6.57 inçlik 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip LCD bir ekran ile gelecek. Ön tarafta 16 MP ana selfie kamera ve 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Arka tarafta ise 64 MP çözünürlüklü ana kamera, 12 MP telefoto kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamerası mevcut. Cihaz, Snapdragon 765G yonga setinden gücünü alıyor. Telefonun 6/8/12 GB RAM ve 64/128/256 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Henüz hangi RAM ve depolama alanı seçeneklerinin Avrupa’ya geleceği bilinmiyor. Batarya tarafında ise 30W hızlı şarj desteğine sahip 4.200 mAh pil ile gelecek.