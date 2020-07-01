Akıllı Telefonlar
Realme X50 5G, 8 Temmuz’da Avrupa’ya açılıyor!
Realme X50 5G, yeni nesil bağlantı teknolojisini kullanan ilk akıllı telefonlardan biri olarak Ocak ayında resmi olarak piyasaya çıkmıştı. Cihaz ilk olarak Çin’de satışlara başlamıştı. Şimdi ise Avrupa ülkeleri için çıkış yapacağı kesinleşti.
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Realme X50 5G ne zaman Avrupa’ya geliyor?
Realme‘nin İspanyolca web sitesi bekleyişin bittiğini ve Realme X50 5G‘nin 8 Temmuz’da geleceğini açıkladı. Cihaz, yerel saatle 10:30’da çevrim içi bir etkinlik ile Avrupa çıkışını gerçekleştirecek. Web sitesinde paylaşılan poster ayrıca Realme Buds Q’nun da bu etkinlikte tanıtılacağını gösteriyor. Bu kulaklığın oldukça ucuz ve kalite anlamında fiyatından iyi bir seviyede olduğu söylenebilir. Fiyatlandırma olarak ise Çin fiyatı baz alındığında 18€ ile 23€ arasında bir fiyata sahip olacağı tahmin ediliyor.
Realme X50 5G, 6.57 inçlik 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip LCD bir ekran ile gelecek. Ön tarafta 16 MP ana selfie kamera ve 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Arka tarafta ise 64 MP çözünürlüklü ana kamera, 12 MP telefoto kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamerası mevcut. Cihaz, Snapdragon 765G yonga setinden gücünü alıyor. Telefonun 6/8/12 GB RAM ve 64/128/256 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Henüz hangi RAM ve depolama alanı seçeneklerinin Avrupa’ya geleceği bilinmiyor. Batarya tarafında ise 30W hızlı şarj desteğine sahip 4.200 mAh pil ile gelecek.
Akıllı Telefonlar
iPhone SE 2 Plus hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!
Nisan ayında piyasaya çıkan iPhone SE 2020‘nin büyütülmüş modeli olan iPhone SE 2 Plus hakkında bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Japon kaynaklı bu yeni söylentiler cihazın ekranı boyutu hakkında önemli detaylar içeriyor.
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iPhone SE 2 Plus nasıl bir ekrana sahip olacak?
SE 2 Plus öncelikle daha büyük bir ekran ile gelecek. Taban model, iPhone 8’in ekranı ile benzerlik göstermişti. Plus modelde de iPhone 8 Plus baz alınabilir. Bu nedenle SE 2 Plus, 5.5 inçlik bir ekran ile gelebilir. Bu söylentiyi paylaşan kaynağa göre parmak izi okuyucusu kullanılmaya devam edilecek. Ancak bu sefer parmak izi okuyucusu ön tarafta değil cihazın yan tarafında bulunacak. Bu, cihazın tasarımının değişeceğini gösterebilir. Alt ve üst tarafta bulunan büyük çerçeveler kaldırılıp günümüz cihazlarındaki ince çerçevelere geçiş yapılması olası gözüküyor.
iPhone SE 2 Plus, bu sonbaharda iPhone 12 serisi ile birlikte tanıtılabilir. SE 2 Plus haricinde SE 3 hakkında da bazı söylentiler bulunuyor. Gelecek yılın ilk yarısında bu cihazın piyasaya çıkacağı söyleniyor. Cihazın A13 Bionic işlemci kullanacağı ile ilgili bazı raporlar paylaşıldı. Ayrıca cihazın 5G’yi desteklemeyeceği tahmin ediliyor. Bu da iPhone 12’nin 4G versiyonunun bu model olabileceğini akıllara getiriyor. Ağustos ve Eylül ayında yeni SE modelleri hakkında pek çok detay görebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip 5G TENAA üzerinde görüntülendi!
Samsung yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip 5G‘yi kullanıcılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Yeni nesil cihaz TENAA üzerinde görüntülendi.
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Galaxy Z Flip 5G tasarım detayları belli oldu!
Samsung katlanabilir telefonları ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firma, bu yıl çıkardığı Galaxy Z Flip cihazının 5G donanımlı yeni versiyonunu geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde TENAA üzerinde görüntülenen katlanabilir akıllı telefonun tasarım detayları da belli oldu. Ortaya çıkan görsellerde cihazın tasarım olarak bir önceki nesil ile çok büyük farklara sahip olmadığı öğrenildi. 6.7 inç AMOLED delikli ekran ile bizleri karşılayacak cihazın, daha büyük ekrana sahip olacağı kesinleşti. Bir adet ön kamerası bulunan cihazın kamerası, 12 MP değerini alırken, arka tarafta yer alan çift kameranın 12 MP ve 10 MP değerinde kuruluma sahip olduğu öğrenildi.
İşlemci tarafında Snapdragon 865+ kullanacağı iddia edilen cihazın 8 GB RAM değerine sahip olması bekleniyor. Pil konusunda ise cihazın 2500 mAh ve 704 mAh olmak üzere iki adet bataryası bulunmakta. Daha önceden ortaya atılan üçlü arka kamera iddiasının da geçersiz olduğu ortaya çıkan cihaz teknik özellik konusunda da büyük yenilikler içermeyecek gibi gözüküyor. Bir önceki nesil ile en büyük farkı 5G olan cihaz, 5 Ağustos tarihinde yapılacak Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Bakalım Samsung, yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Honor 30 Lite, renk ve ekran özellikleri ortaya çıktı!
Tanıtımı yarın itibarıyla yapılacak olan Honor 30 Lite modeline ait özellikler paylaşılmaya devam ediyor. Cihazın son olarak paylaşılan renk ve ekran özelliklerine haberimizde yakından bakalım.
Honor’un resmi Weibo sayfası üzerinden yapılan paylaşım ile 30 Lite modelinde bulunan 6,5 inç boyutlu LCD ekranın, 90 Hz yenileme ve 180 Hz dokunuş örnekleme hızına sahip olacağı onaylanmış oldu. Cihazın renk seçenekleri ise diğer bir Weibo kullanıcısı tarafından sızdırıldı. Paylaşımı yapan Sparrow News’e göre cihaz Summer Rainbow (Yaz Gökkuşağı), Mirage Silver (İlüzyon Grisi), Wizard Of Oz (Oz Büyücüsü) ve Night Black (Gece Siyahı) olmak üzere 4 renk seçeneği ile sunulacak.
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Honor 30 Lite modelinin şimdiye kadar ortaya çıkan diğer özelliklerine bakacak olursak, öncelikle cihazın çift hat üzerinde 5G desteği sağladığını söylemek gerekiyor. Model depolama tarafında 64, 128 ve 256 GB dahili depolama kapasitesi sunacak. Ayrıca cihaz 4, 6 ve 8 GB RAM seçenekleri ile satışa sunulacak. Üçlü kamera modülü ile gelecek olan 30 Lite, ana kamera olarak kullandığı 48 MP çözünürlüklü sensöre yer veriyor. Ana kameraya ek olarak cihazda 8 ve 2 MP’lik lensler yer alacak. Cihazın sahip olduğu 16 MP çözünürlüklü ön kamera ise ekran üzerindeki damla çentik içine konumlandırılmış.
Geçtiğimiz gün TEENA üzerinde de sertifikalandırılan Honor 30 Lite modeli bazı kaynaklarda Youth Edition olarak da geçiyor. Kafa karışıklığı olmaması açısından ikisinin de aynı cihaz olduğunu belirtelim.