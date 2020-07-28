Realme C15, resmi olarak tanıtıldı!

Realme‘nin giriş seviyesi C serisi, bugün Endonezya‘da tanıtılan Realme C15‘i bünyesine kattı. Cihaz teknik özellikleriyle birlikte tanıtıldı. Telefon, dörtlü arka kamera dizilimi ve 6000 mAh değerinde pilin yanı sıra Android 10 tabanlı Realme UI ile birlikte geliyor. Cihaz, Realme C11‘de bulunan Helio G35 yonga setinden gücünü alıyor.

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Realme C15 hangi teknik özelliklerle tanıtıldı?

Realme C15, 6.5 inçlik HD+ çözünürlüklü su damlası çentik tasarımına sahip LCD bir ekran ile tanıtıldı. Su damlası çentiğin içinde 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Ekran, 20:9 en boy oranına ve Gorilla Glass korumasına sahip. Arka tarafta ise 13 MP çözünürlüklü ana kamera mevcut. Diğer üç kamera ise 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro ve derinlik algılayıcı sensör olarak sıralanıyor. Arka kamera tasarımı ise Realme‘nin isim verdiği “Geometrik Gradyan” tasarımı ile geliyor.

C15, MediaTek Helio G35 yonga setinden gücünü alıyor ve 3/4 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Depolama alanı tarafında ise 64 GB genişletilebilir alan mevcut. Yazılım olarak ise Android 10 tabanlı Realme UI kullanılıyor. Cihazın en çok öne çıkan özelliklerinden biri, 18W hızlı şarj destekli 6000 mAh bataryasının bulunması. Ancak batarya microUSB bağlantı noktası üzerinden şarj oluyor.

Mavi ve gümüş renk seçenekleri bulunan C15, 3 GB RAM/64 GB depolama alanı için 1.999.000 IDR(137$) fiyat etiketine sahip. Cihazın 4 GB RAM/64 GB depolama alanı seçeneği ise 2.199.000 IDR(150$) fiyatı ile satışa çıkacak.