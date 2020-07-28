Akıllı Telefonlar
Realme C15, resmi olarak tanıtıldı!
Realme‘nin giriş seviyesi C serisi, bugün Endonezya‘da tanıtılan Realme C15‘i bünyesine kattı. Cihaz teknik özellikleriyle birlikte tanıtıldı. Telefon, dörtlü arka kamera dizilimi ve 6000 mAh değerinde pilin yanı sıra Android 10 tabanlı Realme UI ile birlikte geliyor. Cihaz, Realme C11‘de bulunan Helio G35 yonga setinden gücünü alıyor.
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Realme C15 hangi teknik özelliklerle tanıtıldı?
Realme C15, 6.5 inçlik HD+ çözünürlüklü su damlası çentik tasarımına sahip LCD bir ekran ile tanıtıldı. Su damlası çentiğin içinde 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Ekran, 20:9 en boy oranına ve Gorilla Glass korumasına sahip. Arka tarafta ise 13 MP çözünürlüklü ana kamera mevcut. Diğer üç kamera ise 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro ve derinlik algılayıcı sensör olarak sıralanıyor. Arka kamera tasarımı ise Realme‘nin isim verdiği “Geometrik Gradyan” tasarımı ile geliyor.
C15, MediaTek Helio G35 yonga setinden gücünü alıyor ve 3/4 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Depolama alanı tarafında ise 64 GB genişletilebilir alan mevcut. Yazılım olarak ise Android 10 tabanlı Realme UI kullanılıyor. Cihazın en çok öne çıkan özelliklerinden biri, 18W hızlı şarj destekli 6000 mAh bataryasının bulunması. Ancak batarya microUSB bağlantı noktası üzerinden şarj oluyor.
Mavi ve gümüş renk seçenekleri bulunan C15, 3 GB RAM/64 GB depolama alanı için 1.999.000 IDR(137$) fiyat etiketine sahip. Cihazın 4 GB RAM/64 GB depolama alanı seçeneği ise 2.199.000 IDR(150$) fiyatı ile satışa çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi’nin “Back Tap” olarak isimlendirdiği yeni özelliği görüntülendi!
Xiaomi “Back Tap” olarak isimlendirdiği ve telefonumuzdaki belirli özellikleri cihazın arkasına dokunarak kontrol edebilmemize imkan sağlayan teknolojisi MIUI 12 beta sürümünde görüldü.
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Xiaomi’nin “Back Tap” olarak isimlendirdiği yeni özelliği görüntülendi!
Son yıllarda akıllı telefon teknolojileri konusunda üreticilerin ağırlıklı olarak kamera ve ekran teknolojileri üzerinde yenilikler yaptığını görmekteyiz. Her geçen yıl telefonların performansları da gelişmekte fakat kullanıcılara yeni deneyimler sunmak konusunda üreticilerin oldukça zorlandığını fark etmişsinizdir. Xiaomi “Back Tap” olarak isimlendirdiği ve telefonumuzdaki belirli özellikleri cihazın arkasına dokunarak kontrol edebilmemize imkan sağlayan teknolojisi MIUI 12 beta sürümünde görüldü. Bu özellik ile birlikte Çinli üreticinin kullanıcılara farklı bir deneyim sunmasını bekleyebiliriz.
Bu yılın başlarında Google’ın Columbus adını verdiği bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Bu özellik kullanıcıların akıllı telefonlarındaki çeşitli işlevleri etkinleştirmek için telefonlarının arkasına dokunmalarını temel almaktaydı. Daha sonra Apple’ın geçen ay iOS 14 ile benzer bir özellik duyurduğunu gördük. Son olarak Xiaomi de bu özellik üzerinde çalışan şirketler arasına katılıyor.
Xiaomi MIUI 12 beta sürümünde ortaya çıkan görsel şirketin bu özellik üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Ayarlar menüsünde özelliğin Back Tap olarak isimlendirildiği görülüyor ancak ne yazık ki özellik henüz aktifleştirilemiyor. Elde edilen ekran görüntülerinden anlaşıldığı üzere telefonlarımızın arka tarafına dokunarak çeşitli özelliklere erişebileceğiz. Bu özellikler arasında ekranı kapatmak, uygulamaları kapatmak, ekranı bölmek, ekran görüntüleri almak ve kamerayı başlatmak gibi seçenekler yer alıyor.
Şu an için Xiaomi telefonlarda arkadan dokunma hareketlerinin ne zaman son kullanıcıya sunulacağı ile ilgili net bir bilgi yok. Ayrıca bu özelliğin hangi cihazlar için sunulacağı da net değil. MIUI 12 çalıştıran tüm cihazların bu özelliği destekleyip desteklemeyeceğini ileride göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
En ince 5G telefon olması beklenen Vivo S7, 3 Ağustos’ta tanıtılacak!
Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo S7 modelini 3 Ağustos’ta resmi olarak tanıtacak. Resmi tanıtım öncesinde yayınlanan tanıtım filmleri ile telefonun temel tasarım özellikleri ve renk seçenekleri ortaya çıkmaya başladı.
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En ince 5G telefon olması beklenen Vivo S7, 3 Ağustos’ta tanıtılacak!
Vivo’nun en yeni 5G destekleyen akıllı telefonu Vivo S7 3 Ağustos’ta resmi olarak tanıtılacak. Yayınlanan ilk tanıtım filmine göre telefon 44MP çift ön kamera kurulumuna sahip. Arka tarafta ise kullanıcıları dikdörtgen şeklinde bir kamera kurulumu karşılayacak. Vivo tarafından tanıtılacak olan telefonun en ince 5G akıllı telefon olarak tanıtılması bekleniyor. Vivo tarafından S7 modelinin tanıtılmasına sayılı günler kala ikinci bir tanıtım filmi yayınlandı. Bu film ile birlikte telefonun kamera kurulumu ve sahip olacağı renk seçeneklerinden biri ortaya çıkmış oldu. Vivo S7’nin ana kameraya eşlik eden iki yardımcı lens ile dikdörtgen bir kamera kurulumuna sahip olacağı görülüyor. Kamera dizilimi içerisinde herhangi bir periskop kamera görmüyoruz ancak S serisinin orta seviye akıllı telefonlar arasında konumlandırıldığını dikkate alırsak bu durum hiç şaşırtıcı değil.
Tanıtım filmi ile birlikte görülen yeni renk oldukça dikkat çekici. Son yıllarda akıllı telefon üreticilerinin kullanıcılara çeşitli ve yenilikçi renkler sunduklarını göz önüne aldığımızda yeni modellerin farklı renkler ile tanıtılması alıştığımız bir durum. Bu yeni rengin nasıl isimlendirileceği henüz belli değil. Vivo S7 çok ince bir tasarıma sahip olduğu için muhtemelen 3.5 mm ses jakına sahip olmayacak. Telefon görsellerde de görüldüğü üzere USB-C bağlantı noktasına sahip.
Vivo S7’nin teknik özellikleri hakkında henüz bilgi sahibi değiliz. Fakat merak ettiğimiz tüm bu sorular 3 Ağustos’taki resmi tanıtım ile birlikte cevap bulacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21, BOE yapımı ekranlara sahip olmayacak!
Samsung Galaxy S21 yapım sürecinde yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Firmanın cihazlarında BOE yapımı ekran yer almayacak.
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Samsung Galaxy S21 serisinde BOE ekranlar yer almayacak!
Samsung amiral gemisi olarak konumlandırdığı Galaxy S serisini geliştirmeye devam ediyor. Firmanın yeni serisi Galaxy S21, geliştirilme aşamasında yeni bilgiler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Samsung’un maliyeti düşürmek için ekran panellerini dışarıdan alma fikri, tam olarak gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor. BOE firmasından gelmesi beklenen OLED ekran panellerinin, firmanın kalite testlerinden geçemediği öğrenildi. Güney Kore basınında ortaya çıkan habere göre, BOE yapımı OLED paneller, Samsung tarafından beğenilmedi ve firmanın amiral gemisi seri için ekran üretimini tekrardan kendisinin yapacağı iddia edildi.
Hali hazırda Huawei Mate 40 serisi için ekran üretimini devam ettiren BOE ise konu ile alakalı henüz bir açıklama yapmadı. Aynı şekilde Samsung tarafından da resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Güney Kore basınında uzun zamandır konuşulan meselenin kesin olarak nitelendirilmesi, olayın ciddiyetini gözler önüne sermekte. Öte yandan Samsung cephesi de özellikle 5G‘nin telefonlara girmesi ile birlikte artan maliyet sorununu çözememesi Galaxy S21 serisi için kullanıcılar açısından can sıkıcı bir gelişme olarak kayda geçebilir. Zira yeni nesil amiral gemilerinin bir önceki serilere nazaran oldukça yüksek fiyatla çıkması bekleniyor.