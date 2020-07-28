Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 3, gizli bir 160 Hz moduna sahip!
Asus, ROG Phone 3‘ün en yüksek ekran tazeleme hızını 144 Hz olarak tanıtmıştı. Bugün ortaya çıkan gizli mod ile bunun artırılabildiği fark edildi. Bu gizli mod açıldığında 144 Hz, 120 Hz, 90 Hz, 60 Hz seçeneklerinin yanında 160 Hz seçeneği de aktif oluyor.
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Asus ROG Phone 3 ile ilgili bu gizli mod nasıl ortaya çıktı?
Asus ROG Phone 3, 6.59 inçlik 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ile piyasaya çıkmıştı. XDA-Developers‘daki çalışanlar, Asus ROG Phone 3‘ün panelinin test için deneysel 160 Hz çalışmasını sağlayan bir komut buldular. Bu komut, Android Debug Bridge‘de bulundu. Temel olarak Android Debug Bridge bilgisi olan herkes bu gizli modu aktif hale getirebilir. XDA, ekranın gerçekte 160 Hz ile çalışabildiğini ve teknik olarak 144 Hz’de çalışan oyunların 160 Hz’de de çalışabildiğini ortaya koydu.
İncelemelere göre 1945 Air Force, Mortal Kombat ve Death Trigger 2 gibi oyunların hepsi 144 Hz ekran tazeleme hızını destekliyor. Bu sebeple ROG Phone 3, pek çok oyunu 160 Hz’de de çalıştırabilir. Ekran tazeleme hızı akıcılığı artırdığı için özellikle online oyunlarda oldukça önemli. Eğer online oyunlarda bu özellik destekleniyorsa oyuncular için sevindirici bir haber olabilir.
Asus, bu modu deneysel bir şekilde kullandı ve tam olarak cihaza optimize etmedi. Bu sebeple, bu mod etkinleştirildiğinde performans, pil tüketimi ve kalibrasyonda sorunlar yaşanabilir.
Akıllı Telefonlar
OnePlus One, aradan geçen 6 yıla rağmen Android 10 güncellemesi alacak
Günümüzde birçok markayı, 2 yıl önceki amiral gemisi modellerine bile güncelleme desteği vermediği için haklı olarak eleştiriyoruz. Durum böyle olunca da, birçok kullanıcı artık satın alacağı cihazları seçerken firmaların güncelleme desteğini de göz önüne alarak seçim yapıyor. OnePlus, bu noktada bizleri de şaşırtarak, One modeline Android 10 güncellemesi sağlayacak. Piyasaya çıkışının üstünden 6 yıl geçen One modelinin bölyesine uzun süre yazılım desteği alabilmesiyle OnePlus, bizlerin takdirini kazandı.
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OnePlus One için Android 10 güncellemesi!
Hatırlarsanız 2014 yılı, akıllı telefon sektöründe Çinli markaların ilk adımlarını atmaya başladıkları dönemlere tekabül ediyordu. Emekleme aşamasında olan bu Çinli firmalardan biri de OnePlus idi. Amiral gemisi kalitesine sahip fakat çok daha uygun fiyatlı cihazlar üretme ve bir amiral gemisi katili üreticisi olma parolasıyla yola çıkan OnePlus; o günden bugüne birçok şey değişmiş olsa da yazılım güncelleme desteğini istikrarlı olarak sürdürmeye devam etti. Bugün, 2014 yılında piyasaya sunduğu One modeline de Android 10 desteği sağlayacağını duyuran OnePlus, hem eski cihaz sahiplerinin hem de güncellemelere önem veren müşterilerin takdirini topladı. Ayrıca One modelinin, LineageOS 17.1. güncellemesi alacağını da belirtmeden geçmeyelim. Umarız diğer firmalar da sattıkları cihazlara bu denli istikrarlı bir yazılım desteği sağlamayı başarabilirler.
Peki ya siz OnePlus’ın bu hamlesiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Pro Plus, AnTuTu’da görüntülenmiş olabilir!
Bugün, AnTuTu kıyaslamasında henüz resmi olarak piyasaya sürülmemiş Xiaomi M2007J1SC model numaralı yeni bir akıllı telefon ortaya çıktı. Bu telefonun yaklaşmakta olan Xiaomi Mi 10 Pro Plus olduğu düşünülüyor.
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Mi 10 Pro Plus olduğu düşünülen cihaz hangi teknik özelliklere sahip?
AnTuTu sonuçlarında kıyaslama tabanına kaydedilen cihaz, ilginç bir şekilde Snapdragon 865 kullanıyor. Bu kadar yüksek bir skor alan cihazın hız aşırtmalı Snapdragon 865+ kullanması beklenebilirdi. Dün, Xiaomi Başkanı Lei Jun‘un yaptığı açıklamaya göre Xiaomi Mi 10 Pro Plus yakında gelecek. Ayrıca Jun, cihazın bazı özellikleri hakkında da ipuçları verdi. Bu cihazın tanıtımının Ağustos ayının ilk yarısında olması bekleniyor. Cihazın tanıtım tarihi bu kadar yakınken AnTuTu’da görüntülenmesi oldukça önemli bir nokta.
Geçtiğimiz günlerde Mi 10 Pro Plus hakkında pek çok sızıntı gündeme gelmişti. Dün ise Lei Jun‘un yaptığı açıklamada cihazın teknik özelliklerinin ipuçları verildi. Mi 10 Pro Plus, çift stereo hoparlör, yüksek ekran tazeleme hızı, NFC ve ekran üstü parmak izi okuyucusu kullanacak. Cihazın kulaklıklar için 3.5 mm jak girişi, kızılötesi bağlantı sensörü, özel bir soğutma sistemi ve X eksenli birinci sınıf titreşim motoru bulunacak. Kamera tarafında 30X veya daha çok zoom yapabilen telefoto kamerasının bulunacağı söyleniyor. Bataryası ise 4.500 mAh değerinde günümüz standartlarında bir pil olacak.
Akıllı Telefonlar
Motorola RAZR 2020, ilk görüntüleri ile ortaya çıktı!
Motorola firması yeni katlanabilir cihazı RAZR 2020‘den yeni görüntüler ortaya çıktı. Cihazın tasarım detayları da ortaya çıktı.
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Motorola RAZR 2020 tasarım detayları ortaya çıktı!
Motorola katlanabilir telefon konusunda ciddi adımlar atmaya devam ediyor. Firma, geçtiğimiz sene çıkardığı RAZR cihazının bu yılki versiyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Daha gelişmiş bir performans vadeden firmanın yeni ürününün görüntüleri sızdırıldı. Twitter’da yaptığı sızıntılar ile adından sıkça söz ettiren Evan Blass, RAZR 2020‘nin de görüntülerini takipçileri ile paylaştı. Ortaya çıkan görüntüler ile birlikte tasarım detaylarını da öğrenme fırsatını bulduğumuz cihaz, geçen seneki versiyona göre çok büyük farklar içermiyor.
5G özelliği ile dikkat çeken Motorola RAZR 2020, 6.2 inç katlanabilir P-OLED ekran paneline sahip olacak. Donanım özellikleri bakımından orta üst seviyede karşımıza çıkan cihaz, gücünü Snapdragon 765G işlemcisinden almakta. Bir önceki modele göre kamera konusunda daha gelişmiş özelliklere sahip olması beklenen cihaz, 20 MP değerinde bir ön kameraya ve 48 MP değerinde de bir arka kameraya sahip olacak gibi gözüküyor. 2845 mAh batarya değerine sahip olacağı öğrenilen cihaz, 18W hızlı şarj desteği ile bizleri karşılayacak. Geçen sene çıkan modelin fiyatı özelliklerine kıyasla oldukça eleştirilen cihazın bu sene daha uygun fiyatlı olması bekleniyor. Keza Galaxy Z Flip 5G amiral gemisi özelliklere sahip olurken, Motorola‘nın cihazı benzer bir fiyat bandına çekmesi eleştirileri arttırabilir.