Oppo, Hindistan pazarında gerçekleştirdiği etkinlikle birlikte uzun süredir beklenen F serisinin en yeni üyelerini görücüye çıkardı. Şık tasarımın yanı sıra özellikle batarya kapasitesiyle kullanıcıları şaşırtmayı hedefleyen bu modeller, orta segmentte dengeleri değiştirmeyi planlıyor. Cihazlar hem günlük kullanımda hem de yoğun iş yükü altında uzun süreli bir deneyim vadediyor. Peki yeni nesil özelliklerle donatılan bu seri kullanıcılara tam olarak neler vaat ediyor?

OPPO F33 özellikleri ve tasarım detayları

OPPO F33 modeli, serinin giriş noktası olarak Hindistan pazarındaki yerini alıyor. Tasarım açısından arka panelinde dikdörtgen bir kamera modülü barındıran cihaz, geçtiğimiz yılın çizgilerini korumaya devam ediyor. Şirket bu modelde kullanıcılar için İnci Beyazı ve Orman Yeşili olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor.

Ekran tarafında 6.57 inç boyutunda AMOLED bir panel bizi karşılıyor. Bu panel 120Hz yenileme hızı ve 1.400 nit parlaklık değeriyle akıcı ve canlı bir görüntü kalitesi sağlıyor. Cihazın kalbinde ise 6nm üretim sürecinden geçen MediaTek Dimensity 6360 Max yonga seti yer alıyor. OPPO, bu donanımı 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile destekliyor.

OPPO F33 teknik özellik özeti

İşlemci: MediaTek Dimensity 6360 Max

MediaTek Dimensity 6360 Max Ekran: 6.57 inç AMOLED, 120Hz, 1400 nit

6.57 inç AMOLED, 120Hz, 1400 nit Pil: 7000 mAh, 80W hızlı şarj

7000 mAh, 80W hızlı şarj Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP derinlik / 16 MP selfie

50 MP ana kamera + 2 MP derinlik / 16 MP selfie İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO F33 Pro ile gelen üst düzey yenilikler

OPPO F33 Pro versiyonu, standart modele göre görsel açıdan çok daha farklı bir kimlik sergiliyor. Daha geniş bir kamera alanına sahip olan bu model, ışığın geliş açısına göre değişen 3D derinlik efektli arka yüzeyiyle ön plana çıkıyor. Yıldız Mavisi, Tutku Kırmızısı ve Puslu Orman gibi dikkat çekici renk seçenekleri Pro modeline özel olarak belirlenmiş.

Dayanıklılık tarafında OPPO F33 serisi çıtayı oldukça yükseğe taşıyor. Her iki cihaz da MIL-STD-810H askeri dayanıklılık sertifikasının yanı sıra IP66, IP68 ve IP69 toz ve su direnci derecelerine sahip. Pro modeline ek olarak IP69K sertifikası da dahil ediliyor. Ayrıca OPPO F33 Pro içinde yer alan buhar odası soğutma sistemi, yoğun oyun seanslarında performansın stabil kalmasına yardımcı oluyor.

Kamera tarafında da Pro modelinin ciddi bir avantajı bulunuyor. Arka tarafta 50 MP ana sensör ortak olsa da ön tarafta 50 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir sensör yer alıyor. Bu gelişmiş selfie kamerası, kadraja daha fazla kişi girdiğinde çekim açısını otomatik olarak genişletebiliyor. Her iki telefonun en dikkat çeken ortak noktası ise 7000 mAh kapasiteli dev batarya ve 80W hızlı şarj desteği olarak öne çıkıyor.

OPPO F33 Pro teknik özellik özeti

İşlemci: MediaTek Dimensity 6360 Max (Buhar odası soğutmalı)

MediaTek Dimensity 6360 Max (Buhar odası soğutmalı) Ekran: 6.57 inç AMOLED, 120Hz, 1400 nit

6.57 inç AMOLED, 120Hz, 1400 nit Pil: 7000 mAh, 80W hızlı şarj, ters kablolu şarj

7000 mAh, 80W hızlı şarj, ters kablolu şarj Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP derinlik / 50 MP ultra geniş selfie

50 MP ana kamera + 2 MP derinlik / 50 MP ultra geniş selfie İşletim Sistemi: Android 16 ile güncel deneyim

Fiyatlar ve satış seçenekleri

OPPO F33 serisinin fiyatlandırması Hindistan pazarı için belirlenmiş durumda. Standart versiyon olan OPPO F33 modeli 31.999 Rupi seviyesinden başlayan fiyat etiketleriyle satışa çıkıyor. Daha gelişmiş özellikler barındıran OPPO F33 Pro için ise fiyat 40.999 Rupi seviyesine kadar yükseliyor.

Cihazlar kutudan çıktığı andan itibaren en güncel yazılım olan ColorOS 16 arayüzünü kullanıyor. Amazon ve Flipkart gibi platformlar üzerinden ön siparişe açılan modeller, çeşitli takas desteği ve nakit iade kampanyalarıyla kullanıcılarla buluşuyor. Özellikle 7000 mAh bataryanın sunduğu uzun pil ömrü, gün içerisinde şarj problemi yaşamak istemeyen kullanıcılar için bu modelleri cazip bir seçenek haline getiriyor.

MIL-STD-810H nedir?

MIL-STD-810H, Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından cihazların çevresel koşullara karşı dayanıklılığını ölçmek için kullanılan bir test standardıdır. Bu sertifikaya sahip olan teknolojik ürünler; düşme, sarsıntı, yüksek sıcaklık ve nem gibi zorlu dış etkenlere karşı yüksek direnç gösterdiğini kanıtlar.

