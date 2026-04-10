Realme, uygun fiyatlı akıllı telefon pazarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan yeni modeli için son hazırlıklarını tamamlıyor. Geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız tanıtılan C100 modelinin ardından, ailenin bir diğer üyesi olan Realme C100i resmi olarak Google Play Console kayıtlarında görüldü. Giriş segmentine hitap eden bu yeni cihaz, sızan bilgilere göre kullanıcılarına sadece performans değil, aynı zamanda yüksek dayanıklılık vadediyor. Peki, yeni Realme C100i kullanıcılara neler sunacak?

Realme C100i özellikleri ve donanım detayları

Sızdırılan kayıtlara göre Realme C100i, gücünü Unisoc T615 yonga setinden alıyor. Giriş seviyesindeki bu işlemciye 4 GB RAM eşlik ediyor. Cihazın Google Play Console üzerinde RMX5377 model numarasıyla listelenmesi, lansman sürecinin oldukça yakın olduğuna işaret ediyor. Realme markasının bu modelde özellikle günlük kullanım verimliliği ve maliyet dengesini korumaya çalıştığını söyleyebiliriz.

Yüksek yenileme hızı ve ekran kalitesi

Cihazın ön panelinde 6.8 inç boyutunda geniş bir LCD ekran bizi karşılıyor. 720×1570 piksel çözünürlük sunan bu ekran, segmentindeki standartların üzerine çıkarak 120 Hz tazeleme hızıyla geliyor. Bu yenileme hızı, sosyal medya uygulamalarında gezinirken veya menüler arasında geçiş yaparken kullanıcılara çok daha akıcı bir görsel deneyim sağlıyor. Ayrıca 900 nit parlaklık değeri, cihazın dış mekanlarda güneş altında bile rahatça kullanılabilmesine olanak tanıyor.

Ekran teknolojileri açısından değerlendirdiğimizde, 120 Hz desteği bu bütçe aralığındaki telefonlar için oldukça önemli bir artı puan. Tazeleme hızının yüksek olması, göz yorgunluğunu azaltırken arayüzün daha tepkisel hissedilmesine yardımcı oluyor. Panel tasarımı tarafında ise Realme, klasik ve güvenilir damla çentik formunu tercih ederek ekran alanını verimli kullanmayı başarmış görünüyor.

Askeri sınıf dayanıklılık standartları

Realme C100i modelini rakiplerinden ayıran en temel nokta, sahip olduğu dayanıklılık sertifikaları. Cihaz, MIL-STD-810H askeri dayanıklılık sertifikasına sahip olacak şekilde tasarlanmış. Bu sertifika, telefonun 2 metreden beton zemine düşmelere karşı direnç gösterebildiğini belgeliyor. Ayrıca IP64 toz ve su sıçramalarına karşı koruma derecesi, cihazı zorlu günlük kullanım koşullarına karşı çok daha güvenli bir hale getiriyor.

Tasarım detaylarına baktığımızda, cihazın 8.35 mm kalınlığında oldukça ince bir gövdeye sahip olduğunu görüyoruz. Bu kadar dayanıklı ve sağlam bir yapının ince bir form faktörüyle sunulması, kullanıcı ergonomisi açısından büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca cihazda 3.5 mm kulaklık girişinin korunmuş olması, kablolu kulaklık kullanmayı sevenler için memnuniyet verici bir detay olarak öne çıkıyor.

Teknik açıdan Unisoc işlemcinin enerji verimliliği, batarya ömrü üzerinde doğrudan olumlu bir etki yaratıyor. Daha az enerji tüketen bu yongalar, cihazın daha az ısınmasını sağlarken tek şarjla daha uzun kullanım süreleri sunuyor. Özellikle şarj ömrü ve sağlamlık önceliği olan, gün içinde telefonunu yoğun kullanan kişiler için bu model oldukça mantıklı bir seçenek gibi duruyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Realme C100i modelinin askeri standartlarda dayanıklılık sunması sizin için bir tercih sebebi olur mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.