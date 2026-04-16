Oppo’nun yeni orta segment temsilcisi için geri sayım sürerken cihazın teknik detayları resmi kayıtlar üzerinden sızmaya devam ediyor. Hindistan pazarında yapılacak tanıtıma sayılı saatler kala ürünün tasarımına dair önemli ipuçları gün yüzüne çıktı. Donanım meraklılarının yakından takip ettiği model, performans verileriyle dikkat çekiyor. Peki, yeni Oppo F33 Pro kullanıcılara neler sunacak?

Oppo F33 Pro teknik özellikleri netleşiyor

Google Play Console üzerinde CPH2835 model numarasıyla görüntülenen Oppo F33 Pro, beraberinde getirdiği donanım detaylarıyla orta segmentte iddialı bir konum hedefliyor. Sızıntılar cihazın akıllı telefon dünyasında özellikle batarya kapasitesiyle fark yaratacağını gösteriyor.

Listelemede cihazın MediaTek Dimensity 6100+ yonga setinden güç aldığı belirtiliyor. Ancak sektör kaynakları gerçek işlemcinin Dimensity 6360 Max olacağını işaret ediyor. Bu işlemci bir önceki nesle göre daha verimli bir enerji yönetimi vaat ediyor. Cihazda 8 GB RAM kapasitesi yer alıyor.

Görsel verilere göre telefonun ekranı 1080×2372 piksel çözünürlük sunuyor. Yeni Oppo modeli, yazılım tarafında güncel bir sürümle kutudan çıkıyor. Kayıtlarda Android işletim sistemiyle çalıştığı görülen cihaz, akıcı bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor. Ayrıca 6,57 inç boyutundaki geniş ekranı, multimedya tüketimi için ideal bir alan oluşturuyor.

Teknik özellikler özeti

İşlemci: MediaTek Dimensity 6360 Max (veya 6100+)

MediaTek Dimensity 6360 Max (veya 6100+) Ekran: 6,57 inç, 1080×2372 çözünürlük

6,57 inç, 1080×2372 çözünürlük RAM: 8 GB

8 GB Pil: 7.000 mAh, 80W hızlı şarj, 10W ters şarj

7.000 mAh, 80W hızlı şarj, 10W ters şarj Kamera: 50 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü Ön Kamera: 50 MP selfie kamerası

50 MP selfie kamerası İşletim Sistemi: Android 14

Oppo F33 Pro çıkış tarihi ve batarya performansı

Cihazın en dikkat çekici yanı 7.000 mAh kapasiteli devasa bataryası olarak öne çıkıyor. Bu kapasite, yoğun kullanımda bile iki günü aşan bir kullanım ömrü anlamına geliyor. Oppo F33 Pro modelinin bu bataryası 80W hızlı kablolu şarj desteğiyle kısa sürede doluyor.

Ayrıca telefon üzerinden başka cihazları şarj etmek için 10W ters şarj özelliği de mevcut. Ürünün resmi tanıtımı 15 Nisan tarihinde Hindistan’da gerçekleşecek. F serisinin yeni üyesi olan cihaz, hem ön hem de arka taraftaki 50 MP çözünürlüğündeki kameralarıyla fotoğraf tutkunlarını memnun etmeyi amaçlıyor.

Tasarım anlamında modern çizgilere sahip olan Oppo F33 Pro, ön kamerayı barındıran delikli ekran tasarımıyla geliyor. Arka tarafta ise dikey konumlandırılmış kamera kurulumu göze çarpıyor. Cihazın teknik verileri, özellikle gün boyu priz aramak istemeyen kullanıcılar için güçlü bir seçenek olacağını kanıtlıyor.

