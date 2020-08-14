Realme C12, 6.000 mAh bataryasıyla tanıtıldı!

Geçtiğimiz haftalarda yeni bütçe telefonu C15’i tanıtan Realme, bugün yaptığı duyuru ile serinin farklı bir modelini daha duyurdu. Realme C12, 6.000 mAh bataryası ve uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor!

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Realme C12 tanıtıldı: 6.000 mAh batarya, üçlü arka kamera ve dahası!

C serisinin daha uygun fiyatlı versiyonu olan Realme C12, geçen ay duyurulan Realme C15’e kıyasla pek çok noktada benzerlikler taşıyor. Tasarım, ekran, işlemci ve batarya gibi noktaları ortak olan iki telefonu ayıran nokta ise kameraları oluyor. Realme’nin C15 modeli dörtlü arka kamera kurulumu taşırken, C12 modelinde ise üçlü arka kamera tercih edilmiş.

Realme C12, plastik gövdesini tamamlayan 6.5 inç boyutunda HD+ IPS bir ekran taşıyor. Bu ekran Corning Gorilla Glass ile korunurken, damla çentik formu ise çerçeveleri olabildiğince inceltiyor. Gücünü MediaTek Helio G35 işlemciden alan telefonun 3 GB RAM ve 32 GB depolama şeklinde tek versiyonu bulunuyor. Ayrıca depolama alanı microSD kart desteği sayesinde genişletilebiliyor.

Telefonun üçlü arka kamera kurulumunda 13 megapiksel çözünürlüklü ana kameraya 2 megapiksellik yardımcı sensörler eşlik ediyor. Arka kamera paketinde derinlik sensörünün yanı sıra gece çekimlerini iyileştiren monokrom sensör dikkat çekiyor. Ön kamera ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir sensör barındırıyor.

6.000 mAh gücünde bataryaya sahip Realme C12, böylece oldukça uzun süreli kullanım ömrü sunuyor. Hızlı şarj kapasitesi 10W ile sınırlandırılırken, telefonu powerbank gibi kullanabileceğiniz kablolu ters şarj özelliği de unutulmamış. Kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkan C12’nin Endonezya pazarındaki önerilen satış fiyatı ise 128 dolar olarak açıklandı. Son olarak telefonun Avrupa pazarında satılıp satılmayacağının henüz kesinleşmediğini belirtelim.