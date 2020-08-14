Cuma Raporu #115: Apple savaşı, Xiaomi bombaları ve dahası

Logitech G Pro X incelemesi ile karşınızdayız. Gelmiş geçmiş en iyi Logitech markalı kulaklık konumunda olan G Pro X, oyun meraklıları, yayıncılar ve e-sporcular için özel olarak geliştirildi.

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G Pro X, üzerinde bulunan iki adet 50 mm’lik sürücüleri ile sanal 7.1 çevresel ses deneyimi sunmayı başarıyor. Oyun için özel olarak geliştirilmiş olsa da müzik ve sinema deneyimlerinde de oldukça tatmin edici konumda olan kulaklık, G HUB ile ekolayzır ayarı da yapmanıza olanak tanıyor.

Özellikle Blue Voice teknolojisiyle geliştirilen mikrofonu sayesinde bambaşka bir deneyim vadeden G Pro X, e-spor organizasyonlarında ve Twitch, YouTube üzerinden yapılabilen yayınlarda bir BLUE mikrofon kullanıyor gibi net ve pürüssüz ses yansıtabiliyor.

Kutu içerisinden çıkan Pro X’e özel DAC ile ses konusunda bir anda çağ atlayan G Pro X modelini 3,5 mm jak ile PC, konsol ve mobil cihazlarda da kullanmak mümkün. Modüler mikrofonunu da dilediğiniz zaman takıp çıkartabilirsiniz.

Genel olarak piyasanın en iyi oyuncu kulaklıklarından biri olan G Pro X, satın alan herkesin fazlasıyla memnun kalacağı kalite hissiyatını hem tasarımıyla hem de ses ve mikrofon kalitesiyle sunmayı başarıyor.