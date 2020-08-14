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Cuma Raporu #115: Apple savaşı, Xiaomi bombaları ve dahası
Cuma Raporu #115 videomuzda; Apple savaşı, Xiaomi bombaları ve dahasını hep birlikte konuşuyoruz. Yaptığımız keyifli sohbete sizleri de bekliyoruz.
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Cuma Raporu #115 zaman çizelgesi
0:00 Giriş anonsu.
0:13 Canlı Cuma Raporu hakkında açıklama.
1:20 Huawei Mate Xs tekrar elimizde.
9:15 Fortnite, Android ve iOS uygulama mağazalarından kaldırıldı.
19:35 PUBG Mobile, 90 FPS desteği ABD’de kullanıma sunulacak.
22:30 Xiaomi, Mi 10 Ultra, K30 Ultra ve Mi TV Lux Edition tanıtıldı.
33:50 Galaxy A51 ve A71 modellerine “Üstün Gizlilik Modu”.
36:30 Apple, logosunda armut bulunan uygulamaya dava açtı.
41:30 İstanbul Bilişim internet sitesine BTK tarafından erişim engeli getirildi.
46:50 Oppo Watch ve Enco W51 Türkiye’ye geliyor.
51:10 Çıkış anonsu.
İyi seyirler…
Donanım
BLUE MİKROFONLU EFSANE KULAKLIK | Logitech G Pro X incelemesi
Logitech G Pro X incelemesi ile karşınızdayız. Gelmiş geçmiş en iyi Logitech markalı kulaklık konumunda olan G Pro X, oyun meraklıları, yayıncılar ve e-sporcular için özel olarak geliştirildi.
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BLUE MİKROFONLU EFSANE KULAKLIK | Logitech G Pro X incelemesi
G Pro X, üzerinde bulunan iki adet 50 mm’lik sürücüleri ile sanal 7.1 çevresel ses deneyimi sunmayı başarıyor. Oyun için özel olarak geliştirilmiş olsa da müzik ve sinema deneyimlerinde de oldukça tatmin edici konumda olan kulaklık, G HUB ile ekolayzır ayarı da yapmanıza olanak tanıyor.
Özellikle Blue Voice teknolojisiyle geliştirilen mikrofonu sayesinde bambaşka bir deneyim vadeden G Pro X, e-spor organizasyonlarında ve Twitch, YouTube üzerinden yapılabilen yayınlarda bir BLUE mikrofon kullanıyor gibi net ve pürüssüz ses yansıtabiliyor.
Kutu içerisinden çıkan Pro X’e özel DAC ile ses konusunda bir anda çağ atlayan G Pro X modelini 3,5 mm jak ile PC, konsol ve mobil cihazlarda da kullanmak mümkün. Modüler mikrofonunu da dilediğiniz zaman takıp çıkartabilirsiniz.
Genel olarak piyasanın en iyi oyuncu kulaklıklarından biri olan G Pro X, satın alan herkesin fazlasıyla memnun kalacağı kalite hissiyatını hem tasarımıyla hem de ses ve mikrofon kalitesiyle sunmayı başarıyor.
Genel
Mi Note 10 Lite vs Note 9 Pro – 600 TL farka değiyor mu?
Mi Note 10 Lite vs Note 9 Pro kıyaslama videomuzda, Xiaomi‘nin iki popüler telefonu karşı karşıya geliyor. İki cihaz arasında bugün neredeyse 600 TL‘ye varan bir fiyat farkı bulunuyor. Peki bu fiyat farkına değecek kadar deneyimde fark var mı?
Mi Note 10 Lite vs Note 9 Pro – Tasarım ve ekran farklılıkları
Mi Note 10 Lite modelinin tasarımına baktığımızda hem kavisli ekran hem de yan çerçevelerin metal olduğunu görüyoruz. Note 9 Pro modelinde ise düz bir ekran ve plastik yan çerçeveler karşımıza çıkıyor. Her iki cihazın da önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ise korunuyor. Ayrıca hoparlör performansları da oldukça benzer. Ancak kulaklık tarafında Mi Note 10 Lite modelinde 24-bit/192 kHz ses desteği, kablolu kulaklıkla müzik dinleyenler için bariz şekilde daha iyi bir deneyim sunuyor.
İki cihaz arasındaki tasarımsal bir diğer fark ise parmak izi sensöründe. Zira Mi Note 10 Lite modeline ekran altına gömülü bir durumdayken, Note 9 Pro modelinde yan tarafta. Her iki sensörün de hızı oldukça başarılı, ancak ergonomik olarak Mi Note 10 Lite’ın sensörüne ulaşmak daha kolay. O nedenle tasarım konusunda genel kazananın Mi Note 10 Lite olduğunu söyleyebiliriz.
Ekran konusunda en büyük fark panel tipinde. Zira Mi Note 10 Lite modelinde AMOLED, Redmi Note 9 Pro’da ise IPS ekran yer alıyor. Bu panel türleri arasında genellikle insanlar, verimlilik konusunda daha iyi olduğundan AMOLED tarafını daha başarılı buluuyor. O nedenle bu noktada da Mi Note 10 Lite’ın üstün olduğunu kabul edebiliriz.
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Performans sonuçları ne durumda?
Redmi Note 9 Pro, içerisindeki Snapdragon 720G işlemcisiyle Snapdragon 730G kullanan Mi Note 10 Lite’a göre küçük de olsa daha performanslı bir cihaz. Zira videomuzda yaptığımız Benchmark testleri de bunu kanıtlar nitelikte. Her iki cihazda da 64 GB veya 128 GB depolama alanı yer alırken, Redmi Note 9 Pro’da microSD kart desteği yer alırken Note 10 Lite modelinde bu destek yok.
Mi Note 10 Lite vs Note 9 Pro kıyaslamamızda, Ufak farklarla performans kısmında galip Note 9 Pro oluyor.
Mi Note 10 Lite vs Note 9 Pro kamera sonuçları
Her iki cihazda da 64 MP ana kamera ve yardımcı kameralar olarak geniş açı, makro ve derinlik bulunuyor. Ancak ana kamera Mi Note 10 Lite’da Sony IMX686 iken, Redmi Note 9 Pro‘da Samsung ISOCELL Bright GW1 olarak karşımıza çıkıyor.
Kağıt üzerinde Sony sensör daha iyi olsa da, yaptığımız kıyaslamalarda fark yaratacak bir fark göremedik. Sadece video performansında Mi Note 10 Lite modelini daha başarılı bulduk.
Pil ömründe hangisi daha iyi?
Redmi Note 9 Pro‘da 5020 mAh, Mi Note 10 Lite modelinde ise 5260 mAh pil yer alıyor. Bu seviyelerdeki batarya kapasitesi sayesinde her iki cihazın da pil ömrü gayet iyi diyebiliriz. Ancak hem 2040 mAh fark hem de AMOLED ekran sayesinde Mi Note 10 Lite modeli bir tık daha iyi.
Video
Xiaomi Mi Band 5 ipuçları | Bilgisayarı bilekliğinizle açın!
Xiaomi Mi Band 5 ipuçları videomuzda, kullanmaktan keyif aldığım altı özelliği listeledim. Hadi hep birlikte özelliklere giriş yapalım.
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1- Mi Band 5 ile bilgisayarı açın! Mi Band 5 ile bilgisayarınızı açabileceğinizi biliyor muydunuz?
Telefonunuzdan yapmanız gereken işlemler:
Varsa, Play Store’dan indirmiş olduğunuz Mi Fit’i silin.
Telefonunuza, aşağıda yer alan “Modlu Mi Fit” .apk dosyasını indirin.
Hesap bilgilerinizi girin.
Daha önce eşleştirmediyseniz Mi Band 5’inizi telefonunuz ile eşleştirin.
Profil kısmından bilekliğinizi seçin.
Biraz aşağı kaydırdığınızda, “Gelişmiş Ayarlar” sekmesini göreceksiniz.
Mi NoteBook kilidini aç seçeneğini aktive edin.
Bilgisayarınızda yapmanız gereken işlemler:
Bilgisayarınızın ayarlar kısmına giriş yapın. Arama kısmına “Bölge” yazın ve çıkan ilk seçeneğe tıklayın. Bölgenizi “Çin” olarak değiştirin.
Google’a Mi Blaze yazıp, Microsoft Store linkine tıklayın. Microsoft Store’dan Mi Blaze’i kurun. Uygulama Çince’dir, Mi Band 5’iniz seçeneklerde göründüğü esnada, sağ kısımdaki butondan seçin.
İşte bu kadar!
2- Kamera deklanşörü olarak kullanın
Diyelim ki, dolaşıyorsunuz ve yanınızda hiç kimse yok. Ne yapabilirsiniz? Mi Band 5, zor durumda imdadınıza yetişiyor.
Mi Fit uygulamasından Profil sekmesine girin. Profil sekmesinden Mi Band 5’inize tıklayın ve rn aşağıda bulunan “Lab” sekmesine girin.
Kamera ayarları seçeneği karşınıza çıkacak.
Eşleşmeyi başlat seçeneğini seçerseniz akıllı bilekliğiniz ile bağlantı kurulacaktır.
Şimdi bilekliğinizin ek ayarlar menüsünde bulunan kamera seçeneği ile bilekliğinizi deklanşör olarak kullanabilirsiniz.
3- Saat yüzlerini değiştirin!
Mi Band 4’te de mevcut olan bu fonksiyon, Mi Band 5’le daha da gelişti.
Mi Band 5’te bulunan yeni saat yüzleri bileklik arayüzü üzerinden de özelleştirilebiliyor.
İlgili saat yüzüne tıkladığınız zaman, hemen altında bir ayar ikonu göreceksiniz.
Ayar ikonuyla birlikte saat ikonunun bulunduğu kısmın altına ve üstüne; batarya, PAI, 7 günlük PAI gibi seçenekleri ekleyebiliyorsunuz.
4- Kendi fotoğrafınızı saat yüzü yapabilirsiniz
Mi Fit uygulaması üzerinde yer alan mağazanın en üst kısmında Photo Watch Face kısmı yer alıyor.
Burada saatin ne şekilde konumlandırılacağını seçtikten sonra, saatin rengini, renk seçenekleri arasından belirliyorsunuz.
Daha sonrada isterseniz ya galerinizdeki bir fotoğrafı ya da çekeceğiniz bir fotoğrafı ekleyebiliyorsunuz.
5- Binlerce yeni saat yüzü arasından seçim yapın!
Mi Fit mağazası içindeki saat yüzleri sizlere yetmiyor mu? Daha fazlasını da edinebilirsiniz.
Aşağıda vermiş olduğum linklerden, Mi Band 5 Watch Faces uygulamasını indiriyorsunuz.
Uygulama içerisinden zevkinize hitap edeni seçiyorsunuz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra uygulama sizi Mi Fit’e yönlendiriyor.
Uygulamasa yerel saat yüzleri içerisinde daha fazlaya dokunuyoruz ve oradaki seçeneklerden cihazınıza indirilen saat yüzünü seçiyorsunuz.
6- Bilekliğiniz size yolu tarif etsin
Küçük ekran, nasıl bakalım navigasyon uygulamasına diyebilirsiniz.
Fakat yine de isterseniz anlatıyorum. Play Store üzerinden Notify uygulamasını indiriyoruz.
Daha sonra uygulama içerisindeki mektup ikonuna dokunun. Burada “Haritalar” seçeneğini göreceksiniz. Haritalar’a tıklayıp etkinleştirin. İki şekilde saatinizde haritayı görüntüleyebilirsiniz.
Ben daha pratik olduğu için “Basit Mod”u kullanıyorum. Resim kısmından Düşük Kalite’yi seçin ve işlemi sonlandırın.
Daha sonra Haritalar uygulamasını açın ve herhangi bir konuma gitmek için adresinizi belirleyin. İşte bu kadar, artık tüm yol boyunca bilekliğinizi kullanabilirsiniz.
Mi Fit Mod’lu Versiyon: https://hwp.to/Modlu_Mi_Fit (MIUI Turkiye’den @wyusufw’a teşekkürler.)
Mi Band 5 Watch Faces Uygulaması: https://hwp.to/Mi_Band_5_Watch_Faces
Mi Blaze: https://hwp.to/Mi_Blaze