Realme C11 teknik özellikleri ve tasarımı belli oldu!

Realme firmasının yeni orta giriş seviye telefonu C11 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihazın teknik özellikleri ve tasarımı bütünüyle öğrenildi.

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Realme C11 çıkış tarihi ortaya çıktı!

Realme, C11 ile birlikte orta seviye akıllı telefon rekabetinde yerini almaya hazırlanıyor. Firma uygun fiyatlı bir alternatif olarak düşündüğü cihazını 30 Haziran tarihinde tanıtacak. Lansman tarihi bu kadar yakınlaşmış iken cihaz Endonezyalı perakende sitesi olan Lazada üzerinde görüntülendi. 1 Temmuz tarihinde satışa açılacağı öğrenilen cihazın teknik özellikleri ve tasarım detayları da ortaya çıkmış oldu. Gücünü MediaTek Helio G35 işlemcisinden alacak cihaz bu anlamda dünyadaki ilk akıllı telefon olacak.

6.5 inç IPS HD+ ekran ile bizleri karşılayan C11, damla çentik tasarımı ile piyasaya çıkacak. Ön kamera konusunda herhangi bir bilgi yer almazken, arka tarafta bulunan iki kamera ise sırasıyla, 13 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. 2/3 GB RAM ve 32 GB depolama seçenekleriyle sınıfındaki cihazlara göre daha düşük seviyede bizleri karşılayan C11, Android 10 ile piyasaya çıkacak. 5000 mAh bataryaya sahip olacak cihazın, çift hatlı bir şekilde bizleri karşılayacağı öğrenildi. Gri ve yeşil renkler ile kullanıcılarını bekleyecek olan cihaz hakkında herhangi bir fiyat bilgisi ise yer almamakta. Ancak tahminlere göre cihazın giriş seviye telefonlar ile benzer bir fiyata sahip olacağı düşünülüyor.