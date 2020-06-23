Akıllı Telefonlar
Realme C11 modelinin lansman tarihi belli oldu!
Çinli teknoloji şirketinin merakla beklenen orta segment akıllı telefonu Realme C11 modelinin lansman tarihi belli oldu. Şirketin yeni telefonu hakkında yeni detaylar, resmi belgeler ve sızıntılar aracılığıyla ortaya çıkmaya devam ediyor.
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Realme orta giriş seviye akıllı telefon serisi C ailesine yeni bir cihaz eklemeye hazırlanıyor. Firma geçtiğimiz günlerde aldığı bazı sertifikalar ile bunun sinyalini bizlere göstermişti. Realme C11 adıyla gelmesi beklenen cihazın işlemcisinin yanında bazı teknik özellikleri de belli oldu.
6.52 inç büyüklüğünde 1600 x 720 çözünürlüğünde Corning Gorilla Glass 3+ korumalı ekran ekran ile gelecek olan bu model, MediaTek Helio G35 yonga setinden beslenecek. Uygun fiyatı korumak için 2 GB RAM kullanan cihaz, 32 GB dahili depolama birimine yer verecek.
Şirket tarafından sosyal medyada paylaşılan bilgiye göre Realme C11, 30 Haziran tarihinde çevrimiçi bir etkinlik ile resmen tanıtılacak. Söz konusu akıllı telefonun ilk olarak Hindistan ve Çin pazarında satışa çıkması bekleniyor. Realme’nin C11 modelinin, ülkemize satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Realme C11 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.52 inç büyüklüğünde 1600 x 720 çözünürlüğünde
- Koruma: Corning Gorilla Glass 3+
- İşlemci: 2.3GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli MediaTek Helio G35 12nm yonga seti (Cortex-A53 CPU) ARM GPU
- RAM: 2 GB LPDDR4x
- Depolama birimi: 32 GB – microSD kart ile 256 GB’a kadar hafıza arttırımı
- İşletim sistemi: Realme UI tabanlı Android 10
- Arka kamera: 13 Megapiksel ana + 2 Megapiksel derinlik sensörlü
- Ön kamera: 8 Megapiksel
- Bağlantı: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou
- Batarya: 5000 mAh
Akıllı Telefonlar
OnePlus, uygun fiyatlı cihazlar da üretmeye başlayacak
Bir süredir amiral gemisi cihazları ile öne çıkan OnePlus, piyasadaki rekabete daha fazla dahil olabilmek adına uygun fiyatlı modeller de üretmeye başlayacağını açıkladı. OnePlus tarafından resmi olarak yapılan açıklamaya göre, uygun fiyatlı yeni OnePlus cihazları, düzenli olarak görebilmemiz mümkün.
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Uygun fiyatlı OnePlus cihazlarda bizleri neler bekliyor
OnePlus yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, uygun fiyata sahip olacak bu modeller, ilk olarak Avrupa ve Hindistan pazarlarında; ardından da Amerika Birleşik Devletleri’nde satışa sunulacak. OnePlus marka amiral gemisi cihazların tasarımcısı Paul Yu ise, genç ve kreatif bir ekip ile son birkaç aydır uygun fiyatlı yeni seri cihazlar üzerinde durmaksızın çalıştıklarını vurguladı. Yeni seride beklenen ilk cihazlar ise, OnePlus Z veya OnePlus Nord olacak. Cihazda beklenen özellikler ise, ana kamera 48 megapiksel olmak üzere arka tarafta dörtlü kamera modülü, 6.4 inç OLED ekran paneli ve 90 Hz ekran yenileme hızı şeklinde. İşlemci tarafında ise Qualcomm’un Snapdragon 765G işlemcisi ve 5G desteği bekleniyor. Ayrıca cihaz, 4000 mAh bataryaya sahip olabilir.
OnePlus cephesinin uygun fiyata sahip olacak yeni cihazı için olası çıkış tarihinin Temmuz ayının ilk yarısında olması bekleniyor. Amiral gemisi katili cihazları ile ün yapmış olan OnePlus, bakalım yeni atıldığı segmentte de aynı başarıyı yakalayabilecek mi. Sonuç ne olursa olsun bizce OnePlus’ın bu segmente dahil olması bizlerin, yani son kullanıcıların avantajına olacaktır. Üreticiler arasında ne kadar rekabet olursa bizler de daha iyi cihazları daha uygun fiyatlarla edinebiliriz. Siz OnePlus’ın bu hamlesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus bu segmentte başarıya ulaşabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Honor 30 Lite, Geekbench’te görüntülendi!
Honor 30 Lite olduğu tahmin edilen MXW-AN00 model numaralı cihaz, bugün Geekbench‘te görüntülendi. Cihazın bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. 30 Lite hakkında geçtiğimiz günlerde pek çok sızıntı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Geekbench‘te bu sızıntıların doğru olduğu ortaya çıktı.
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Honor 30 Lite hakkında hangi özellikler ortaya çıktı?
Geekbench‘e göre 30 Lite, Android 10 ile kutudan çıkacak ve 6 GB RAM‘i bulunacak. Cihaz, Dimensity 800 olarak bilinen MT6873 yonga setinden gücünü alacak. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan teknik özelliklerin Geekbench‘te onaylanmış olması, o sızıntıların doğruluğunu güçlendiriyor. Sızdırılan diğer özelliklere baktığımızda cihaz, 6.5 inçlik Full HD+ çözünürlüklü bir ekrana sahip olacak. Ekran tazeleme hızının ise 90 Hz olması muhtemel görünüyor. Yazılım tarafında Android 10 tabanlı EMUI 10.1 ile geleceği tahmin ediliyor.
Honor 30 Lite, sızıntılara göre 22.5W hızlı şarj desteği bulunan 4.000 mAh pil kapasitesi ile gelecek. Ortaya çıkan bazı görseller cihazın kamera dizilimi hakkında bazı tahminleri beraberinde getirdi. Ön tarafta 16 MP çözünürlüklü selfie kamera, arka tarafta ise 48 MP + 8 MP + 2 MP olmak üzere üçlü kamera dizilimi bulunacağı tahmin ediliyor. Bu dizilimdeki kameraların özellikleri ise ana kamera, ultra geniş açılı kamera ve makro/derinlik sensörü olabilir.
30 Lite, söylentilere göre tamamen yeni bir cihaz değil. Yeniden markalanmış bir Huawei Enjoy Z 5G olabileceği tahmin ediliyor. Aralarındaki en belirgin fark tasarım tarafında ortaya çıkacak gibi görünüyor.
Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 3, temmuz ayı içerisinde piyasaya çıkacak!
Asus yeni oyuncu telefonu ROG Phone 3 için geri sayımın sonuna geldi. Firma serinin son ürününü temmuz ayı içerisinde çıkaracağını duyurdu.
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Asus ROG Phone 3 geliyor!
Oyuncu telefonları akıllı telefon dünyasında yerini korumaya devam ediyor. Birçok önemli firmanın yatırımlarını sürdürdüğü bu pazarda yaz mevsimi oldukça hareketli geçecek gibi gözüküyor. Önemli firmalar arasında yer alan Asus, temmuz ayı içerisinde ROG Phone 3 ile kullanıcıları karşılayacak. Firma Weibo üzerinden yaptığı duyuru ile birlikte, yeni nesil oyuncu telefonunu önümüzdeki ay Çin sınırları içerisinde satışa çıkaracağını hayranlarına aktardı. Bir adet de poster paylaşan firma, oyuncu telefon dünyasında yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.
Oyuncu telefonu olduğu için güncel amiral gemisi telefonların yapabildiklerini yapmayı amaçlayan cihaz, bizleri Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ile karşılayacak. 16 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneği ile piyasaya çıkış yapacak. 6.59 inç boyutunda 144 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran ile kullanıcıların karşısına çıkacak cihaz, oldukça ağır olacak. Bunu içerisindeki 6000 mAh bataryaya sahip olmasına borçlu olan cihaz, 30W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Yakın zamanda tasarım detayları da ortaya çıkan cihaz, günümüz amiral gemisi cihazlarına nazaran daha renkli bir tasarıma sahip olacak gibi gözüküyor. Tasarım detaylarının belli olduğu bir video sızdırılan cihaz artık yeni kullanıcılarını bekliyor. 23 Temmuz tarihinde Çin sınırları içerisinde piyasaya çıkacak cihazın dünya genelinde ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor.