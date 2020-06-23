Çinli teknoloji şirketinin merakla beklenen orta segment akıllı telefonu Realme C11 modelinin lansman tarihi belli oldu. Şirketin yeni telefonu hakkında yeni detaylar, resmi belgeler ve sızıntılar aracılığıyla ortaya çıkmaya devam ediyor.

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Realme orta giriş seviye akıllı telefon serisi C ailesine yeni bir cihaz eklemeye hazırlanıyor. Firma geçtiğimiz günlerde aldığı bazı sertifikalar ile bunun sinyalini bizlere göstermişti. Realme C11 adıyla gelmesi beklenen cihazın işlemcisinin yanında bazı teknik özellikleri de belli oldu.

6.52 inç büyüklüğünde 1600 x 720 çözünürlüğünde Corning Gorilla Glass 3+ korumalı ekran ekran ile gelecek olan bu model, MediaTek Helio G35 yonga setinden beslenecek. Uygun fiyatı korumak için 2 GB RAM kullanan cihaz, 32 GB dahili depolama birimine yer verecek.

Şirket tarafından sosyal medyada paylaşılan bilgiye göre Realme C11, 30 Haziran tarihinde çevrimiçi bir etkinlik ile resmen tanıtılacak. Söz konusu akıllı telefonun ilk olarak Hindistan ve Çin pazarında satışa çıkması bekleniyor. Realme’nin C11 modelinin, ülkemize satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Realme C11 modelinin teknik özellikleri