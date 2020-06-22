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Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8 Pro Xiaomi Mi 9T kamera video kıyaslaması
Dizüstü Bilgisayar
Çift ekranlı ultrabook: Asus ZenBook Duo UX481FL
Asus ZenBook Duo UX481FL modeli incelemesi ile karşınızdayız. Asus’un daha önce ortaya çıkardığı çift ekranlı bir dizüstü bilgisayar modeli olan ZenBook Pro Duo ardından daha erişilebilir ve hafiflik arayanlar için ultrabook statüsünde de ZenBook Duo modelini ortaya çıkardı.
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Asus ZenBook Duo UX481FL incelemesi
Asus ZenBook Duo modeli abisinden farklı olarak 14 inç boyutunda bir ekran, 19.9 mm incelik ve sadece 1,5 kg ağırlığında kutudan çıkıyor. MIL-STD-810G sertifikasıyla oldukça sağlam bir bilgisayar olan ZenBook Duo, 14 inç boyutunda FHD bir ekran ve aynı zamanda ScreenPad+ adında ikinci bir ekran ile geliyor.
Klavyenin eski ROG Zephyrus ailesinden aşina olduğumuz gibi aşağıya taşındığı tasarımda touchpad de sağa alınmış. Ergo Lift menteşe yapısıyla ekran ve klavye kullanımını rahatlatan Asus ZenBook Duo UX481FL, diğer ultrabook modellerinden farklı olarak not alma, çoklu işlemler ve video ve fotoğraf düzenleme uygulamalarında oldukça rahat bir kullanım sunuyor.
Boyutun küçük olması büyük el ve parmaklara saahip insanlarda klavye kullanım sorunu ortaya çıkarabilecekken aynı zamanda ScreenPad+ çok işlevsel olsa da ekran kalitesinin düşüşü fazlasıyla hissediliyor.
Asus ZenBook Duo teknik özellikleri
- Intel Core i7 10510U işlemci
- Nvidia GeForce MX250 ekran kartı
- 16 GB LPDDR3 2133 MHz bellek
- 512GB SSD M.2 NVMe SSD
- 14.0″ FHD (1920×1080) 60Hz %72 NTSC ve PANTONE onaylı dokunmatik ekran
- 323 x 223 x 19.9 mm
- 1.5 kg
- Wi-Fi 6 (802.11 ax (2×2))
- Bluetooth 5.0
Kamera Kıyaslama
Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9 Pro, Huawei P40 Lite, Realme 6 kamera video kıyaslama
4’lü kamera kıyaslama videolarımızda bu sefer Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9 Pro, Huawei P40 Lite ve Realme 6 modelleri karşı karşıya geliyor. Bakalım hem arka, hem ön kamera, hem de mikrofon kaliteleri birbirlerine karşı nasıl?
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Babalar Günü’nde babalarımıza ne aldık? | Soru Plus #3
Soru Plus serisinin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Serimizin bu videosunda, ofisimize “Babalar Günü’nde hangi hediyeleri aldınız?” sorusunu yönelttik.
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Soru Plus #3 Zaman Çizelgesi:
0:00 Giriş Anonsu
0:32 Babalar Günü’nde babanıza hangi hediyeleri aldınız? (Yıldıray)
1:54 onurcayirr: 2020 çıkışlı bir telefon aldığımızı varsayalım, uygulama+yazılım dahil olmak üzere hiçbir güncelleme yapmadık, yıllar içerisindeki payına düşecek olan planlı eskitmeden kurtulabilir miyiz veya etkilerini azaltabilir miyiz?
4:48 Bugrahan.oztekin: hwp ekibi yaz tatilini nasıl geçirecek?
6:18 Babalar Günü’nde babanıza hangi hediyeleri aldınız? (Ersin)
8:40 muhammed___aral: 5G baz istasyonlarının elektrik direklerinin üstüne dahi konumlandırılabileceği hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Bunun gelecekte bize bir zararı var mı? Şu an 4G baz istasyonları ile farklılık gösterecek mi?
10:13 Hasannkaya: OnePlus, Türkiye pazarında umduğunu bulabilecek mi?
12:46 Babalar Günü’nde babanıza hangi hediyeleri aldınız? (Aslı)
14:32 Bitiş Anonsu
Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun :).