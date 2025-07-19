Realme, kablosuz kulaklık ailesine yeni bir üye eklemeye hazırlanıyor. Marka, giriş seviyesinde iddialı özellikler sunan yeni kablosuz kulaklık modeli Realme Buds T200‘ü duyurdu. Realme 15 akıllı telefon serisiyle birlikte 24 Temmuz’da resmi olarak tanıtılacak olan bu yeni kulaklık, özellikle aktif gürültü engelleme (ANC) ve yüksek çözünürlüklü ses desteğiyle dikkat çekiyor.

Realme Buds T200 Neler Sunuyor?

Realme Buds T200, giriş seviyesi bir ürün olmasına rağmen premium özellikler barındırıyor. Kulaklık, 32 dB’e kadar gürültüyü engelleyebilen aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip. Ses kalitesinin merkezinde ise LDAC ve Yüksek Çözünürlüklü Kablosuz Ses (Hi-Res Wireless) desteği sunan 12.4 mm’lik dinamik sürücüler bulunuyor. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar, daha uygun fiyata stüdyo kalitesinde ses deneyimi yaşayabiliyor.

Cihazın diğer özellikleri arasında 3D Mekansal Ses, aynı anda iki cihaza bağlanmayı sağlayan çift cihaz bağlantısı ve dörtlü mikrofon dizilimi sayesinde yapay zeka destekli arama gürültüsü engelleme yer alıyor. Pil ömrü de oldukça iddialı. Realme, ANC açıkken 8 saate varan bir kullanım süresi sunuyor. Ayrıca, sadece 10 dakikalık şarj ile 5 saate kadar müzik dinleme imkanı tanıyan hızlı şarj teknolojisi de mevcut.

Realme Buds T200 Teknik Özellikleri

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): 32 dB

32 dB Sürücü: 12.4 mm Dinamik Sürücü

12.4 mm Dinamik Sürücü Ses Teknolojisi: LDAC, Hi-Res Wireless Audio, 3D Mekansal Ses

LDAC, Hi-Res Wireless Audio, 3D Mekansal Ses Görüşme Teknolojisi: Dörtlü Mikrofon AI Gürültü Engelleme

Dörtlü Mikrofon AI Gürültü Engelleme Pil Ömrü (ANC Açık): 8 saate kadar (AAC), 4.5 saate kadar (LDAC)

8 saate kadar (AAC), 4.5 saate kadar (LDAC) Hızlı Şarj: 10 dakika şarj ile 5 saat kullanım

10 dakika şarj ile 5 saat kullanım Bağlantı: Çift Cihaz Desteği

Realme Buds T200 Ne Kadar?

Realme, yeni kablosuz kulaklık modelinin fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Realme Buds T200 modelinin fiyatının ve diğer tüm detaylarının, 24 Temmuz’da Realme 15 serisiyle birlikte gerçekleştirilecek olan resmi lansman etkinliğinde duyurulması bekleniyor. Sunduğu özellikler göz önüne alındığında, rekabetçi bir fiyatla gelmesi muhtemel.

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Siz Realme Buds T200 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.