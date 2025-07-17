Teknoloji dünyası, Realme markasının yeni hamlesiyle çalkalanıyor. Şirket, 24 Temmuz’da Hindistan pazarında tanıtacağı yeni akıllı telefon modelleriyle gündemde. Özellikle Realme 15 5G modeli, sahip olduğu iddialı özelliklerle daha şimdiden merak uyandırmayı başardı. Markanın resmi web sitesinde yayınlanan bilgiler, bu cihazın segmentindeki dengeleri değiştireceğini ve yeni nesil bir deneyim sunacağını gözler önüne seriyor.

Realme 15 5G Teknik Özellikleri Nasıl Olacak?

Cihazın en dikkat çekici yanlarından biri şüphesiz ekranı. Realme 15 5G, kullanıcılara 144Hz yenileme hızına sahip kavisli bir ekran sunarak akıcı bir görsel deneyim vaat ediyor. 6.500 nit gibi rekor bir tepe parlaklık değeri ve %94 ekran gövde oranı ile gelen bu ekran, Gorilla Glass ile korunuyor ve multimedya içerikleri için biçilmiş kaftan olarak dikkat çekiyor.

Gücünü yeni nesil MediaTek Dimensity 7300 Plus yonga setinden alacak olan Realme 15 5G, performans konusunda da oldukça iddialı. Bu işlemci, 5G teknolojisi desteğiyle yüksek hız sunarken, zorlu uygulama ve oyunlarda bile akıcı bir kullanım sağlayacak şekilde optimize edildi. Bu güçlü işlemci, Realme 15 5G modelini tam bir fiyat performans ürünü haline getiriyor.

Günümüzün en büyük sorunlarından olan şarj konusuna Realme kalıcı bir çözüm getiriyor. Realme 15 5G, kaputunun altında tam 7.000 mAh kapasiteli devasa bir batarya barındırıyor. Bu batarya, yoğun kullanımda dahi kullanıcılarını yarı yolda bırakmayacak ve uzun saatler boyunca kesintisiz bir deneyim sunacak. Bu özellik, Realme 15 5G modelini rakiplerinden ayıran en önemli faktörlerden biri.

Bu devasa batarya, 80W hızlı şarj desteği ile kısa sürede doldurulabilecek ve kullanıcıları priz başında bekletmeyecek. Realme 15 5G, bu güçlü donanımına rağmen sadece 7.66 mm inceliğinde bir kasaya sahip. İpek Pembe, Kadife Yeşil ve Akan Gümüş gibi renk seçenekleriyle de estetik ve şık bir görünüm sunuyor.

Fotoğrafçılık yetenekleriyle de öne çıkan Realme 15 5G, çift 50 megapiksel ana kamera kurulumuyla geliyor. AI Edit Genie ve AI Party Mode gibi yapay zeka destekli yazılım özellikleri, yaratıcı çekimler yapmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca cihazın IP69 sertifikasıyla toza ve suya karşı üst düzey bir dayanıklılık sunması, onu her koşulda güvenilir bir yol arkadaşı yapıyor.

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