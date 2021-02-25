Genel
Realme Buds Air 2 tanıtıldı
Çinli teknoloji üretici Realme, yeni kablosuz kulaklığı Buds Air 2 modelini tanıttı. Şirketin yeni kulaklığı, özellikleri ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
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Çinli teknoloji şirketi Realme; Hindistan’da düzenlediği bir etkinlikte Aralık 2019’da piyasaya sürülen Buds Air’in halefi olan Buds Air 2 kablosuz kulaklıklarını duyurdu.
Sunduğu teknik özelliklere kıyasla oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip olan kablosuz kulaklık, 2021’in en çok satan modelleri arasına girmesi muhtemel.
Buds Air 2 kulaklıklar; Realme’nin % 80 daha fazla pil ömrü sunduğu ve önceki modele kıyasla gecikmeyi % 35 azalttığını söylediği özel R2 yongasına sahip. Ayrıca 10 mm sürücülere sahip olan kulaklık, daha iyi bas ve daha temiz bir ses kalitesi vadediyor.
Buds Air 2 modelinde; daha net çağrılar için her iki taraftaki kulaklık için de Çevresel Gürültü Engelleme (ENC) özelliğine sahip çift mikrofona yer verildi. Yeni kulaklık, dokunmatik kontrolleri destekliyor ve Smart Wear Detection özelliğine sahip. Ayrıca kulaklıklar, Bluetooth 5.2 desteği sunuyor.
Realme Buds Air 2, 25dB seviyesine kadar aktif gürültü engelleme yapabiliyor. Ayrıca 88ms gecikme süresi oyunlarda daha akıcı bir tecrübe vadediyor. Ayrıca kutu ile birlikte 25 saate kadar kullanım süresine çıkıyor. Bunun yanında 10 dakikalık şarj ile de 2 saate kadar ekstra kullanım süresi elde ediliyor.
Sıçramalara karşı dayanıklı IPX5 sertifikasına sahip kulaklık; siyah ve beyaz olarak iki farklı renk seçeneği ile geliyor. 2 Mart tarihinde satışa çıkacak olan ürün, 45 dolar fiyat etiketine sahip. Ancak ürünün Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz netleşmedi.
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Genel
Valheim, 3 haftada 4 milyondan fazla sattı
Son zamanların en popülerin oyunu Valheim, çıktığı günden bu yana satış rekorlarını alt üst etmeye devam ediyor. Hayatta kalma oyunu sadece 3 haftada 4 milyondan fazla sattı.
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Oyun dünyasında bağımsız yapımlara olan ilgi sürüyor. Küçük çaplı ekipler hatta kimi zaman bir kişinin elinden çıkan oyunlar son dönemde kalitelerini arttırmayı başardı. Oyuncuların büyük çaplı oyunlarda bulamadıklarını da sunabilen yapımlar, popülaritesini arttırarak yollarına devam ediyor.
Son haftalarda birden ortaya çıkan ve şu anda Steam’in tüm zamanların en hızlı büyüyen hiti olma yolunda ilerleyen hayatta kalma oyunu Valheim satış rekorları kırmaya devam ediyor.
İskandinav topraklarında geçen oyunda, öncelik hayatta kalma üzerine kurulu. İnşaat ve tarım konularına da giren oyunda, mitolojik karakterlere rastlamak da mümkün. Ayrıca oldukça küçük boyutlara sahip yapım uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca Eşli oynama imkanı sunan oyun Steam‘de 32 TL‘den satılmakta. Üstelik oyunda Türkçe dil desteği de mevcut.
Valheim oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri (64 bit)
- İşlemci: 3,0 GHz Intel i5 veya üzeri
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 970 veya üzeri
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
İsveç’teki beş kişilik bir ekip olan Iron Gate Studio‘nun Valheim oyununu piyasaya sürmesinden bu yana sadece üç hafta geçti ve şimdiden büyük bir başarı yakaladı. Viking dönemini konu alan hayatta kalma oyunu; henüz yeni olmasına rağmen 4 milyondan fazla kopya satışı gerçekleştirdi.
Iron Gate oyun üzerinde çalışmaya devam ederken, Valheim’ın bu ilgi ve ivmeyi uzun vadede devam ettirip ettiremeyeceği büyük merak konusu.
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Akıllı Telefonlar
HarmonyOS Huawei amiral gemilerine Nisan’da gelecek!
HarmonyOS işletim sisteminin Huawei telefonlara geleceği, Eylül ayındaki HDC 2020 etkinliğinde doğrulanmıştı. Huawei şirketi ,sözünün arkasında durarak, HarmonyOS 2.0‘ın Beta Sürümünü bazı cihazlara çoktan sundu. Şimdi ise şirket, Android tabanlı alternatif işletim sisteminin kararlı halinin amiral gemisi cihazlara geleceğini söyledi. Gelin Nisan ayında Huawei amiral gemilerine gelmesi planlanan HarmonyOS işletim sistemi ile alakalı haberimizin detaylarına bakalım.
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HarmonyOS işletim sistemi ile ilgili detaylar neler?
HarmonyOS işletim sistemi yükseltmesi, 2021 Nisan’ından itibaren Huawei amiral gemisi cihazlarına gelmeye başlayacak . Bununla beraber şirketin akıllı telefonları için devrim niteliğinde bir adım atmış olacak. Başlangıçta, şirket yeni HUAWEI Mate X2 cihazıyla bu işletim sistemini paylaşacak. Bununla beraber cihaz o zamana kadar EMUI 11.0’i (Android 10 tabanlı) çalıştıracak diyebiliriz. HUAWEI P50 serisinin birkaç ay içinde piyasaya sürüleceğini varsayarsak onun da HarmonyOS işletim sistemini alacağını tahmin etmek çok zor değil.
Huawei şirketi, HarmonyOS işletim sistemini ABD ile yaşanan sorunların ardından Google Mobil Servisleri yasağından dolayı alternatif bir yol olarak getirecek. Bu yeni işletim sistemi, akıllı televizyonlar da dahil olmak üzere birçok akıllı cihazda kullanılabiliyor. Huawei gün geçtikçe HarmonyOS’u geliştiriyor ve cihazlara entegre ediyor. Bunu takiben, Aralık 2020’de Akıllı Telefonlar için geliştirici araç setini ve Ocak’21’den itibaren Beta sürümlerini yayınladı. Şimdi ise amiral gemisi cihazlar için kararlı sürümlerin 2021’in ilk yarısı sona ermeden önce piyasaya sürülmesini muhtemel. Henüz güncellemeyi alacak olan cihazların tam bir listesine sahip değiliz. Ancak kademeli olarak Huawei P, Mate ve Nova serisi cihazlarına gelmesi olası.
Sadece HarmonyOS değil, Huawei de App Gallery pazarını geliştirmek için çok çalışıyor . 2020 itibariyle, , dünya çapında aylık 500 milyona kadar aktif kullanıcıya sahip ve daha da genişliyor.
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Genel
Bakan Karaismailoğlu, genişbant internet abone sayımızı açıkladı
Bakan Adil Karaismailoğlu, ülkemizdeki genişbant internet abone sayısını açıkladı. Ayrıca Bakan Türkiye’nin fiber uzunluğunun, dünyanın çevresini yaklaşık 10 kez dolaşacak noktaya geldiğini vurguladı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; Türkiye’de genişbant internet abone sayısının 2020 yılı sonunda yaklaşık 82,4 milyona ulaştığını, toplam mobil abone sayısının ise 82,1 milyonun üstüne çıktığını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı; 1 Nisan 2016’da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G teknolojisine geçildiğine işaret etti. Bakan Karaismailoğlu; bugün 75,9 milyon 4,5G abonesi bulunduğunu, bunun toplam mobil abone sayısının yüzde 92’den fazlasını oluşturduğunu kaydetti.
1993’ten bugüne genişbant internet kullanımının hızla arttığına dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu;
“2008’de 6 milyon olan genişbant internet abone sayımız, 2020 yılı sonunda yaklaşık 82,4 milyona ulaştı. Toplam mobil abone sayımız ise 65 milyon seviyelerinden 82,1 milyonun üzerine çıktı. 4,5G hizmetlerinin sağlıklı verilebilmesi için gerekli fiber yatırımlar yapılmaya devam ediliyor. Ayrıca işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 425 bin kilometreye ulaştı. Böylece Türkiye’nin fiber uzunluğu, 40 bin 75 kilometre olan dünyanın çevresini yaklaşık 10 kez dolaşacak noktaya geldi” dedi.
Kullanılan cihaz ve altyapının durumuna göre değişmekle birlikte 4,5G’de elde edilen veri indirme hızları hizmetinin ilk sunulduğu günlerde 100 Mbps civarındayken halihazırda 400 Mpbs sınırını zorladığını belirten Bakan Karaismailoğlu;
“Sürücüsüz araçlar gibi teknolojiler 5G ile hız kazanacaktır. Bu nedenle 5G konusu, hükümet programında özellikli ve ayrıcalıklı olarak yer almaktadır. Bu konuda uluslararası arenada söz sahibi olabilmek için çalışmalar sürdürülmektedir” dedi
Son olarak dünyada 5G şebekesinin hayata geçtiği ülkelerdeki uygulamalara bakınca hizmetin ilk etapta 500 Mpbs ile 1000 Mpbs arasında hız sunacağının altını çizen Bakan Karaismailoğlu; bunun zaman ilerledikçe 2000 Mpbs seviyesine erişeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.
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