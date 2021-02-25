Realme Buds Air 2 tanıtıldı

Çinli teknoloji üretici Realme, yeni kablosuz kulaklığı Buds Air 2 modelini tanıttı. Şirketin yeni kulaklığı, özellikleri ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.

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Çinli teknoloji şirketi Realme; Hindistan’da düzenlediği bir etkinlikte Aralık 2019’da piyasaya sürülen Buds Air’in halefi olan Buds Air 2 kablosuz kulaklıklarını duyurdu.

Sunduğu teknik özelliklere kıyasla oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip olan kablosuz kulaklık, 2021’in en çok satan modelleri arasına girmesi muhtemel.

Buds Air 2 kulaklıklar; Realme’nin % 80 daha fazla pil ömrü sunduğu ve önceki modele kıyasla gecikmeyi % 35 azalttığını söylediği özel R2 yongasına sahip. Ayrıca 10 mm sürücülere sahip olan kulaklık, daha iyi bas ve daha temiz bir ses kalitesi vadediyor.

Buds Air 2 modelinde; daha net çağrılar için her iki taraftaki kulaklık için de Çevresel Gürültü Engelleme (ENC) özelliğine sahip çift mikrofona yer verildi. Yeni kulaklık, dokunmatik kontrolleri destekliyor ve Smart Wear Detection özelliğine sahip. Ayrıca kulaklıklar, Bluetooth 5.2 desteği sunuyor.

Realme Buds Air 2, 25dB seviyesine kadar aktif gürültü engelleme yapabiliyor. Ayrıca 88ms gecikme süresi oyunlarda daha akıcı bir tecrübe vadediyor. Ayrıca kutu ile birlikte 25 saate kadar kullanım süresine çıkıyor. Bunun yanında 10 dakikalık şarj ile de 2 saate kadar ekstra kullanım süresi elde ediliyor.

Sıçramalara karşı dayanıklı IPX5 sertifikasına sahip kulaklık; siyah ve beyaz olarak iki farklı renk seçeneği ile geliyor. 2 Mart tarihinde satışa çıkacak olan ürün, 45 dolar fiyat etiketine sahip. Ancak ürünün Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz netleşmedi.

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