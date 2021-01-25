Samsung Galaxy Buds Pro vs Apple AirPods Pro

Geçtiğimiz günlerde Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S21 akıllı telefonlarını tanıttı. Bunun yanı sıra, Aktif Gürültü Engelleme özelliği sunan 1.599,00 TL‘lik Galaxy Buds Pro‘yu da satışa sundu. Galaxy Buds Pro, Apple’ın AirPods Pro‘su ile rekabet edecek şekilde tasarlandı, bu yüzden iki kulaklığı sizin için çeşitli alanlarda birbirleriyle karşılaştırdık.

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Tasarım

Galaxy Buds Pro, tasarım açısından AirPods Pro‌ gibi görünmüyor. Galaxy Buds Pro, sapı olmayan, daha çok yuvarlatılmış, dıştan neredeyse tamamen oval görünen bir tasarıma sahip. Bunun yanında, ‌aynı AirPods Pro‌ gibi değiştirilebilir silikon uçlar kullanılıyor. Ancak Galaxy Buds Pro’yu test eden kullanıcılar, bunların ‌AirPods Pro‌’dan çok daha rahatsız edici olduğunu söylüyor.

Aktif Gürültü Engelleme

‌AirPods Pro‌ gibi, Galaxy Buds Pro da iyi bir Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliği sunuyor. Ancak ‌özellik AirPods Pro‌’daki ANC kadar iyi çalışmıyor. Geçen yıl satışa çıkan Galaxy Buds Live‘deki ANC’den kesinlikle daha iyi, ancak yine de AirPods Pro‌ ile aynı seviyede değil. Galaxy Buds Pro’nun, ortam seslerinin gelmesine izin vermek için Şeffaf Mod’a eşdeğer bir Ortam Mod’u var, ancak bu da yine AirPods Pro’daki Şeffaf Mod kadar iyi çalışmıyor.

Galaxy Buds Pro’nun ‌AirPods Pro’da bulunmayan Ses Algılama yeteneğinin sunduğu çarpıcı bir ek özelliği var. Ses Algılama, kendi sesinizi duyduğunda kulaklığın sesini kısıyor ve ortam modunu otomatik olarak aktif hale getiriyor.

Ses Kalitesi

Ses kalitesi söz konusu olduğunda, Galaxy Buds Pro, ‌AirPods Pro‌’dan neredeyse ayırt edilemiyor. Her iki kulaklıktan da harika ses geliyor ve birini diğerine tercih edip etmeyeceğiniz, tamamen kişisel dinleme zevkinize bağlı kalıyor. Sadece Galaxy Buds Pro‘nun bazı kullanıcıların tercih ettiği gibi daha sıcak ve sert basslara sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Pil Ömrü

Galaxy Buds Pro, ANC kullanımına bağlı olarak 18 ila 20 saatlik ek pil ömrü sağlayan şarj kutusu ile birlikte geliyor. Buds Pro, ANC açıkken 5 saat, ANC kapalıyken ise 8 saat pil ömrü vadediyor. Buna karşılık AirPods Pro, ANC açıkken tek bir şarjla 4,5 saat ve kapalıyken 5 saat dayanabiliyor, ancak şarj kutusu 24 saatlik ek pil süresi sağlıyor. Apple’ın ‌AirPods Pro‘su‌ kablosuz olarak veya bir Lightning bağlantı noktası üzerinden şarj olabilirken, Galaxy Buds Pro sadece USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj olabiliyor.

Kontroller

Galaxy Pro kulaklıkların her iki yanında dokunmatik kontroller bulunuyor. Dokunmalar, çalma/duraklatma, parçaları atlama ve ortam sesi özelliğini açıp kapatmayı sağlıyor. ‌AirPods Pro‌ da benzer kontroller sunuyor ancak dokunma yerine kulaklığın sap kısmında bulunan ve sıkma harekiyle çalışan daha kararlı bir kontrol mekanizması kullanıyor.

Diğer Farklılıklar

Galaxy Buds Pro’yu bir Galaxy akıllı telefon ile kullanmak için tek dokunuşla eşleştirme özelliği sunulmuş (bir iPhone’a manuel olarak bağlamanız gerekiyor) ve ‌AirPods Pro’daki uzamsal ses özelliğine eşdeğer bir 360 Audio özelliği barındırıyor. 360 Audio test edilmedi çünkü Galaxy cihazlarda (S21 dışında) özelliği etkinleştiren güncelleme henüz mevcut değil.

Tek dokunuşla eşleştirmenin yanı sıra, Galaxy Buds Pro, otomatik kulak algılamayı ve cihazlar arası hızlı geçişi de destekliyor. Ancak özellik yine sadece Galaxy cihazlarda geçerli. Ekolayzerı ve diğer ayarları değiştirme için de bir uygulama mevcut ancak bu da yalnızca Android cihazlarda kullanılabiliyor, yani iPhone sürümü mevcut değil.

Sonuç olarak Samsung Galaxy Buds Pro, Galaxy akıllı telefonu olan kullanıcılar için mükemmel bir seçenek. Ancak bir iPhone’a sahipseniz, almak isteyeceğiniz bir kulaklık olduğunu söylemek zor. Çünkü Buds Pro’nun temelde size sağladığı birçok özellikten mahrum kalacaksınız. Fiyat noktasına gelindiğinde ise ‌AirPods Pro‘yu şu an için 1899 TL fiyat etiketiyle satın almak mümkün. Yani Samsung Galaxy Buds Pro, ‌AirPods Pro‌’dan sadece 300 TL daha ucuz, bu nedenle bir Apple cihazınız varsa AirPods Pro‌ için 1899 TL harcamak daha iyi bir seçenek gibi görünüyor.