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Samsung Galaxy Buds Pro vs Apple AirPods Pro
Geçtiğimiz günlerde Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S21 akıllı telefonlarını tanıttı. Bunun yanı sıra, Aktif Gürültü Engelleme özelliği sunan 1.599,00 TL‘lik Galaxy Buds Pro‘yu da satışa sundu. Galaxy Buds Pro, Apple’ın AirPods Pro‘su ile rekabet edecek şekilde tasarlandı, bu yüzden iki kulaklığı sizin için çeşitli alanlarda birbirleriyle karşılaştırdık.
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Tasarım
Galaxy Buds Pro, tasarım açısından AirPods Pro gibi görünmüyor. Galaxy Buds Pro, sapı olmayan, daha çok yuvarlatılmış, dıştan neredeyse tamamen oval görünen bir tasarıma sahip. Bunun yanında, aynı AirPods Pro gibi değiştirilebilir silikon uçlar kullanılıyor. Ancak Galaxy Buds Pro’yu test eden kullanıcılar, bunların AirPods Pro’dan çok daha rahatsız edici olduğunu söylüyor.
Aktif Gürültü Engelleme
AirPods Pro gibi, Galaxy Buds Pro da iyi bir Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliği sunuyor. Ancak özellik AirPods Pro’daki ANC kadar iyi çalışmıyor. Geçen yıl satışa çıkan Galaxy Buds Live‘deki ANC’den kesinlikle daha iyi, ancak yine de AirPods Pro ile aynı seviyede değil. Galaxy Buds Pro’nun, ortam seslerinin gelmesine izin vermek için Şeffaf Mod’a eşdeğer bir Ortam Mod’u var, ancak bu da yine AirPods Pro’daki Şeffaf Mod kadar iyi çalışmıyor.
- Galaxy Buds Pro’nun AirPods Pro’da bulunmayan Ses Algılama yeteneğinin sunduğu çarpıcı bir ek özelliği var. Ses Algılama, kendi sesinizi duyduğunda kulaklığın sesini kısıyor ve ortam modunu otomatik olarak aktif hale getiriyor.
Ses Kalitesi
Ses kalitesi söz konusu olduğunda, Galaxy Buds Pro, AirPods Pro’dan neredeyse ayırt edilemiyor. Her iki kulaklıktan da harika ses geliyor ve birini diğerine tercih edip etmeyeceğiniz, tamamen kişisel dinleme zevkinize bağlı kalıyor. Sadece Galaxy Buds Pro‘nun bazı kullanıcıların tercih ettiği gibi daha sıcak ve sert basslara sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Pil Ömrü
Galaxy Buds Pro, ANC kullanımına bağlı olarak 18 ila 20 saatlik ek pil ömrü sağlayan şarj kutusu ile birlikte geliyor. Buds Pro, ANC açıkken 5 saat, ANC kapalıyken ise 8 saat pil ömrü vadediyor. Buna karşılık AirPods Pro, ANC açıkken tek bir şarjla 4,5 saat ve kapalıyken 5 saat dayanabiliyor, ancak şarj kutusu 24 saatlik ek pil süresi sağlıyor. Apple’ın AirPods Pro‘su kablosuz olarak veya bir Lightning bağlantı noktası üzerinden şarj olabilirken, Galaxy Buds Pro sadece USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj olabiliyor.
Kontroller
Galaxy Pro kulaklıkların her iki yanında dokunmatik kontroller bulunuyor. Dokunmalar, çalma/duraklatma, parçaları atlama ve ortam sesi özelliğini açıp kapatmayı sağlıyor. AirPods Pro da benzer kontroller sunuyor ancak dokunma yerine kulaklığın sap kısmında bulunan ve sıkma harekiyle çalışan daha kararlı bir kontrol mekanizması kullanıyor.
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Diğer Farklılıklar
Galaxy Buds Pro’yu bir Galaxy akıllı telefon ile kullanmak için tek dokunuşla eşleştirme özelliği sunulmuş (bir iPhone’a manuel olarak bağlamanız gerekiyor) ve AirPods Pro’daki uzamsal ses özelliğine eşdeğer bir 360 Audio özelliği barındırıyor. 360 Audio test edilmedi çünkü Galaxy cihazlarda (S21 dışında) özelliği etkinleştiren güncelleme henüz mevcut değil.
Tek dokunuşla eşleştirmenin yanı sıra, Galaxy Buds Pro, otomatik kulak algılamayı ve cihazlar arası hızlı geçişi de destekliyor. Ancak özellik yine sadece Galaxy cihazlarda geçerli. Ekolayzerı ve diğer ayarları değiştirme için de bir uygulama mevcut ancak bu da yalnızca Android cihazlarda kullanılabiliyor, yani iPhone sürümü mevcut değil.
Sonuç olarak Samsung Galaxy Buds Pro, Galaxy akıllı telefonu olan kullanıcılar için mükemmel bir seçenek. Ancak bir iPhone’a sahipseniz, almak isteyeceğiniz bir kulaklık olduğunu söylemek zor. Çünkü Buds Pro’nun temelde size sağladığı birçok özellikten mahrum kalacaksınız. Fiyat noktasına gelindiğinde ise AirPods Pro‘yu şu an için 1899 TL fiyat etiketiyle satın almak mümkün. Yani Samsung Galaxy Buds Pro, AirPods Pro’dan sadece 300 TL daha ucuz, bu nedenle bir Apple cihazınız varsa AirPods Pro için 1899 TL harcamak daha iyi bir seçenek gibi görünüyor.
Aksesuar
Apple Watch ve Galaxy Watch şeker hastalarının işini kolaylaştıracak!
ETNews’in paylaştığı yeni bir rapor, hem Apple Watch Series 7‘de hem de bir sonraki Samsung Galaxy Watch‘ta görünecek, sağlıkla ilgili olası yeni bir özelliği ayrıntılarıyla anlatıyor.
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Kan şekeri ölçümü acısız hale getirilebilir
Bir süredir Apple’ın Apple Watch için non-invaziv bir şeker ölçer üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu, insüline bağımlı şeker hastalarının ihtiyaç duydukları uygun insülin dozunu bulabilmeleri adına her yemekten önce kan şekerlerini kontrol etmek için kullanabilecekleri bir cihaz. Normalde bu süreç, şeker hastalarının parmak uçlarını keskin bir iğne benzeri neşterle delmeleri ve biraz kan almalarını gerektiriyor. Ancak Apple ve Samsung’un yeni nesil akıllı saatlerinin şeker hastaları için hayatı biraz daha az ağrılı hale getireceği anlaşılıyor.
Samsung’un 2021’in ikinci yarısında üç yeni akıllı saat çıkaracağı ve kan şekeri ölçümlerini sunacak modelin Samsung Galaxy Watch 4 veya Samsung Galaxy Watch Active 3 olarak adlandırılacağı bildirildi. Apple Watch Series 7‘nin de aynı özelliği sunacağı iddia ediliyor. Saatler, Raman spektroskopisi adı verilen bir teknoloji kullanacak. Özel bir lazer ışığı kullanan bu teknoloji, bir kişinin kanındaki glikoz miktarı bileşim oranını belirleyebiliyor. Bu teknoloji için şeker hastalarının ötesine geçen başka uygulamalar da var.
Ancak bu özelliği kan şekeri düzeylerini izlemekle sınırlandırmak bile Apple ve Samsung’un ağrısız kan şekeri ölçümü yapma özelliğine sahip yeni akıllı saatlerine yoğun taleple sonuçlanabilir.
Bununla beraber eğer Apple ve Samsung bu özelliği yeni akıllı saatlerinde sunmayı düşünüyorsa, burada hataya yer olmadığını da biliyorlar. Çünkü küçük bir oranda bile yapılacak yanlış okuma, kullanıcının çok fazla insülin almasına veya yeterli insülin almamasına neden olabilir. Yeterli insülin almayan diyabetik kişinin kan şekeri çok yüksek kalır ve kullanıcının görme yeteneği gibi faaliyetlerini etkileyebilir. Gereğinden çok insülin enjekte edilirse de, bir şeker hastası hipoglisemiden (düşük kan şekeri) muzdarip olabilir ve bayılabilir.
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Akıllı Telefonlar
Android telefonlar, iPhonelardan iki kat hızlı değer kaybediyor!
BankMyCell, satın alma işleminden sonra akıllı telefon fiyatlarının düşme oranına ilişkin geleneksel yıllık raporunu yayınladı. Bu raporda, eski telefonların ek ücret karşılığı yeni telefonlar ile değiştirilmesi de değerlendirildi. Bununla birlikte Android telefonlar ve iPhonelar, değer bakımından yıllara göre kıyaslandı.
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Android telefonlar ve iPhone’lar yıllara göre yüzde kaç değer kaybediyor?
BankMyCell tarafından yayınlanan raporda, bir tablo üzerinden akıllı telefonların yıllar içinde kaybettiği değer gösteriliyor. Tabloya göre Android telefonlar, satın alındıktan sonra iPhonelardan iki kat daha hızlı değer kaybediyor. İlk 12 ayda, iPhone cihazlar %15 değer kaybederken Android cihazlar %30 değer kaybediyor. Bu değerler ilk 24 ayda iPhonelar için %35, Android cihazlar için ise %60‘a denk geliyor. Dört yıllık bazda ise iPhonelar %66 değer kaybederken Android cihazlar %80 değer kaybediyor.
Bireysel markalara bakıldığında HTC, Motorola ve Sony, ilk yıl fiyat indirimi oranında lider oldu. Bu üç şirket sırasıyla %53.08, %42.57 ve %39.51 oranlarında fiyat kaybına uğruyor. En yavaş fiyatı düşen cihazlar ise iPhone, LG ve Nokia cihazlar oluyor.
Amiral gemisi Apple ve Samsung cihazlarda ise fiyat düşüşü,
- Samsung Galaxy S20 (-34.78% 9 ay içinde), iPhone 11 (-12.84% 2020 yılı içinde)
- Samsung Galaxy S20 + (-30.59% 9 ay içinde), iPhone 11 Pro (-21.31% 2020 yılı içinde)
- Samsung-Galaxy S20 Ultra (-36.30% 9 ay içinde), iPhone 11 Pro Max (-15.96% 2020 yılı içinde)
olarak gerçekleşti.
Akıllı Telefonlar
Focos, iPhone 12 ProRAW desteğiyle güncellendi!
Focos, iPhone’da Portre Modu kullanılarak çekilen derinlik alanına sahip görüntüleri düzenlemek için gelişmiş araçlar sunan, iOS için popüler bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Uygulama, iPhone 12 Pro kullanıcıları için mevcut olan Apple ProRAW görüntü desteği de dahil olmak üzere bazı ilginç yeni özelliklerle güncellendi.
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Uygulamanın 2.4.1 sürümü hem RAW hem de Apple ProRAW formatları için destek ekliyor. RAW kelimesi fotoğrafçılıkta, fotoğrafa, makine tarafından hiçbir müdahalede bulunulmadığını ve fotoğrafın herhangi bir işleme tabi tutulmadığını anlatan bir terimdir. Yani bu formatta, fotoğraftaki gölgeler, ışıklar ve bunun gibi birçok ayrıntı daha fazla korunuyor. Focus artık RAW görüntülerini pozlama, sıcaklık ve ton haritasını tam olarak değiştirme seçenekleriyle düzenleyebiliyor.
Uygulamanın ana ekranı, fotoğraflarınızı bulmanızı kolaylaştırmak için yeniden tasarlandı ve artık Dosyalar uygulamasında, iCloud Drive’da veya diğer uyumlu uygulamalarda depolanan fotoğraflara göz atabileceğiniz dosya gezginine hızlı erişim sağlıyor. iPad’deki uygulama arayüzü de ayarlandı ve bu güncelleme ile bazı hatalar düzeltildi.
Focus 2.4.1 sürüm notları:
- Yeni tasarlanan ana sayfa ile, bokeh efekti düzenlemek için albümlerden fotoğraf seçmek daha kolay. Ek olarak, artık fotoğrafları doğrudan Dosyalar uygulamasından açabilirsiniz.
- RAW ve ProRAW formatları için destek eklendi. Artık poz/sıcaklık/ton haritasını kayıpsız olarak ayarlayabilir ve RAW görüntüleri düzenleme arayüzüne aktarmadan önce EXIF’i kontrol edebilirsiniz.
- Çoğu cihazda çıkış çözünürlüğü olarak maksimum 20M piksel desteği sağlandı.
- Yeni kaydırıcı kontrolü ile iPad için tasarlanmış gelişmiş düzenleme arayüzü.
- Silgi yama aracına döner ve ayrıca yeni bir “geri yükleme” fırçası getirir.
- iPad için sol elle düzenleme modu eklendi. Luis Maldonado için teşekkür ederiz.
- Ön plan bokeh sorunu, dalgalı çizgiler düzeltildi.
- Görüntüleri diğer uygulamalarla paylaştıktan sonra arayüzde oluşan takılma sorunu düzeltildi
Focos burada Portre Fotoğraflarını düzenlemenin ötesine geçiyor, çünkü uygulama aynı zamanda herhangi bir fotoğraf için yapay derinlik haritası oluşturmak adına AI kullanıyor. Eğer Portre Modu’nu kullanarak fotoğraf çekmeyi seviyorsanız, bu uygulama kesinlikle denemeye değer.
Focus uygulaması, App Store’da ücretsiz olarak sunuluyor, ancak tüm özellikleri kullanmak adına ömür boyu lisans için 119,99 Türk Lirası talep ediyor.
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