Giyilebilir Teknoloji
Realme Band hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı!
Realme, 5 Mart’ta yapacağı tanıtımda yeni akıllı telefonu Realme 6’nın yanı sıra Realme Band adlı akıllı bileklik modelini de duyuracak. Fiyat/performans ürünü olması beklenen akıllı bilekliğin özellikleri, tanıtımına kısa süre kala netleşti!
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Realme Band geliyor: Kavisli OLED ekran, kriket modu, doğrudan şarj!
Geçtiğimiz günlerde Realme CEO’su Madhav Sheth tarafından tanıtım tarihi açıklanan Realme Band, markanın ilk akıllı bileklik modeli olacak. Ürünün tanıtımına kısa bir süre kala teknik özelliklerinin bir kısmı ve tasarım detayları, markanın resmi Hindistan sitesinde paylaşıldı.
Bilekliğin yaklaşık 0.9 inç boyutundaki kavisli OLED ekranı; çağrı cevaplama, mesaj görüntüleme, alarm ve bildirim gösterimi işlevlerine sahip olacak. Uyku takibi ve gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme gibi özelliklerin yanı sıra 9 faaliyetten oluşan spor modu ise dikkat çekiyor. Özellikle Hint kullanıcıların görüşleri dikkate alınarak spor modlarına eklenen kriket modu, Realme Band’ın rakiplerinden farklılaşmasını sağlıyor.
IP68 sertifikası ile suya karşı dayanıklı olan Realme Band, şarj girişi tarafında da farklı bir çözüm ile geliyor. Cihazda bulunan USB-A bağlantısı, şarj kablosu gerektirmeden bilekliğin doğrudan adaptöre takılmasını sağlıyor. Cihazın sarı, siyah ve zeytin yeşili olarak 3 farklı kordon rengi seçeneğinin bulunacağı da detaylar arasında yerini alıyor.
Önümüzdeki hafta duyurulacak olan akıllı bileklik, resmi olmayan kaynaklara göre yaklaşık 22 dolarlık bir satış fiyatına sahip olacak. Son olarak Realme’nin iddialı bilekliği ülkemizde de satmasının beklendiğini belirtelim.
Giyilebilir Teknoloji
Realme Band tasarımı ve tanıtım tarihi ortaya çıktı!
Türkiye pazarının yeni markalarından Realme, bugün düzenlediği lansmanda yeni amiral gemisi modeli X50 Pro’yu duyurmuştu. Markanın giyilebilir teknolojiler ayağındaki elini güçlendiren Realme Band akıllı bileklik ise kısa süre sonra ortaya çıkacak!
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Xiaomi Mi Band serisine yeni rakip: Realme Band geliyor!
2020’de mevcut ürün grubunu genişletmek isteyen Realme, kablosuz kulaklık ve powerbank ürünleriyle bu hedefini gerçekleştirmeye başlamıştı. Realme X50 Pro lansmanından sonra CEO Madhav Sheth’in paylaştığı tweet ise markanın yeni aksesuar ürününü ortaya çıkardı. Realme Band adlı akıllı bilekliğin bir görselini paylaşan Sheth, ürünün 5 Mart tarihinde tanıtılacağını açıkladı. Sarı renkli kayışıyla Realme’nin marka kimliğini yansıtan bilekliğin AMOLED ekrana ve kişiselleştirilebilir aktivite takibi özelliklerine sahip olduğu bildiriliyor.
Xiaomi Mi Band 4’ün önemli bir rakibi olarak konumlandırılacak Realme Band, markanın oluşturmak istediği IoT ekosisteminin önemli bir parçası olacak. Yine Madav Sheth’in başka bir paylaşımına göre aksesuar alanını 3 kola ayıran Realme, her bir alanda birbirinden farklı ürünler duyuracak. Kişisel aksesuar grubunda kulaklık, akıllı saat ve bileklik ürünleri yer alırken; ev ürünlerinde akıllı TV, hoparlör, soundbar ve akıllı ev sistemleri bulunuyor. Son olarak seyahat aksesuarlarında ise çanta, valiz, powerbank ve tişört gibi günlük ürünler kapsama alınmış.
Henüz genç bir marka olmasına rağmen rakip olarak Redmi ve Honor’u belirleyen Realme, özellikle Hindistan pazarında elde ettiği başarıyı dünya geneline yaymak istiyor. Markanın 2020 stratejisinde yer alan yeni ürünler de bunun bir parçası olabilir.
Basın Bülteni
HONOR MagicWatch 2’nin pil ömrü nasıl 2 hafta dayanıyor?
HONOR’un en yeni akıllı saati MagicWatch 2, 14 güne kadar pil ömrü sunabiliyor. Bu süreyi sağlayan ise cihazın içindeki özel olarak tasarlanmış Kirin A1 yonga seti. Peki bunu nasıl sağlayabiliyor?
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HUAWEI Technologies çatısı altında bulunan HONOR, geçtiğimiz ay Türkiye’deki teknoloji severlerle tanıştırdığı yeni akıllı saati HONOR MagicWatch 2 ile giyilebilir teknoloji sektöründe iddialı çözümler yarabiliyor.
Kişiselleştirilebilir saat yüzleri, şık görünümü, 15 farklı spor modunda kapsamlı aktivite takibi, stres ve uyku takibi gibi özellikleriyle ilgi çeken MagicWatch 2, en çok da 14 güne kadar süren pil ömrüyle kullanıcıların sevgisini kazanmayı başarıyor. Peki bir akıllı saat bu kadar uzun pil ömrüne nasıl sahip oluyor?
Yüksek verimlilik sunan Kirin A1 yonga seti
HONOR MagicWatch 2’nin kalbinde, özel üretilen Kirin A1 yongası yer alıyor. 4.3×4.4mm’lik alana yayılan bu yonga, üzerinde Bluetooth ve ses işleme üniteleriyle birlikte, düşük güç tüketen bir işlemci ve bağımsız bir güç yönetim ünitesini barındırıyor. Cortex M7 işlemcisini kullanan bu yonga, bu işlemci sayesinde birçok modelden neredeyse üçte bir kadar güç tüketiyor.
Akıllı algoritmalarla desteklenen güç yönetimi
Her ne kadar düşük güç tüketen bir yongaya sahip olsa da HONOR MagicWatch 2’nin içerisinde yer alan özel algoritmalar, gücün akıllı şekilde tüketilmesini, böylece daha da fazla tasarruf edilmesini sağlıyor. HONOR’un güç yönetim algoritması sayesinde MagicWatch 2, kullanıcının spor yaptığını ya da sabit durduğunu ayırt edebiliyor. Böylece performansı ve enerji aktarımını da uygun bir şekilde sağlıyor. Saatin çıkarıldığını da algılayabilen bu algoritma, bu sayede sensörlerin frekans aralığını da düşürüyor ve güç tüketimini azaltıyor.
Honor MagicWatch 2’yi takın ve 14 güne kadar şarj etmeyin!
Uzun süreli pil ömrü özellikle giyilebilen teknolojilerde istenen bir özellik. Kullanıcılar bu tür ürünleri elektronik bir cihaz olarak değil, bir aksesuar olarak görüyorlar. Bu nedenle de üzerinde, sabit şekilde kullanmayı hedefliyorlar. 14 güne kadar pil ömrü sunabilen HONOR MagicWatch 2, böylece kullanıcıların aradığı “aksesuar” hissini onlara en iyi şekilde sunmayı hedefliyor.
Giyilebilir Teknoloji
Uygun fiyatıyla dikkat çeken realme Buds Air satışa çıkıyor!
Realme Buds Air modeli çıkış itibarıyla göz dolduran tam kablosuz kulaklık modelleri içerisinde yer almıştı. Müzik deneyimini yükselten ve gürültü engelleme sunan R1 yonga seti Buds Air’ın bünyesinde bulunuyor. Aynı zamanda 17 saatlik pil ömrüyle ve bununla birlikte de uygun fiyat algısıyla mükemmeli hedefleyen bir model olarak karşımıza çıkıyor.
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Marka bu kez merakla beklenen kablosuz kulaklık modeli, realme Buds Air’i tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Realme Buds Air, sizi kablo karmaşasından kurtararak, özgür bir müzik deneyimi sunuyor. Kablosuz kullanımı bir üst seviyeye çıkaran özel olarak hazırlanmış R1 yonga seti, Bluetooth 5.0 ile birlikte, çok daha uzun bir pil ömrü, akıllı erişim tuşları ile kulaklık ve telefon arasında anında ve kesintisiz bir bağlantı sağlıyor.
Çift kanallı iletim sistemiyle müzik zevkinin doruklarını yaşatacak
Gerçek zamanlı çift kanallı iletim ile realme Buds Air, kulak içi kulaklıkların her biri, birbirinden bağımsız çalıştırarak olağanüstü bir müzik deneyimi sunuyor. Oyun ve video oynatma, gecikme süresini %51 azaltan Oyun Modu görseller ve sesler arasında mükemmel bir senkronizasyon sağlıyor.
Bunun yanı sıra realme Buds Air, uzman akustik ekibi tarafından hazırlanan, özel yapım DDB (Dinamik Bas Desteği) sistemini içerisinde barındırıyor. Ekip, sürükleyici bir film ve müzik deneyimi için binlerce testin ardından bas seslere daha fazla boyut ve dinamizm kazandıracak bu özelliği ürüne ekliyor ve 12 mm yüksek bas performansı ile realme Buds Air kablosuz kulaklıklarda sınıf atlıyor.
Bunların yanı sıra akıllı cihazda, üzerinde kulaklık girişi ve alt kısımda yer almak üzere iki mikrofon yer alıyor. Konuşma esnasında, ortam seslerini izole ederek çok daha efektif gürültü engelleme yapabiliyor.
realme Buds Air ile 17 saate ulaşan yüksek pil ömrü!
Realme Buds Air, tüm kablolardan kurtulacağınız gerçek bir “wireless” deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Kulakiçi kualklıklarınızı şarj etmek için, içerisinde bulunduğu kutuyu 10W Kablosuz şarj cihazınıza yerleştirmeniz yeterli. Dileyen kullanıcılar Tip – C şarj kablosu da kullanabilir. Kasanın ön tarafında bulunan LED ışıklar ise size gerçek zamanlı şarj durumunu gösteriyor. 17 saatlik pil ömrü sunan kulaklığın pil durumunu ise telefondaki uygulamadan görebileceksiniz.
Tek tuşla tüm işlevleri gerçekleştirebiliyorsunuz
Buds Air, aramaları cevaplamak / sonlandırmak, müzik değiştirmek, ses asistanını başlatmak ve bir dokunuşla performans moduna girmek / çıkmak için kullanılabilen akıllı dokunma işlemini destekliyor. realme Buds Air, tek bir düğme ile telefonunuzla eşleştirilebiliyor ve eşleştirildiğinde, kılıf kapağını her açtığınızda, Realme Buds Air, telefonunuzu anında tanıyarak müzik deneyimini başlatıyor.
Kulak içi tanıma teknolojisi ile, sensörler aracılığı ile Buds Air kullanımda olup olmadığını anlayıp, kulağınızdan çıkardığınız anda kendi kendine müzik deneyimini durduruyor, geri taktığınızda ise keyif kaldığı yerden devam ediyor.
Aynı tuş ile sesli asistanınıza bağlanıp müziğin yanı sıra aramalarınızı, ses ayarlarını ve hava durumu gibi bilgi sağlayıcılarını kontrol edebiliyorsunuz.
Realme Buds Air, sarı, siyah ve beyaz olmak üzere 3 farklı seçeneğiyle Mart ayında tüketici ile buluşacak. Fiyatı ise çıkışı itibariyle 56 dolar olarak açıklanmıştı. Türkiye fiyatının yakın zamanda duyurulması bekleniyor.