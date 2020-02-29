Realme Band hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı!

HONOR’un en yeni akıllı saati MagicWatch 2, 14 güne kadar pil ömrü sunabiliyor. Bu süreyi sağlayan ise cihazın içindeki özel olarak tasarlanmış Kirin A1 yonga seti. Peki bunu nasıl sağlayabiliyor?

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HUAWEI Technologies çatısı altında bulunan HONOR, geçtiğimiz ay Türkiye’deki teknoloji severlerle tanıştırdığı yeni akıllı saati HONOR MagicWatch 2 ile giyilebilir teknoloji sektöründe iddialı çözümler yarabiliyor.

Kişiselleştirilebilir saat yüzleri, şık görünümü, 15 farklı spor modunda kapsamlı aktivite takibi, stres ve uyku takibi gibi özellikleriyle ilgi çeken MagicWatch 2, en çok da 14 güne kadar süren pil ömrüyle kullanıcıların sevgisini kazanmayı başarıyor. Peki bir akıllı saat bu kadar uzun pil ömrüne nasıl sahip oluyor?

Yüksek verimlilik sunan Kirin A1 yonga seti

HONOR MagicWatch 2’nin kalbinde, özel üretilen Kirin A1 yongası yer alıyor. 4.3×4.4mm’lik alana yayılan bu yonga, üzerinde Bluetooth ve ses işleme üniteleriyle birlikte, düşük güç tüketen bir işlemci ve bağımsız bir güç yönetim ünitesini barındırıyor. Cortex M7 işlemcisini kullanan bu yonga, bu işlemci sayesinde birçok modelden neredeyse üçte bir kadar güç tüketiyor.

Akıllı algoritmalarla desteklenen güç yönetimi

Her ne kadar düşük güç tüketen bir yongaya sahip olsa da HONOR MagicWatch 2’nin içerisinde yer alan özel algoritmalar, gücün akıllı şekilde tüketilmesini, böylece daha da fazla tasarruf edilmesini sağlıyor. HONOR’un güç yönetim algoritması sayesinde MagicWatch 2, kullanıcının spor yaptığını ya da sabit durduğunu ayırt edebiliyor. Böylece performansı ve enerji aktarımını da uygun bir şekilde sağlıyor. Saatin çıkarıldığını da algılayabilen bu algoritma, bu sayede sensörlerin frekans aralığını da düşürüyor ve güç tüketimini azaltıyor.

Honor MagicWatch 2’yi takın ve 14 güne kadar şarj etmeyin!

Uzun süreli pil ömrü özellikle giyilebilen teknolojilerde istenen bir özellik. Kullanıcılar bu tür ürünleri elektronik bir cihaz olarak değil, bir aksesuar olarak görüyorlar. Bu nedenle de üzerinde, sabit şekilde kullanmayı hedefliyorlar. 14 güne kadar pil ömrü sunabilen HONOR MagicWatch 2, böylece kullanıcıların aradığı “aksesuar” hissini onlara en iyi şekilde sunmayı hedefliyor.