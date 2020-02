3.000 TL bütçe ile hangi telefonu alırdık? | Sizden Gelenler #65

Sizden Gelenler #62 videomuzda, yine her zaman olduğu gibi Facebook HWP Muhabbet, Instagram ve Twitter üzerinden bize sorduğunuz soruları yanıtladık.

İlginizi çekebilir; Cuma Raporu #88: Türk Mi geliyor, Realme 5i fiyatı ve dahası

Zaman çizelgesi (Can Kahya’ya teşekkürler)

00:25 Geçtiğimiz sene iş yerimize düzenli gelen Vodafone satış temsilcisinden 16 megabit internet aldım. Satarken 65 lira dedi ve 6 ay sonra faturam 81’e döndü. Aradım 6 ile 24 ay arası bu şekilde fiyat dediler. MTK’ya şikayet ettim verdikleri cevap sözleşmede yazıyor. Her hangi bir işlem de olmadı, bunun aynısını seneler önce evime Türk Telekom bağlattığımda mağazada yaşamıştım, durum bana dolandırıcılık gibi geliyor. Çünkü sen bu sözleşmeyi okumadın diyorlar ama satış personelleri nasıl açıkça yalan söyler? Sizce bu konuda yapabileceğim bir şey var mı? Firmalar da açıkça satış yapabilmek adına görmezden geliyor.

3:40 Çin’deki corono virüsü Çinli şirketleri nasıl etkiler? şuanda yazılım departmanları çalışmıyor xiaominin.

5:55 Aliexpresten üzerinden şuanda sipariş vermek mantıklı mı? Virüs sebebiyle birde bir ürün için ölmeyelim.

7:59 Sizce realme ile Xiaomi arasındaki rekabet Türkiye’deki kullanıcılara ne gibi bir fayda sağlar? 2020’de ki 1500/2000 TL arasındaki telefonlar bu rekabette nasıl bir gelişim gösterir?

9:10 Sizce üniversite için laptop mu yoksa tablet mi almalıyım(uygun fiyatlı) 1. sınıf tıp öğrencisiyim arkadaşlarım çoğu tabletden not alıyor siz ne önerirsiniz?

10:53 Arabalarda vazgeçemediğimiz bir ürün olan mıknatıslı telefon tutucuların telefonlara tabletlere zararı varmıdır?

11:16 Sizce android one programi başariya ulaştımi? bir android one kullancisi olarak bekledigim uygun fiyata/güncel yazilim istegini çogu android one telefonda alamadim

13:19 Mac mi Windows mu? Neden?

15:01 Artık akıllı telefonlara eklenmesini beklediğiniz ama şu zamana kadar eklenmemiş, devrim niteliğinde bir yenilik var mıdır?

16:27 ASUS Zenfone telefonları ülkemizde neden tutulmadı? Fiyatına göre oldukça güzel performans veren cihazları vardı.

17:52 Sizce Mi Band 2 den Mi Band 4’e geçmek mantıklı mı?

18:37 1. Sorum xioami resmi distribütörü Evofone değil mi? Garanti servisi olarak ise genpa anlaşması yok mu? İstanbul Ankara İzmir dışında bildiğim kadarıyla fiziksel mağazasi yok. Fakat cepportun açmış olduğu diğer mağazalar içinde resmi diyorsunuz. Cepport KVK garantili gayri resmi bir mağazadır. Açıklama yapar mısınız? 2. Sorum. Samsung Galaxy wacth active 2 mi? Galaxy wacth mı? Piyasanın en iyi, en işlevsel, en farklı akıllı saati hangisidir?