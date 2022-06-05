realme 8 nihayet ofise ulaştı. Şık tasarımıyla dikkat çeken telefonun ilk kutu açılış ve ön izlenimlerini bu videoda gerçekleştirdik. Bakalım realme 8 neler sunuyor?
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İçindekiler
realme 8 ELİMİZDE! | Yerli Üretim Telefon Neler Sunuyor?
https://youtu.be/6YHJwv-XoWQ
Not: Bu videodaki realme 8 ürünü realme Türkiye tarafından inceleme için temin edilmiştir.
realme 8 özellikleri
Boyut: 160,6 x 73,9 x 8 mm
Ağırlık: 177 gram
Ekran: 6,4 inç FHD+ Super AMOLED , HDR10, 1000 nit
İşlemci: Mediatek Helio G95
Bellek: 6 GB
Depolama: 128 GB
Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 16 MP
Video: 4K 30 fps, HDR, Çift Video, EIS,
Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 30 Watt