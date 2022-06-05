realme 8 nihayet ofise ulaştı. Şık tasarımıyla dikkat çeken telefonun ilk kutu açılış ve ön izlenimlerini bu videoda gerçekleştirdik. Bakalım realme 8 neler sunuyor?

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https://youtu.be/6YHJwv-XoWQ

Not: Bu videodaki realme 8 ürünü realme Türkiye tarafından inceleme için temin edilmiştir.

realme 8 özellikleri

Boyut: 160,6 x 73,9 x 8 mm

Ağırlık: 177 gram

Ekran: 6,4 inç FHD+ Super AMOLED , HDR10, 1000 nit

İşlemci: Mediatek Helio G95

Bellek: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Video: 4K 30 fps, HDR, Çift Video, EIS,

Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 30 Watt