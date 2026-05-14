Türkiye’nin havacılık ve uzay sanayisindeki amiral gemisi TUSAŞ, Avrupa’dan üst düzey bir temsilciyi konuk etti. Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, tesisleri ziyaret ederek yürütülen projeler hakkında yerinde bilgi aldı. Ankara’daki bu temas, iki ülke arasındaki teknolojik ortaklığın yeni bir aşamaya geçebileceğinin sinyallerini veriyor. Peki, Belçika ve Türkiye arasındaki TUSAŞ savunma işbirliği görüşmeleri hangi somut projeleri kapsıyor olabilir?

TUSAŞ savunma işbirliği ve gelecek fırsatları

Ziyaretin ana eksenini havacılık teknolojileri ve uluslararası ortaklık süreçleri oluşturdu. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Belçika heyetini tesislerde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Görüşmelerde her iki tarafın mühendislik birikimlerinin nasıl ortak faydaya dönüştürülebileceği üzerinde duruldu.

Bu seviyedeki bir ziyaretin, Türkiye’nin yerli platformlarının Avrupa pazarındaki yerini sağlamlaştırması açısından kritik olduğu düşünülüyor. TUSAŞ’ın son yıllardaki ihracat başarısı, NATO müttefiklerinin de ilgisini çekmeye devam ediyor. TUSAŞ savunma işbirliği kapsamında yapılacak olası anlaşmalar, yerli mühendislik çözümlerinin küresel ölçekte daha fazla kabul görmesini sağlayabilir.

Milli mühendislik çözümleri masaya yatırıldı

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada teknik kabiliyetlerin altını çizdi. Demiroğlu, milli mühendislik çözümlerini Belçikalı heyetle paylaştıklarını dile getirdi. Geleceğe yönelik potansiyel fırsatların bu toplantıda detaylıca ele alındığı bildirildi.

Theo Francken ve beraberindeki heyetin, özellikle ileri teknoloji çözümleriyle yakından ilgilendiği kaydedildi. Görüşmelerin ardından yapılan değerlendirmeler, savunma sanayisinin sadece ticari değil, aynı zamanda stratejik bir ortaklık köprüsü kurduğunu gösteriyor. Bu temaslar, TUSAŞ’ın teknolojik olgunluk seviyesini uluslararası arenada bir kez daha tescilledi.

Ankara’daki tesislerde gerçekleştirilen sunumlarda, TUSAŞ’ın havacılık ve savunma alanındaki güncel çalışmaları aktarıldı. TUSAŞ savunma işbirliği vizyonu çerçevesinde, iki ülkenin teknoloji transferi ve ortak üretim gibi alanlarda neler yapabileceği irdelendi. Heyetin incelemeleri, tesislerdeki üretim bantlarını da kapsadı.

Ortak projelerde yeni dönem

Görüşülen konular arasında öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

Havacılık teknolojilerinde Ar-Ge çalışmaları

Uluslararası savunma sanayisi işbirlikleri

Milli mühendislik kabiliyetlerinin paylaşımı

Gelecek odaklı teknoloji çözümleri

Bu ziyaretin ardından, Belçika ve Türkiye arasındaki savunma kontratlarının çeşitlenmesi bekleniyor. Özellikle insansız sistemler ve modern uçak platformları, Avrupalı orduların modernizasyon süreçlerinde önemli bir yer tutuyor. TUSAŞ savunma işbirliği adımları, bu modernizasyon ihtiyaçlarına yanıt verebilecek kapasitede görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Belçika ve Türkiye arasındaki TUSAŞ savunma işbirliği Avrupa pazarında yeni kapılar açabilir mi?