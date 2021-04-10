Realme 8 5G Geekbench üzerinde görüntülendi!

Realme 8 serisine yeni bir model daha katılıyor. Çinli akıllı telefon üreticisi hali hazırda 4G özellikli modelini kullanıcılarının karşısına çıkarmıştı. Firma şimdi de 5G özellikli model için kolları sıvadı. Yakın bir dönemde tanıtılması beklenen akıllı telefon ile alakalı yeni bilgiler de ortaya çıktı. Merakla beklenen Realme 8 5G, Geekbench platformunu ziyaret etti. Akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de böylece ortaya çıktı.

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Realme 8 5G Dimensity 700 ile piyasaya çıkacak!

Akıllı telefon dünyasında rekabet hız kesmeden devam ediyor. Her geçen gün piyasaya yeni modeller katılıyor. Özellikle 5G’nin yaygınlaşması ile beraber, firmalar serilerindeki modellerin sayısını arttırmaya başladı. Giriş seviyesine dahi uğrayan 5G özelliği sayesinde kullanıcıların da geniş seçenek imkanları oluştu. Realme firması da, yeni tanıttığı Realme 8 serisine 5G özellik kazandırmaya hazırlanıyor. Çinli akıllı telefon üreticisi geçtiğimiz ay serinin 4G özellikli modellerini kullanıcılarının beğenisine sunmuştu. Firma şimdi de aynı şeyi 5G özellikli model ile yapacak. Realme 8 5G adıyla çıkacak akıllı telefon orta seviye akıllı telefon rekabetine dahil olacak. Bununla birlikte cihaz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Akıllı telefon geçtiğimiz günlerde Geekbench platformuna uğradı. Test sonuçları ortaya çıkan akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de belli oldu. RMX3241 kod adlı akıllı telefon tekli çekirdek performansından 573 puan almayı başardı. Çoklu çekirdek performansında da yaptıkları ortaya çıkan akıllı telefon 1779 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Cihaz bünyesinde MediaTek yapımı bir işlemci barındıracak.

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Akıllı telefon gücünü Dimensity 700 SoC işlemcisinden alacak. Bununla birlikte akıllı telefon 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak. 4G özellikli model gücünü yine MediaTek yapımı Helio G95 işlemcisinden alıyor. Ayrıca 4G özellikli model 4/6/8 GB RAM seçenekleri ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Firma 5G özellikli modeli biraz daha performanslı yapmayı planlıyor anlaşılan. Bununla birlikte akıllı telefon Android 11 işletim sistemi ile piyasaya çıkacak. Öte yandan cihaz geçtiğimiz günlerde bir başka önemli platform olan FCC‘ye uğradı. İlave birkaç teknik özelliği daha belli olan akıllı telefonun batarya kapasitesi ortaya çıktı. Akıllı telefon 4G‘li modelde olduğu gibi 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca 4G‘li modelde ekran içerisinde yer alan parmak izi okuyucusunun 5G’li modelde yan tarafa konumlandırıldığı öğrenildi. Tüm bunların yanı sıra FCC‘deki listelemede akıllı telefonun NFC özelliğinin de olacağı ortaya çıktı.

Realme 8 5G üçlü kamera kurulumu ile geliyor!

Belli başlı konularda 4G‘li model ile farklılıklara sahip olan akıllı telefon, kamera kısmında da yine farklılıklara sahip olacağı ortaya çıktı. Kamera özellikleri ile alakalı bazı detayları ortaya çıkan akıllı telefon, 4G‘li modele göre daha az sensör sayısına sahip olacak. 4G özellikli Realme 8 modelinde dörtlü kamera kurulumu dikkat çekiyordu. Ancak firma, 5G özellikli modelde kamera sayısını üçe indirmeye karar vermiş. Realme 8 4G ana kamerada 64 MP‘lik lense bünyesinde yer verirken, 5G‘li modelde ana kamera 48 MP değerinde olacak. Öte yandan bu son gelişmeler ile birlikte akıllı telefonun Realme V13 modeli ile olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. V13 5G modelini sadece Çin sınırları içerisinde piyasaya çıkaran akıllı telefon üreticisi, Realme 8 5G modelini V13 5G’nin küresel pazar sürümü olarak piyasaya çıkarabileceği iddia ediliyor. Zira işlemciden kamera özelliklerine kadar birçok özellik neredeyse birbirinin aynısı.

Eğer iddialar doğruysa, Realme 8 5G modeli 6.5 inçlik FullHD+ IPS ekran ile piyasaya çıkacak. Delikli ekrana sahip V13 5G modelinde ana kamera 8 MP‘lik değere sahip. Bununla birlikte akıllı telefonun 90 Hz ekran yenileme hızı bulunmakta. 21 Nisan tarihinde tanıtılacak Realme 8 5G, seriyi 5G dünyasına taşımaya hazırlanıyor. Teknik özellikleri iddialar ve birkaç platform sayesinde gündeme gelen akıllı telefon, resmi tanıtım ile birlikte kafalardaki soru işaretlerine de son verecek. Ayrıca akıllı telefonun tasarım detayları da yine tanıtım ile birlikte kesinleşecek. Ortaya seviye akıllı telefon rekabetinde önemli bir yere sahip olmak isteyen akıllı telefonun ne yazık ki fiyatı ile alakalı yeni bir iddia da ortaya çıkmadı. Bakalım firma yeni akıllı telefonu ile hedeflediği başarılara ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.