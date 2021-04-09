Xiaomi ve Oppo, kendi 5G işlemcilerini yakında tanıtacak!

Günümüzde akıllı telefonlar için geliştirilen 5G mobil çipler, Qualcomm ve MediaTek önderliğinde aktif bir şekilde üretiliyor. Ancak akıllı telefon üreticileri maliyetleri düşürmek için kendi mobil çiplerini geliştirmeye çalışıyorlar. Huawei, Samsung ve Apple kendi mobil yonga setlerini geliştiren nadir firmalardandır. Şimdi ise Oppo ve Xiaomi, bu pazara girmeye hazırlanıyor.

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Xiaomi ve Oppo’nun mobil çip pazarındaki hedefi nedir?

Geçtiğimiz yıl Oppo‘nun kendi çipini geliştirmeye çalıştığını öğrenmiştik. Hatta firmanın bu konuyla ilgili çeşitli fonlara yatırım yaptığı da çokça konuşulmuştu. Xiaomi ise 2017 yılında kendi çiplerini geliştirip piyasaya sürmeyi denedi. Ancak şirket, tek bir çip ile sınırlı kaldı ve herhangi bir çip tanıtmadı. Yine de Xiaomi, kendi çipini üretme fikrinden vazgeçmediğini ve bu konuda çalıştığını verdiği röportajlarda belirtti. Şimdi ise ortaya çıkan son raporlar, Xiaomi ve Oppo’nun kendi çiplerini tasarlamaya yakın olduğunu gösteriyor. Yonga setlerinin tanıtımı, 2021 yılının sonu veya 2022 yılının başında gerçekleşecek.

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Yonga seti üreticisi UNISOC’un şirketlere işlemci oluşturmada yardımcı olduğu söylentisi bazı sızıntı kaynaklarınca onaylandı. Bu firmanın değer ve işlemci üretmedeki başarısı göz önüne alındığında daha iyi seçeneklerin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu seçimin temel sebebi, UNISOC’un Çinli bir üretici olmasıdır. Şirketlerin yeni amacı, Çin’deki yarı iletken endüstrisini çok daha iyi bir seviyeye yükseltmek. Çinliler, mikro devreleri kendi başlarına seri üretmeye başlamak için büyük fonlar yatırıyorlar. Bununla birlikte TSMC ve Samsung’un tekelinde olan bu sektörde yeni bir oluşum göreceğiz.

Xiaomi ve Oppo’nun yakın zaman içerisinde yeni yonga setiyle akıllı telefon piyasaya sürmesi beklenmiyor. Bu çiplerin üretimi, hem zaman hem de para açısından oldukça zahmetli ve maliyetli bir süreç. Qualcomm ve MediaTek olmadan Xiaomi ve Oppo’nun akıllı telefon sektörüne devam etmesi yakın vadede mümkün gözükmüyor.

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan raporlarda, Oppo başkanının çip üretme taahhüdünü onayladığı ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte marka, mobil işlemci geliştirmek için önemli tedarikçilerle çalışmaya başladığını da duyurdu. Son zamanlarda Oppo’nun, işlemci geliştirilmesinde yardımcı olacak personeller aradığını da hatırlatmak gerek. MediaTek’in eski çalışanlarının bu projenin başında olacağı bilinmekte. Ayrıca UNISOC mühendisleri de projenin “beyni” olarak nitelendiriliyor. Bununla birlikte Oppo, HiSilicon ve Qualcomm’dan da uzmanları kendi saflarına çekmek istiyor.

Xiaomi’nin geçtiğimiz hafta piyasaya sürdüğü Surge C1 çipi hangi özelliklere sahip?

Xiaomi, 2017’de ilk Surge yongası olan Surge S1‘i piyasaya sürdü. Şirket, bu çipi birkaç akıllı telefonda test etti. Fakat ilerleyen dönemlerde bu çip ile ilgili herhangi bir yeni gelişme ortaya çıkmadı. Bununla birlikte pek çok kişi Xiaomi’nin piyasaya çıkardığı bu çipi unuttu. Surge C1 ise Surge S1’in aksine, ISP tabanlı bir çiptir. Bu yeni çip, akıllı telefonların daha sofistike ve gelişmiş olan 3A işlemeyi gerçekleştirmesine olanak sağlayacak. Bunu yaparken de kendi geliştirdiği ISP ve algoritmaları kullanacak. 3A işleme, AF odaklama, AWB beyaz dengesi ve AE otomatik pozlama özellikleriyle ilgilidir.

Çift filtreli Surge C1, yüksek ve düşük frekanslı sinyallerin paralel olarak işlenmesine yardım edecek. Sonuç olarak, sinyal işleme verimliliği %100 artacak ve 3A performansı da önemli ölçüde yükselişe geçecek. Genel olarak baktığımızda, yeni duyurulan Surge C1 ISP yongası, üç alanda iyileştirmeler getiriyor.

Daha iyi bir otomatik odak, karanlık ışığa, küçük nesnelere ve düz alanlara odaklanma yeteneğini önemli ölçüde arttıracak.

karanlık ışığa, küçük nesnelere ve düz alanlara odaklanma yeteneğini önemli ölçüde arttıracak. Daha doğru beyaz dengesi, karmaşık ortam ışığını tamamen kontrol altına alacak.

karmaşık ortam ışığını tamamen kontrol altına alacak. Doğru otomatik pozlama yeteneği

Önümüzdeki haftalarda, çip pazarına geri dönen Xiaomi ve yeni girecek olan Oppo’nun yeni yonga setleriyle ilgili yeni bilgiler edinmeyi bekliyoruz.