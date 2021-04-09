Akıllı Telefonlar
Xiaomi ve Oppo, kendi 5G işlemcilerini yakında tanıtacak!
Günümüzde akıllı telefonlar için geliştirilen 5G mobil çipler, Qualcomm ve MediaTek önderliğinde aktif bir şekilde üretiliyor. Ancak akıllı telefon üreticileri maliyetleri düşürmek için kendi mobil çiplerini geliştirmeye çalışıyorlar. Huawei, Samsung ve Apple kendi mobil yonga setlerini geliştiren nadir firmalardandır. Şimdi ise Oppo ve Xiaomi, bu pazara girmeye hazırlanıyor.
İlginizi çekebilir: Oppo Reno 6 serisi, 3C sertifikası aldı!
Xiaomi ve Oppo’nun mobil çip pazarındaki hedefi nedir?
Geçtiğimiz yıl Oppo‘nun kendi çipini geliştirmeye çalıştığını öğrenmiştik. Hatta firmanın bu konuyla ilgili çeşitli fonlara yatırım yaptığı da çokça konuşulmuştu. Xiaomi ise 2017 yılında kendi çiplerini geliştirip piyasaya sürmeyi denedi. Ancak şirket, tek bir çip ile sınırlı kaldı ve herhangi bir çip tanıtmadı. Yine de Xiaomi, kendi çipini üretme fikrinden vazgeçmediğini ve bu konuda çalıştığını verdiği röportajlarda belirtti. Şimdi ise ortaya çıkan son raporlar, Xiaomi ve Oppo’nun kendi çiplerini tasarlamaya yakın olduğunu gösteriyor. Yonga setlerinin tanıtımı, 2021 yılının sonu veya 2022 yılının başında gerçekleşecek.
Yonga seti üreticisi UNISOC’un şirketlere işlemci oluşturmada yardımcı olduğu söylentisi bazı sızıntı kaynaklarınca onaylandı. Bu firmanın değer ve işlemci üretmedeki başarısı göz önüne alındığında daha iyi seçeneklerin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu seçimin temel sebebi, UNISOC’un Çinli bir üretici olmasıdır. Şirketlerin yeni amacı, Çin’deki yarı iletken endüstrisini çok daha iyi bir seviyeye yükseltmek. Çinliler, mikro devreleri kendi başlarına seri üretmeye başlamak için büyük fonlar yatırıyorlar. Bununla birlikte TSMC ve Samsung’un tekelinde olan bu sektörde yeni bir oluşum göreceğiz.
Xiaomi ve Oppo’nun yakın zaman içerisinde yeni yonga setiyle akıllı telefon piyasaya sürmesi beklenmiyor. Bu çiplerin üretimi, hem zaman hem de para açısından oldukça zahmetli ve maliyetli bir süreç. Qualcomm ve MediaTek olmadan Xiaomi ve Oppo’nun akıllı telefon sektörüne devam etmesi yakın vadede mümkün gözükmüyor.
Geçtiğimiz günlerde paylaşılan raporlarda, Oppo başkanının çip üretme taahhüdünü onayladığı ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte marka, mobil işlemci geliştirmek için önemli tedarikçilerle çalışmaya başladığını da duyurdu. Son zamanlarda Oppo’nun, işlemci geliştirilmesinde yardımcı olacak personeller aradığını da hatırlatmak gerek. MediaTek’in eski çalışanlarının bu projenin başında olacağı bilinmekte. Ayrıca UNISOC mühendisleri de projenin “beyni” olarak nitelendiriliyor. Bununla birlikte Oppo, HiSilicon ve Qualcomm’dan da uzmanları kendi saflarına çekmek istiyor.
Xiaomi’nin geçtiğimiz hafta piyasaya sürdüğü Surge C1 çipi hangi özelliklere sahip?
Xiaomi, 2017’de ilk Surge yongası olan Surge S1‘i piyasaya sürdü. Şirket, bu çipi birkaç akıllı telefonda test etti. Fakat ilerleyen dönemlerde bu çip ile ilgili herhangi bir yeni gelişme ortaya çıkmadı. Bununla birlikte pek çok kişi Xiaomi’nin piyasaya çıkardığı bu çipi unuttu. Surge C1 ise Surge S1’in aksine, ISP tabanlı bir çiptir. Bu yeni çip, akıllı telefonların daha sofistike ve gelişmiş olan 3A işlemeyi gerçekleştirmesine olanak sağlayacak. Bunu yaparken de kendi geliştirdiği ISP ve algoritmaları kullanacak. 3A işleme, AF odaklama, AWB beyaz dengesi ve AE otomatik pozlama özellikleriyle ilgilidir.
Çift filtreli Surge C1, yüksek ve düşük frekanslı sinyallerin paralel olarak işlenmesine yardım edecek. Sonuç olarak, sinyal işleme verimliliği %100 artacak ve 3A performansı da önemli ölçüde yükselişe geçecek. Genel olarak baktığımızda, yeni duyurulan Surge C1 ISP yongası, üç alanda iyileştirmeler getiriyor.
- Daha iyi bir otomatik odak, karanlık ışığa, küçük nesnelere ve düz alanlara odaklanma yeteneğini önemli ölçüde arttıracak.
- Daha doğru beyaz dengesi, karmaşık ortam ışığını tamamen kontrol altına alacak.
- Doğru otomatik pozlama yeteneği
Önümüzdeki haftalarda, çip pazarına geri dönen Xiaomi ve yeni girecek olan Oppo’nun yeni yonga setleriyle ilgili yeni bilgiler edinmeyi bekliyoruz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
General Mobile | Nesini Sevmiyorsunuz? #6
Markaların yaptıklarını ve hatalarını konuştuğumuz seri olan Nesini Sevmiyorsunuz un bu haftaki konuğu General Mobile oldu. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Bakmakta fayda var: OPPO | Nesini Sevmiyorsunuz? #5
General Mobile bildiğiniz gibi yerli bir markamız. Bu marka aslında orta seviyede telefonlar üretip, Türk halkının uygun fiyatlı telefon isteğine cevap vermek istedi. Nitekim öyle de oldu diyebiliriz. Çünkü bir zamanlar şuanda bilinen büyük markalar (samsung, xiaomi, oppo, sony, htc lg vb.) ile orta seviyede yarışacak cihazlar çıkartıyorlardı. Ancak orta seviyede çıkarttıkları bu cihazlarda üretim kalitesi olarak da orta seviyede kaldı. Kullanıcılar genellikle General Mobile’ın üretim kalitesindeki düşüklüğü, teknik servislerinin ilgisizliği, ve Google Andorid One projesi kapsamında olduğu halde en yeni Google güncellemelerini alamamaktan şikayetçiler. General Mobile yöneticileri de yaptıkları lansmanlarda satış grafiklerinin kendilerini memnun ettiklerini söylese de kullanıcı tarafında işler tam tersi olarak gözüküyor.
Peki General Mobile kimdir?
General Mobile, İstanbul merkezli bir cep telefonu ve tablet üreten bir şirket. 2005 yılına kadar; mobil cihazlar için yazılım geliştiren marka, 2005 yılının son çeyreğinden itibaren cep telefonu üretimine, 2006 yılının son çeyreğinde distribütörlükler vermeye başlamıştı. Dünyanın ilk 3G teknolojisine sahip çift hatlı telefonu olan DST3GCOOL ile Plus X 2008 Teknoloji Ödülleri‘nden ‘Yenilikçi Ödülü’nü almıştı. Aynı zamanda Fatih Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı yapıyorlar. 12 Mayıs 2015 tarihinde Google tarafından yapılan açıklamada şirketin Google ile ortak geliştirdiği, Android One programına dahil olan LTE destekli General Mobile 4G Android One telefonu tanıtılmıştı. General Mobile, Android One programının diğer üyesi General Mobile GM 5 ve General Mobile GM 5Plus’ı İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi’nde (Mobile World Congress 2016) düzenlediği bir etkinlik ile tanıtmıştı. Sonrasında ise Android One programındaki General Mobile GM 6 ürünü de Mobile World Congress 2017’de tanıttı. Android One programının 2018’deki üyesi de General Mobile GM 8 olmuştu. Bu model çok beğeni almasa da yine aynı yıl çıkardıkları General Mobile GM 9 Pro çok konuşuldu. 6 inç boyutunda Amoled ekranlı dolby studio destekli stereo hoparlöre sahip Qualcomm Snapdragon 660 işlemcisine sahipti. Model çok başarılı olsa da çıkış fiyatı oldukça fazlaydı. Android One desteğini de tam anlamıyla alamayan model zamanla eskidi ve güncelliğini yitirdi. Şimdilerde ise General Mobile, GM 20 , GM 20 Pro, GM 10, tam kablosuz kulaklığı olan GMPods ve e-Tab 20 ile tüketicilere hitap ediyor. Son olarak General Mobile’ın çıkarttığı telefon modellerine de sırasıyla bakacak olursak:
General Mobile Android One Serisi
- General Mobile GM 20 Pro
- General Mobile GM 20
- General Mobile GM 10
- General Mobile GM 9 PRO
- General Mobile GM 9 PLUS
- General Mobile GM 8 GO
- General Mobile GM 8
- General Mobile GM 6
- General Mobile GM 5 D. (Çift simli model)
- General Mobile GM 5
- General Mobile GM 5 Plus
- General Mobile 4G (Çift Sim Kartlı Versiyonu)
- General Mobile 4G Android One
Sizden gelen yorumlar:
Genel Yorumlar
Android One olup güncelleme sözlerini tutmamaları.
Şarj soketi sorunları.
Teknik servis kalitesizliği.
———————————————
kutaycetinkurt: Amiral gemisi veya amiral gemisi katili olarak adlandırabileceğimiz bir modeli olmaması.
oulbulentcan: General Mobile Türkiye’nin olmasına rağmen yurtdışından vergiyle gelen telefonlarla aynı fiyatlarda olması kötü bir durum.
mertyk__61: Telefon modellerinde sürekli bir eksik ya da kötü bir şey olması. Öreğinn; İşlemci, kamera, kamera tasarımı vb.
faruk.akdmr: Servise sağlam giden cihazın bozularak gelmesi.
halilkse16: Böyle bir marka olması, milletimiz adına utanç verici. Hatta Vestel, Casper ve Reeder gibi markalarda dahil hepsi çok kötüler.
teotem: GM’nin Android One üyesi olduğunun farkında olmaması.
kizilkayaemre: Bir şekilde bozulacakmış gibi geliyor.
ahmet.kuyrukcu: Bence sık eleştirilmesinin nedeni Türk firma olması.
Muzir Neşriyat: Adını duyduğumda aklıma şöyle bir şey geliyor: General Mobile = Yerli Ürün… Tutarsız, kalitesiz, ilerleyen, gelişemeyen, hayal kırıklığı, güven kırıcı ve vs…
Fevri Vatandaş: Adını sevmiyorum. General Motors’un telefonuymuş gibi etki uyandırmaya çalışıyorlar. İkisi de GM sonuçta.
Özgür Kıran: Yerli bir marka olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti halkına bu kadar kötü kalite de telefonları layık görmesi. Yerli markamız bile bize 3.sınıf ülkesi gibi davranıyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 6 serisi, 3C sertifikası aldı!
Oppo Reno 6 serisi, geçtiğimiz günlerde yeni sızıntılar ile ortaya çıkmıştı. Serinin yonga setleri ile ilgili detaylı bilgileri öğrenmiştik. Bu sızıntılara göre serinin üç farklı modeli mevcut. Bu modeller, MediaTek Dimensity 1200, Qualcomm Snapdragon 870 ve Snapdragon 888 yonga setleriyle gelecek. Dün ise sekiz adet Oppo akıllı telefon, 3C sertifikası aldı. Digital Chat Station’a göre bu cihazlar Oppo’nun gelecek cihazları olacak.
İlginizi çekebilir: iPhone 13 serisi, devam eden çip sıkıntısından etkilenmeyecek!
Oppo Reno 6 serisi, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
3C sertifikası alan cihazlar, MediaTek Dimensity 1200 ve Snapdragon 870 yonga setlerinden gücünü alıyor. Ayrıca tüm cihazlar, sol üst köşede bir adet nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunduruyor. Bununla birlikte bu ekranların tümü 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. Ortaya çıkan bir diğer önemli bilgi ise telefonların 65W hızlı şarjı destekleyecek olması. Rapora göre bu cihazlar büyük ihtimalle Oppo Reno 6 serisine ait.
Yeni telefonların model numaralarının, PENM00, PDHM00, PDCM00, PDCT00, PCLM50, PDSM00, PDST00 ve PEPM00 olduğu sertifika bilgilerinde görülebiliyor. Önümüzdeki aylarda bu seri hakkında Oppo’dan daha fazla resmi açıklama duyacağımızı tahmin ediyoruz. Oppo Reno 4 serisi, resmi olarak Haziran 2020’de, Oppo Reno 5 serisi ise Aralık 2020’de piyasaya çıktı. Eğer firma cihazları düzenli bir şekilde piyasaya sürecekse bu yıl haziran ayında Reno 6 serisini görebiliriz.
Oppo’nun yeni serisinin taban modeli hakkında neler biliyoruz?
Oppo Reno 6, MediaTek’in MT6893 yonga setinden gücünü alacak. Bu yonga seti, MediaTek Dimensity 1200 olarak adlandırılmakta. Yonga seti, bir adet 3 GHz saat hızına sahip Cortex-A78 çekirdeği, üç adet 2.6 GHz ile çalışan Cortex-A78 çekirdeği ve dört adet 2 GHz saat hızına sahip Cortex-A55 çekirdeği ile geliyor. MediaTek Dimensity 1200 ayrıca, HyperThread 3.0 motoru tarafından optimize edilen Mali-G77 MC9 GPU’ya sahiptir. Oppo Reno 6’nın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan bir versiyonu bulunacak. Ancak bu temel modelin daha farklı RAM ve depolama alanına sahip varyantlarının bulunmasını da bekliyoruz. Diğer özelliklere baktığımızda ise cihazın Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 ile geldiğini görüyoruz. Ancak çıktığı dönemde yeni bir ColorOS versiyonu yayınlanırsa cihaz da o versiyon ile piyasaya çıkacaktır.
Yeni seride 4G’li model bulunacak mı?
Oppo Reno 4 serisi, ilk olarak Çin’de piyasaya çıktı ve uzun süre Çin’e özel olarak kaldı. Bir ay kadar sonra şirket, Oppo Reno 4 serisinin 4G’li modellerini tanıttı. Bu yüzden, Reno 6 serisinde de aynısının olmasını bekliyoruz. Bu sefer, 4G’ye özel bir varyant bulunup bulunmayacağı kesin olmasa da ilk önce Çin pazarında bu cihazların satılacağından eminiz. Geçtiğimiz ay piyasaya çıkan Oppo Find X3 serisi, Reno 5 serisinin yeniden markalanması ile ortaya çıktı. Bu nedenle, Reno 6 serisinde de bu yolun izlenmesi muhtemel gözüküyor.
Reno 5 5G teknik özellikleri
- Ekran: 6,43 inç Full HD+ 90 Hz OLED
- İşlemci: Snapdragon 765G
- RAM: 8 GB/12 GB
- Depolama: 128 GB/256 GB
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Batarya: 65W hızlı şarj destekli 4300 mAh
- Bağlantı: 5G, çift 4G VoLTE
- İşletim Sistemi: Android 11
Reno 5 Pro Plus 5G teknik özellikleri
- Ekran: 6,55 inç 90 Hz Full HD+ AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 865
- RAM: 8 GB ve 12 GB
- Depolama: 128 GB ve 256 GB
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 50 MP + 16 MP + 13 MP+ 2 MP
- Batarya: 65W hızlı şarj destekli 4500 mAh
- İşletim Sistemi: Android 11
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A82 modelinden yeni görüntüler ortaya çıktı!
Samsung Galaxy A82 modeli için artık geri sayıma geçtik. Firmanın Galaxy A80‘den sonraki ilk cihazı olması beklenen akıllı telefon ile alakalı da her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kuvvetli performans vadetmesi beklenen akıllı telefonun yeni görüntüleri sızdırıldı. Kutu içerisinde gözüken akıllı telefon genel yapı itibariyle Galaxy S21 modeline oldukça benzemekte. Ayrıca akıllı telefon ile alakalı Güney Kore’de geçerli birkaç poster de ortaya çıktı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Xiaomi bu yıl 3 adet daha Snapdragon 870’li cihaz çıkaracak!
Samsung Galay A82 ilk görüntüleriyle ortaya çıktı!
Akıllı telefon dünyasında her geçen gün yeni modeller piyasaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle amiral gemisi cihazlar arasındaki rekabet ön planda olsa da daha alt seviyelerde de ciddi bir yarış söz konusu. Orta üst seviye modellerin önemli bir yere sahip olduğu şu günlerde bu kategoriye yeni bir model daha ekleniyor. Samsung, Galaxy A80‘den sonra serinin devamını getirme kararı aldı. A81 adında bir telefon çıkarmayan Güney Kore devi, Galaxy A82 ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Yeni yeni detayların ortaya çıktığı akıllı telefon, bu kez canlı görüntüleri ile gündeme geldi. Güney Kore sınırları içerisinde Galaxy Quantum olarak adlandırılan model aslında Galaxy A72 5G‘nin bir nevi yeniden düzenlenmiş hali olacak. Kutu içerisinde görseli ile dikkat çeken akıllı telefon ile alakalı tasarım detayları da kesinleşti.
Güney Kore‘de Galaxy Quantum 2 adıyla piyasaya çıkacak akıllı telefon, tasarım hatlarıyla sade bir görünüme sahip. Arka taraftan bakılınca cihazın Galaxy S21 modeline oldukça benzediği ortaya çıktı. Beyaz renk seçeneği ile görüntülenen akıllı telefon, geçtiğimiz günlerde Google Play Console platformuna da uğramıştı. Üçlü arka kamera sistemine sahip olacak akıllı telefonun tanıtım posteri de ortaya çıktı. Posterde siyah rengi ile ortaya çıkan akıllı telefon, ince çerçeveli yapısı ile dikkat çekiyor. Çalışırken de görüntülenen akıllı telefon, delikli ve kavisli bir ekran ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefona ait bazı teknik özelliklerinde kesinleştiğini söylemek gerek. Güçlü bir performans vadetmesi beklenen cihaz, eski nesil amiral gemisi işlemci ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefon Galaxy A80 modelinde olduğu gibi yenilikçi bir anlayıştan ziyade daha alışılagelmiş bir tasarım ile piyasaya çıkacak.
Samsung Galaxy A82 Snapdragon 855+ işlemci ile piyasaya çıkacak!
Akıllı telefonun teknik özellikleri tanıtımdan önce bir nevi belli oldu. Cihaz piyasada “amiral gemisi katili” olarak adlandırılan sınıfa girecek gibi gözüküyor. Akıllı telefon Qualcomm yapımı Snapdragon 855+ işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte cihazın 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacağı iddia ediliyor. Depolama kısmında ilave olarak microSD kart desteği de bulunmakta. Galaxy A72 5G modelinin küresel pazarda yeniden düzenlenmiş hali olması beklenen akıllı telefon, daha kuvvetli bir performansa sahip olacak. Ayrıca akıllı telefon iddialara göre, ilave anten desteği sayesinde 5G özellikli olarak piyasaya çıkacak. Firmanın 5G‘nin yaygınlaşması ile beraber akıllı telefonu sadece 4G özellikli olarak çıkarmak istemeyeceği iddia ediliyor. Bununla birlikte akıllı telefonun hem 5G hem de 4G özellikli iki versiyon ile piyasaya çıkması da kuvvetle muhtemel. Akıllı telefonun yeni görüntüleri sayesinde birçok tasarım detayı da kesinleşti.
Samsung Galaxy A82 6.7 inçlik Super AMOLED ekran ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte akıllı telefon 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Delikli ekran teknolojisinin yer aldığı cihazda, ekranın orta üst bölgesinde bir adet kamera yer alıyor. Bu kameranın özelliği ile alakalı ne yazık ki kesin bir bilgi henüz ortaya çıkmadı. Arka tarafta da üçlü kamera kurulumuna sahip olacak akıllı telefon, 64 MP Sony IMX686 sensör ile piyasaya çıkacak. 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak cihaz, 25 W‘lık hızlı şarj desteğiyle piyasaya çıkacak. Bununla birlikte kutu içeriği de ortaya çıkan akıllı telefon, 15 W‘lık adaptör ile geliyor. Hızlı şarjı tam anlamıyla deneyimlemek isteyen kullanıcıların ilave adaptör almaları gerekecek. Ayrıca akıllı telefon son dönemlerde görmeye alıştığımız kutu içerisinden çıkan şeffaf kılıf ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. 23 Nisan tarihinde piyasaya çıkacak akıllı telefon bakalım beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
-
Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: serdengecti, 1 hafta önce
-
-
Yazan: butiksevda, 3 hafta önce
-
Yazan: levent_orgun, 4 hafta önce
Xiaomi ve Oppo, kendi 5G işlemcilerini yakında tanıtacak!
Pinterest, Türkiye’ye temsilci atıyor
Yerli kripto para borsası “Ascoindex” hizmete girdi
General Mobile | Nesini Sevmiyorsunuz? #6
Oppo Reno 6 serisi, 3C sertifikası aldı!
General Mobile | Nesini Sevmiyorsunuz? #6
2500 TL altı en iyi akıllı telefonlar (2021)
Hangisi daha iyi video çekiyor? | Mİ 10T vs Mİ 10T Pro
2021’de Redmi Note 8 Pro Kullanmak
EN İYİ FOTOĞRAFI KİM ÇEKTİ? | S21 Ultra, Mate 40 Pro, Mi 10 Ultra ve Find X2 | Kör Randevu #2
General Mobile | Nesini Sevmiyorsunuz? #6
2500 TL altı en iyi akıllı telefonlar (2021)
Hangisi daha iyi video çekiyor? | Mİ 10T vs Mİ 10T Pro
2021’de Redmi Note 8 Pro Kullanmak
EN İYİ FOTOĞRAFI KİM ÇEKTİ? | S21 Ultra, Mate 40 Pro, Mi 10 Ultra ve Find X2 | Kör Randevu #2
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.