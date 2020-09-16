Realme 7i canlı görüntüleri ile ortaya çıktı!

Bazı uzmanlar, minyatür pikseller ve Quad Bayer teknolojisi fikrini akıllı telefon kameraları için yararsız olarak değerlendiriyor. Ancak Samsung, bu teknolojileri özümsüyor ve benzer çözümler üretmeye devam ediyor. Şirket bu sebeple bugün dört yeni sensör tanıttı. Yeni sensörler 0,7 mikron piksel boyutuna sahip olacak.

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Yeni Samsung kamera sensörleri hangi özelliklere sahip olacak?

Bugün, üçüncü nesil Samsung 108 MP ISOCELL HM2 sensörü tanıtıldı. Bu sensörün yanında 64 MP ISOCELL GW3, 48 MP ISOCELL GM5 ve 32 MP ISOCELL JD1 sensörleri de tanıtıldı. Şirket, ISOCELL Plus ve Smart ISO gibi yenilikleri “daha küçük sensörde daha fazla piksel” prensibiyle gerçekleştiriyor. Yakın zamana kadar 0,8 mikron piksel kullanmak olağan bir şeydi. Ancak Samsung bunun yeterli olmadığını düşündüğü için boyutları 0,7 mikrona düşürdü. Şirkete göre 0,1 mikron bile genel sensör boyutunu ve kamera modülünün yüksekliğini önemli ölçüde düşürecek.

Sonuç olarak piksel boyutunun 0,7 mikron olması %15 daha küçük ve %10 daha ince sensörler üretilmesine olanak sağlayacak. Yeni sensörlerin yeterli ışığı yakalayabilmesi için ISOCELL Plus ve Smart ISO teknolojileri kullanıldı. Ayrıca önceki sensörlere kıyasla ışık hassasiyetinde %12 artış gösterecek olan ISOCELL 2.0 teknolojisi de bu sensörlerde bulunuyor.

108 MP’lik ISOCELL HM2 sensörü, Quad Bayer sistemini kullanıyor. Bu sistem 9 bitişik pikseli tek bir büyük piksel haline getiriyor. Ayrıca bu sensör kalite kaybı olmaksızın 3x yakınlaştırma özelliği sunuyor. ISOCELL GW3 ise 64 MP çözünürlük ile geliyor. Bu sensörde daha küçük boyutlu pikseller kullanılacak. Bunun haricinde renk parlaklığını ve doğruluğunu ayarlamak için Tetracell ve Smart ISO teknolojilerini de bulunduracak.

48 MP çözünürlüklü ISOCELL GM5 ise geniş açılı ve teleskopik lenslerin temelini oluşturuyor. Sensörde 480 fps ve Full HD çözünürlükte HDR video kayıt desteği bulunuyor. ISOCELL JD1 ise sektörün en küçük 32 MP’lik görüntü sensörü olacak. Küçültülmüş boyutu nedeniyle selfie kameralarında kullanılması bekleniyor. ISOCELL GM5 hariç diğer sensörlerin seri üretimine başlandı. ISOCELL GM5 ise henüz test aşamasında ve seri üretime geçmedi.