Google Duo ile ekran paylaşma özelliği tekrar aktif edildi

Google Duo, yüksek kaliteli görüntülü görüşme imkanı sunan bir uygulama. Her ne kadar WhatsApp gibi rakiplerinin gölgesinde kalsa da, Google tarafından geliştirilmeye ve desteklenmeye tüm hızıyla devam edilen bir uygulama olduğunu belirtelim.

Google, görüntülü görüşme uygulaması Duo‘ya getirdiği son özellikte, videolu görüşme esnasında ekran görüntüsünün anlık olarak karşı tarafa yansıtılmasına olanak sağlıyor.

Google Duo ile gelen bu özellik, şu an için yalnızca Android kullanıcıları tarafından yapılan birebir görüntülü görüşmeleri kapsıyor. Güncellemenin yakın zamanda iOS kullanıcılarına da sunulması bekleniyor.

Google buna benzer bir özelliği 2018 yılında da sunmuş, kısa bir süre sonra ise ilginç bir şekilde bu özelliği geri çekmişti.

Share more moments with your friends on Google Duo.

Now you can use screen-sharing to browse photos and videos together, and plan activities all while on a video call. pic.twitter.com/6LivivvqlO

— Made by Google (@madebygoogle) September 15, 2020