Google Duo ile ekran paylaşma özelliği tekrar aktif edildi
Google Duo, yüksek kaliteli görüntülü görüşme imkanı sunan bir uygulama. Her ne kadar WhatsApp gibi rakiplerinin gölgesinde kalsa da, Google tarafından geliştirilmeye ve desteklenmeye tüm hızıyla devam edilen bir uygulama olduğunu belirtelim.
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Google Duo ile ekran paylaşımı özelliği tam olarak neler sunuyor?
Google, görüntülü görüşme uygulaması Duo‘ya getirdiği son özellikte, videolu görüşme esnasında ekran görüntüsünün anlık olarak karşı tarafa yansıtılmasına olanak sağlıyor.
Google Duo ile gelen bu özellik, şu an için yalnızca Android kullanıcıları tarafından yapılan birebir görüntülü görüşmeleri kapsıyor. Güncellemenin yakın zamanda iOS kullanıcılarına da sunulması bekleniyor.
Google buna benzer bir özelliği 2018 yılında da sunmuş, kısa bir süre sonra ise ilginç bir şekilde bu özelliği geri çekmişti.
Share more moments with your friends on Google Duo.
Now you can use screen-sharing to browse photos and videos together, and plan activities all while on a video call. pic.twitter.com/6LivivvqlO
— Made by Google (@madebygoogle) September 15, 2020
Ekran paylaşımını etkin kıldığınızda, Android cihazınızda yaptığınız her şey, karşı taraftaki Android kullanıcısı tarafından görüntülenebiliyor. Bu özellik ile birlikte; uzaktan teknik destek vermekte ve teknolojiye uzak olan kişilere yardımcı olmakta büyük kolaylık sağlanacak gibi gözüküyor.
Ekran paylaşımını açtığınızda, sizin görüntünüz büyük bir hal alıyor ve karşı tarafın görüntüsü küçültülüyor. Böylelikle, rahat bir şekilde, büyük bir ekranda yansıtma yapabilme imkanı buluyorsunuz.
Halihazırda Facebook Messenger, Android ve iOS kullanıcıları için buna benzer bir özelliği sunmuş durumda. Aynı şekilde, Microsoft Skype da benzer bir özellik bulunuyor.
Google, video konferans uygulaması Meet için de bir dizi güncelleme sundu. Yeni güncelleme ile birlikte; arka plan bulanıklaştırma ve 49 kişiye kadar görüntülü görüşme gibi imkanlar sunuluyor.
Akıllı TV
Google Duo, Android TV’ler için artık indirilebilir!
Google Duo, artık Android TV için indirilebilir durumda. Firmanın görüntülü konuşma programını artık televizyonunuzda kullanabileceksiniz.
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Google Duo artık Android TV’ye indirilebilir!
Google‘ın bilgisayar, akıllı telefon ve bazı akıllı ekranlarda kullanıma sunduğu görüntülü konuşma uygulaması olan Google Duo, yeni platformlara gelmeye devam ediyor. Özellikle Corona virüs sebebiyle kullanımı artan programlar arasında yerini alan görüntülü konuşma uygulaması, artık Android TV‘ler için indirilebilir durumda. An itibariyle beta sürümünün indirmeye açık olduğu uygulama, bazı eksikliklere sahip. Eğer TV içerisinde kamera yoksa, uygulama görüntülü konuşma yapmanıza izin vermiyor. Bu durumu çözmek için de, Android TV ile uyumlu ilave kamera satın almanız gerekmekte. Öte yandan yükleme işleminin ardından ana ekranda gözükmeyen uygulamayı, ayarlardan açabilirsiniz. Ancak yakında bu sorunun ortadan kalkması bekleniyor.
Dünya genelini etkileyen salgın nedeniyle evden çalışma modelinin arttığı şu günlerde Google da diğer firmalar gibi bu konuda kullanıcılarına alternatifler sunmaya çalışıyor. Hali hazırda Zoom‘un ve Microsoft Team uygulamalarının başarılarından pay almak isteyen firma, Google Duo uygulamasını da daha fazla platforma çıkarmaya gayret gösteriyor. Android TV üzerinden Google Play Store mağazasına girerek yükleyebileceğiniz uygulama ile sizlerde görüntülü konuşmalarınızı televizyon üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bakalım Google, bu hamlesinin ardından kullanıcılara önemli bir alternatif olmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Apple
Apple, Microsoft xCloud ve Google Stadia’ya ‘bir şartla’ izin verecek!
Apple, App Store’un uygulama inceleme yönergelerinde önemli güncellemeler yaptı. Bu yönergeler, aynı zamanda bulut oyun hizmetlerine iOS’te izin veren çeşitli değişiklikler de içeriyor.
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Kısaca hatırlatmak gerekirse Apple, geçtiğimiz aylarda Microsoft xCloud gibi birkaç tane bulut tabanlı oyun hizmetinin App Store’da yayınlanmasını engellemişti. Microsoft xCloud, uzaktaki sunucuya bağlanarak telefonlarda oyun oynanabilmesini sağlıyor. Ancak Apple, bu tarz akış hizmetleri üzerinde etkili denetime sahip olamayacağı için App Store’da buna izin vermiyordu.
Apple, App Store uygulama yönergelerini değiştirdi
Şirketin dün App Store uygulama inceleme yönergelerinde yaptığı revizyonla beraber Microsoft xCloud gibi bulut tabanlı oyun hizmetlerine izin çıktı; ancak Apple, geliştiricilerin söz konusu hizmet çerçevesinde sunduğu tüm oyunların sadece App Store üzerinden indirilebilmesini şart koşuyor. Yani örneğin xCloud’un içindeki bir oyunun, sanki bağımsız apayrı bir oyunmuş gibi App Store’da özel bir sayfası olacak ve kullanıcının ilgili oyunu direkt App Store üzerinden indirmesi gerekecek.
Ayrıca Apple’ın tek istediği bu değil. Şirket, geliştiricilerin oyun hizmetleri çerçevesinde sunduğu her oyunda yapacağı yeni güncellemeyi incelenmek üzere kendilerine göndermesini ve bununla birlikte abonelik işlevlerinin de yine Apple’ın uygulama içi satın alma sistemini kullanmasını istiyor.
“Akış oyunlarına, tüm yönergelere uydukları sürece izin verilir. Örneğin her oyun güncellemesi, inceleme için gönderilmeli ve geliştiriciler arama için uygun meta veriler sağlamalıdır. Oyunlar, özelliklerin veya işlevlerin kilidini açmak için uygulama içi satın alma işlemlerini kullanmalıdır.”
Malum olduğu üzere Apple, her uygulama içi satın alma işleminden kendisine %30 komisyon alıyor, bu bağlamda bulut oyun hizmetleri de kullanıcıya sunacağı abonelik hizmeti için Apple’a %30 komisyon ödemek zorunda kalacak.
Oyun içi ödemelerde ‘Apple ile Giriş Yap’ seçeneği olmalı
Bitmedi; Apple, oyun hizmetlerinin, uygulama içi satın alma işlemlerinde ödemeleri ‘Apple ile Giriş Yap’ seçeneğini kullanarak Apple kimliği üzerinden yaptırmasını istiyor. Ek olarak her oyunun, App Store ile entegre olacak şekilde kullanıcıya sunulması da yine Apple’ın istekleri arasında yer alıyor.
“Oyun akışı hizmetleri, kullanıcılara uygulama içi satın alma ile bir abonelik için ödeme seçeneği sunma ve Apple ile Giriş Yap özelliğini kullanma seçeneği dahil olmak üzere uygulamanın tüm yönergelere uyması şartıyla kendi kataloğunu sunabilir.”
Bunun dışında Apple, yine her oyunun App Store’a bağlı kalması ve indirmek için kullanıcıları App Store’a yönlendirmesi şartıyla, xCloud ve Stadia gibi bulut oyun hizmetlerinin kendi içinde oyun kataloğu sunabilmesine de izin veriyor.
Microsoft: Bu, müşteriler için kötü bir deneyim
Öte yandan konuyla alakalı Microsoft’tan da bir açıklama geldi. Apple’ın bu tutumunun müşteriler için kötü bir deneyim yaşatacağını ifade eden şirket, devamında şunları ekledi:
“Oyuncular, tek bir uygulama içinde kendi seçtikleri kataloglarından bir oyuna doğrudan atlamak istiyorlar ve bulut sayesinde tek tek oyunları oynamak için 100’den fazla uygulamayı indirmeye zorlanmıyorlar. Oyuncuları yaptığımız her şeyin merkezine koymaya kararlıyız ve harika bir deneyim sunmak bu misyonun temelini oluşturuyor.”
Anlaşılan o ki Microsoft, Apple’ın bu kurallarından hiç hoşnut değil. Apple, her konuda olduğu gibi bulut tabanlı oyun hizmetlerinde de ipleri kendisinin elinde tutmak istiyor. Google ve diğer bulut oyun sağlayıcılarının bu noktada nasıl bir adım atacağını ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Google, Play Store’a uygulama paylaşımı desteği getiriyor
Google, Play Store için telefonlar arası uygulama paylaşımı desteği eklemeye hazırlanıyor. Bu yeniliğin hayata geçmesiyle beraber uygulamaları Android cihazlar arası paylaşmak, hiç olmadığı kadar kolaylaşacak.
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9to5Google, Android’in uygulama mağazası Play Store için yapılmakta olan bir tasarım değişikliğini sızdırdı. Bu tasarım değişikliğinin, ayrıca beraberinde kullanıcıları memnun edecek bir özelliği de getireceği ortaya çıkmış durumda. Söz konusu özellikle beraber Android kullanıcıları, direkt olarak Google Play Store üzerinden birbirleriyle uygulama paylaşımı yapabilecek. Üstelik uygulama paylaşmak için sadece telefonların birbirine yakın olması yetiyor, başka hiçbir şeye gerek yok.
Google Play Store, uygulama paylaşımı desteğine kavuşuyor!
9to5Google ekibinin yeni değişiklikle alakalı paylaştığı ekran görüntüsüne baktığımızda, Google Play Store’un ‘Uygulamalarım ve oyunlarım’ bölümünün yeniden tasarlandığını görüyoruz. İşte Google, kablosuz uygulama paylaşımı özelliğini tam olarak buraya eklemeyi tercih ediyor. Yeni ‘Uygulamalarım’ bölümünde, her uygulamanın yanında bir onay kutucuğu yer alıyor. Onay kutucuğuna dokunulduğunda da Güncelle, Kaldır ve Paylaş gibi ek özelliklerin yer aldığı bir menü çıkıyor.
Telefonundaki bir uygulamayı paylaşmak isteyen kullanıcı, bu menüdeki ‘Paylaş’ seçeneğine bastığında karşısına ‘Gönder’ ve ‘Al’ olmak üzere iki adet seçenek çıkacak. Paylaş seçeneğine bastığında ise Google Play Store ilgili telefonu o an paylaşma moduna sokacak; akabinde cihazlar arası kablosuz uygulama paylaşımı başarıyla gerçekleşecek.
Elbette ki uygulamanın gönderileceği cihazın da aynı şekilde Google Play Store’u açması ve bu sayede cihazların birbirini bulması gerekiyor. Ayrıca uygulama paylaşımı özelliği, çalışabilmek için her iki telefonun da Bluetooth, NFC veya Wi-Fi özelliğinden birine ihtiyaç duyuyor.
Aslına bakacak olursak, Google Play Store’daki yeni uygulama paylaşımı özelliği Google’ın ilk olarak 2018 yılında Files Go gibi üçüncü taraf dosya yöneticileri için kullanıma sunduğu çevrim dışı uygulama paylaşımı konusundaki çalışmalarının bir meyvesi diyebiliriz. Ama tabii ki böylesine bir imkanın doğrudan Play Store’a gelmesi, kullanıcıları ek bir yazılıma ihtiyaç duyma derdinden kurtaracağı için ayrı bir önem taşıyor.