Google Duo ile ekran paylaşma özelliği tekrar aktif edildi

Google Duo, yüksek kaliteli görüntülü görüşme imkanı sunan bir uygulama. Her ne kadar WhatsApp gibi rakiplerinin gölgesinde kalsa da, Google tarafından geliştirilmeye ve desteklenmeye tüm hızıyla devam edilen bir uygulama olduğunu belirtelim.

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Google Duo ile ekran paylaşımı özelliği tam olarak neler sunuyor?

Google, görüntülü görüşme uygulaması Duo‘ya getirdiği son özellikte, videolu görüşme esnasında ekran görüntüsünün anlık olarak karşı tarafa yansıtılmasına olanak sağlıyor.

Google Duo ile gelen bu özellik, şu an için yalnızca Android kullanıcıları tarafından yapılan birebir görüntülü görüşmeleri kapsıyor. Güncellemenin yakın zamanda iOS kullanıcılarına da sunulması bekleniyor.

Google buna benzer bir özelliği 2018 yılında da sunmuş, kısa bir süre sonra ise ilginç bir şekilde bu özelliği geri çekmişti.

Share more moments with your friends on Google Duo. Now you can use screen-sharing to browse photos and videos together, and plan activities all while on a video call. pic.twitter.com/6LivivvqlO — Made by Google (@madebygoogle) September 15, 2020

Ekran paylaşımını etkin kıldığınızda, Android cihazınızda yaptığınız her şey, karşı taraftaki Android kullanıcısı tarafından görüntülenebiliyor. Bu özellik ile birlikte; uzaktan teknik destek vermekte ve teknolojiye uzak olan kişilere yardımcı olmakta büyük kolaylık sağlanacak gibi gözüküyor.

Ekran paylaşımını açtığınızda, sizin görüntünüz büyük bir hal alıyor ve karşı tarafın görüntüsü küçültülüyor. Böylelikle, rahat bir şekilde, büyük bir ekranda yansıtma yapabilme imkanı buluyorsunuz.



Halihazırda Facebook Messenger, Android ve iOS kullanıcıları için buna benzer bir özelliği sunmuş durumda. Aynı şekilde, Microsoft Skype da benzer bir özellik bulunuyor.

Google, video konferans uygulaması Meet için de bir dizi güncelleme sundu. Yeni güncelleme ile birlikte; arka plan bulanıklaştırma ve 49 kişiye kadar görüntülü görüşme gibi imkanlar sunuluyor.