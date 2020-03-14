Realme 6, ön kamera için ilk yazılım güncellemesini aldı!

Realme 6, geçtiğimiz hafta sürüm numarası RMX2001_11_A.11 olarak geçen ilk yazılım güncellemesinin yakın zamanda ortaya çıkacağını açıklamıştı. Yeni sürüm, Realme 6‘nın 5 Mart 2020 tarihli Android güvenlik düzeltme ekini almasını sağlıyor. Güncelleme, cihaza Android güvenlik yaması haricinde ek özelliklerde sağlayacak.

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Realme 6 güncellemesi, telefona hangi özellikleri ekledi?

Bu güncelleme, Android güvenlik güncellemesinin yanı sıra Google Asistan‘ı hızlıca kaydırma esnasında ortaya çıkan bir hatayı giderdi. Ek olarak, yeni ürün yazılımı Soloop video düzenleme uygulaması ile birlikte geliyor. Ve Realme 6‘nın 16 MP ön kamerasına iki yeni ek özellik getiriyor. Bu özelliklerden birincisi gece çok daha iyi fotoğraflar çekmenize yarayacak olan gece modu. Diğeri ise 120 FPS ağır çekim video kaydı yapmanıza yarayacak özel bir mod.

Realme henüz yeni güncellemenin sunulduğunu resmi olarak duyurmadı fakat bu duyuruyu en kısa sürede yapması bekleniyor. Ayrıca güncellemenin elinizdeki telefon için uygun olup olmadığını görmek için Ayarlar > Yazılım Güncellemesi menüsüne gidebilirsiniz.

Cihaz şu anda sadece Hindistan‘da mevcut fakat diğer ülkelere dağıtımı yapılmakta. Ayrıca telefon Avrupa‘da Realme 6 Pro ile birlikte 24 Mart tarihinde piyasaya sürülecek. Avrupa‘ya geldiğinde güncellemesi de hemen ardından gelecektir ve yine aynı şekilde bu güncellemeyi yükleyebileceksiniz.