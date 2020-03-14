Akıllı Telefonlar
Realme 6, ön kamera için ilk yazılım güncellemesini aldı!
Realme 6, geçtiğimiz hafta sürüm numarası RMX2001_11_A.11 olarak geçen ilk yazılım güncellemesinin yakın zamanda ortaya çıkacağını açıklamıştı. Yeni sürüm, Realme 6‘nın 5 Mart 2020 tarihli Android güvenlik düzeltme ekini almasını sağlıyor. Güncelleme, cihaza Android güvenlik yaması haricinde ek özelliklerde sağlayacak.
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Realme 6 güncellemesi, telefona hangi özellikleri ekledi?
Bu güncelleme, Android güvenlik güncellemesinin yanı sıra Google Asistan‘ı hızlıca kaydırma esnasında ortaya çıkan bir hatayı giderdi. Ek olarak, yeni ürün yazılımı Soloop video düzenleme uygulaması ile birlikte geliyor. Ve Realme 6‘nın 16 MP ön kamerasına iki yeni ek özellik getiriyor. Bu özelliklerden birincisi gece çok daha iyi fotoğraflar çekmenize yarayacak olan gece modu. Diğeri ise 120 FPS ağır çekim video kaydı yapmanıza yarayacak özel bir mod.
Realme henüz yeni güncellemenin sunulduğunu resmi olarak duyurmadı fakat bu duyuruyu en kısa sürede yapması bekleniyor. Ayrıca güncellemenin elinizdeki telefon için uygun olup olmadığını görmek için Ayarlar > Yazılım Güncellemesi menüsüne gidebilirsiniz.
Cihaz şu anda sadece Hindistan‘da mevcut fakat diğer ülkelere dağıtımı yapılmakta. Ayrıca telefon Avrupa‘da Realme 6 Pro ile birlikte 24 Mart tarihinde piyasaya sürülecek. Avrupa‘ya geldiğinde güncellemesi de hemen ardından gelecektir ve yine aynı şekilde bu güncellemeyi yükleyebileceksiniz.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 ve 8 Pro, 15 Nisan’da duyurulacak!
OnePlus‘ın yeni amiral gemisi modelleri olan OnePlus 8 ve 8 Pro‘yu duyurmak için, şirket 15 Nisan‘da bir etkinlik planladığını açıkladı. Bu etkinlik, COVID-19 salgını nedeniyle çevrim içi olarak düzenlenecek. Bu serinin gecikmesinin başlıca sebebi de bu virüs salgını. (Şirket içinden gelen bilgiye göre, etkinlik başlangıçta Mart ortasında planlanıyordu.)
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OnePlus 8 serisi başka hangi sıkıntılarla karşı karşıya?
OnePlus 8 serisinin, virüs yüzünden en sert darbeyi alan telefonu 8 Lite modeli oldu. Bu telefon şirketin Snapdragon yonga seti kullanmayan ilk telefonu olarak geçiyor. (Bunun yerine MediaTek Dimensity çipine sahip olacak.) Ayrıca tahmini olarak £400 fiyatı ile gelecek olan akıllı telefon, lansmanını birkaç ay geciktirmiş durumda.
Bu iki premium modeldeki durum da tam olarak net değil. Bundan bir ay sonra bu akıllı telefonlar resmi olarak lansmanla duyurulacaklar fakat bu telefonların tüketicilere ne zaman ulaşacağı tam olarak bilinmiyor. (Çin‘deki OnePlus üretim üssünün ne kadar çabuk iyileşeceğine bağlı olarak değişecek.)
Bu iki cihaz, Snapdragon 865 SoC yonga seti ile gelecek. Ayrıca ekran tarafında oldukça yenilikçi olan 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip bir ekran ile gelecekler. Bunların haricinde yeni üçlü kameraları elimizdeki görsellerde ortaya çıkmıştı. Son olarak telefonlarda kablosuz şarj olacağı tahmin ediliyor. (OnePlus yıllardır bu teknolojiyi kullanmaktan kaçınıyordu.)
Akıllı Telefonlar
Samsung, 3 ayrı model için Android 10 güncellemesini yayınladı!
Samsung’un geçtiğimiz günlerde, Galaxy M40 ve Galaxy A70s modelleri için Android 10 sürümünü yayınlamasından hemen sonra bugün, Galaxy A6 (2018), Galaxy A7 (2018) ve Galaxy A80 modelleri için de güncelleme kullanıcılara dağıtılmaya başlandı. Mart ayı kapsamında toplam 5 ayrı model için Android 10 güncellemesi yayınlayan Samsung kullanıcıları şaşırtmaya devam ediyor.
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Galaxy A6 (2018) ve Galaxy A7 (2018) modelleri için yayınlanan güncellemeler 1,3 GB’lık boyutlarıyla dikkat çekiyor. Bilinen Android 10 özelliklerinin dışında, One UI 2.0, sistem genelinde karanlık mod ve yeni bir kullanıcı arayüzü vadeden güncelleme, güvenlik kısmında ise cihazların güvenlik sürümünü 1 Mart 2020 tarihine kadar çıkarıyor.
Galaxy A80 için de aynı özellikleri barındıran Android 10 paketi, Galaxy A6 ve Galaxy A7 modellerinin aksine bu cihaz için bazı noktalarda eksik bir güncelleme olarak göze çarpıyor. Örneğin ekran kayıt özelliği ve bu özellik için yenilenen birçok arayüz eklemeleri bu model için yayınlanan güncellemede bulunmuyor. Ayrıca sürüm notlarında, model için yayınlanan güvenlik sürümü Şubat 2020 güvenlik paketi olarak görünmekte.
Bu aşamada A7 için ilk olarak Hindistan’da yayınlanan güncelleme, A6 ve A80 modelleri için Fransa’da yayınlanıyor. Henüz ülkemize ulaşmayan güncellemenin, bir hafta içerisinde Türkiye’de bulunan modellere de yansıması muhtemel görünüyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A11, özellikleri ile duyuruldu!
Bugün Samsung, resmi basın web sitesinde yeni bir telefon yayınladı. Galaxy A11 ismiyle yayınlanan telefon Samsung‘un yeni giriş seviye telefonu olarak ortaya çıktı. Garip bir şekilde, hala telefonla ilgili bir basın bülteni yok. Fakat telefonun özellikleri ve renderları mevcut.
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Samsung Galaxy A11 özellikleri neler olacak?
Samsung Galaxy A11, adından da anlaşılacağı gibi, Samsung‘un orta sınıf “A” akıllı telefon ailesinin yeni giriş seviye modeli olacak. Cihaz, sol üstte delikli selfie kamerası bulunan 6.4 inçlik, 720 x 1560 çözünürlüklü LCD ekran ile birlikte gelecek. Ön kamerası, f/2.0 diyafram açıklığı bulunan 8 MP değerinde bir kamera olacak.
Galaxy A11‘in arka tarafında f/1.8 diyafram açıklığı olan bir 13 MP ana kamera, f/2.2 açıklığa sahip 5 MP değerinde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP değerinde f/2.4 açıklığına sahip bir derinlik sensörü bulunuyor. Ayrıca cihazın arkasında parmak izi okucuyucusu da mevcut. Cihaz, muhtemelen düşük fiyat ve diğer özellikleri ile birlikte plastik bir arka kasa kullanacak.
Galaxy A11‘in 1.8 GHz sekiz çekirdekli bir işlemcisi var ancak tam olarak hangi işlemci olduğu şu an bilinmiyor. Cihazın 2 GB ve 3 GB olmak üzere iki farklı ram seçeneği ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Şarj desteği konusunda ise cihazda 15W kablolu şarj bulunacak. Ayrıca pili ise 4000 mAh değerinde olacak. A11 siyah, beyaz, mavi ve kırmızı renk seçenekleri ile satışa sunulacak.
Telefonun mağazalarda tam olarak ne zaman bulunacağı, hangi ülkelerde bulunacağı ve hangi fiyattan piyasaya çıkacağı henüz belli değil.