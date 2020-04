realme 6 ve realme 6 Pro kampanyalı fiyatıyla satışa çıkıyor!

Apple’ın önümüzdeki aylarda tanıtması beklenen iPhone 12 serisi ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak cihazın sahip olacağı eskiye göre çok daha kompakt yapıya sahip olacak çentiğin şemaları sızdırıldı.

Geçtiğimiz haftalarda iPhone SE 2020 modelinin tanıtım tarihini doğru tahmin ederek dikkat çeken Jon Prosser, Twitter üzerinden iPhone 12’de olacağı tahmin edilen yeni tip çentiğin şematiklerini paylaştı. Bu paylaşım daha önce ortaya çıkan Apple’ın çentikten kurtulmak yerine çentiği küçülteceği haberlerini doğruluyor.

Here you go, internet. 😏 pic.twitter.com/REfSw28KSX

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 20, 2020