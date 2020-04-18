Realme 6i vs. 5i | Hız Testi (VIDEO)

Hız Testi serimizin bugünkü konukları realme’nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı realme 6i modeli ve selefi realme 5i modeli olacak. Bakalım hangi cihaz daha iyi? Hep birlikte görelim.

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Hız testi koşullarımız:

1- İki telefonu da 10 uygulamayı ayrı periyotlarda kayıt altına alıyoruz. Böylece daha doğru bir sonuç alabiliyoruz.

2- Daha sonra cihazlarımızın açılış hızlarını test etmek adına telefonlarımızı kapatıp, açılış sürelerini kayıt altına alıyoruz.

3- Son olarak işlemci değerlerini ölçmek adına iki cihazda da “Geekbench Compute” testini çalıştırıyoruz.

Hız Testi zaman çizelgesi:

0:15 Realme 6i ve 5i teknik özellikleri

0:30 10 uygulamanın sırasıyla açılması ve hafızadan çağırılması

2:31 Cihaz açılış testi

3:27 Geekbench Compute değerleri