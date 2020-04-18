Hız Testi
Realme 6i vs. 5i | Hız Testi (VIDEO)
Hız Testi serimizin bugünkü konukları realme’nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı realme 6i modeli ve selefi realme 5i modeli olacak. Bakalım hangi cihaz daha iyi? Hep birlikte görelim.
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Hız testi koşullarımız:
1- İki telefonu da 10 uygulamayı ayrı periyotlarda kayıt altına alıyoruz. Böylece daha doğru bir sonuç alabiliyoruz.
2- Daha sonra cihazlarımızın açılış hızlarını test etmek adına telefonlarımızı kapatıp, açılış sürelerini kayıt altına alıyoruz.
3- Son olarak işlemci değerlerini ölçmek adına iki cihazda da “Geekbench Compute” testini çalıştırıyoruz.
Hız Testi zaman çizelgesi:
0:15 Realme 6i ve 5i teknik özellikleri
0:30 10 uygulamanın sırasıyla açılması ve hafızadan çağırılması
2:31 Cihaz açılış testi
3:27 Geekbench Compute değerleri
Hız Testi
Hız Testi | Samsung Galaxy Note 9 vs. Samsung Galaxy S10+
Hardware Plus olarak hazırladığımız Hız Testi serimizin yeni konukları Samsung’un en güçlü iki telefonu Samsung Galaxy Note 9 ile Samsung Galaxy S10+ oluyor.
Bakalım uygulama açılış ve geri çağırma, aynı zamanda yeniden başlatma ve 3D Mark testlerinde nasıl sonuçlar verecekler…
İyi seyirler!
Hız Testi | Samsung Galaxy Note 9 vs. Samsung Galaxy S10+
Hız Testi
Hız Testi | Samsung Galaxy A50 vs Redmi Note 7
Yenilenen Hız Testi serimizde bu sefer fiyat/performans olarak fazlasıyla karşılaştırılan Xiaomi’nin yeni alt markasına ait telefon olan Redmi Note 7 ile Samsung’un yenilenen A serisinin dikkat çeken üyesi Samsung Galaxy A50’yi kıyaslıyoruz.
3 aşamadan oluşan testimizin detaylarını videomuzda görebilirsiniz. Bakalım hangi telefon kazanacak.
İyi seyirler…
Hız Testi | Samsung Galaxy A50 vs Redmi Note 7
Hız Testi
Hız Testi | Samsung Galaxy S10e vs. Samsung Galaxy S10+
Uzun bir aradan sonra yeniden “Hız Testi” konsepti ile karşınızdayız. Samsung’un 2019 yılındaki en iyi telefonlarından olan Samsung Galaxy S10e ve Samsung Galaxy S10+ arasında üç aşamalı hız testi karşılaştırmasını yapmış olacağız.
Program açma ve geri çağırma, yeniden başlatma ve 3D Mark kıyaslamasından oluşan hız testinin detaylarını videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…