Cuma Raporu #91: Telefonlara yine vergi, Realme 6 serisi ve dahası

Cuma Raporu #88 videomuzda yine haftanın öne çıkan gelişmelerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

Cuma Raporu #88 haberleri zaman çizelgesi

01:18 Türk Mi Kadıköy PTT açılışı

09:45 Netflix, Türkiye için ücretsiz deneme sürümünü kaldırdı

20:42 2019 yılı telefon satış rakamları

26:23 LG MWC 2020 etkinliğine katılmayacak

29:39 Google, Rekabet Kurumu’na sözlü savunmasını gerçekleştirdi

41:09 Realme 5i Türkiye fiyatı açıklandı

54:42 Poco X2 tanıtıldı

**Poco X2 hakkında ekran konusunda bir hatayı düzeltelim. Tıpkı Poco X2’de olduğu gibi Redmi K30’da da 120 Hz ekran yer alıyor. Yani telefonlar bire bir aynı.