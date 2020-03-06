Cuma Raporu
Cuma Raporu #91: Telefonlara yine vergi, Realme 6 serisi ve dahası
Cuma Raporu #91 videomuzda, yine haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; Kültür ve Turizm Bakanlığı, cep telefonlarından %1 ek vergi alacak!
Cuma Raporu #91 haberleri
00:06 – Geçen hafta neden Cuma Raporu yoktu?
01:33 – Xiaomi Maltepe Piazza AVM duyurusu
03:54 – Kültür ve Turizm Bakanlığı cep telefonlarından %1 ek vergi alacak.
23:54 – Realme 6 ve 6 Pro serisi tanıtıldı
32:05 – Twitter’a hikaye özelliği geliyor
36:24 – WhatsApp için karanlık mod özelliği
39:06 – PlayStation Plus’a zam geliyor
40:56 – YouTube Katıl sistemi HWP’de devrede
Cuma Raporu
Cuma Raporu #90: Operatörlere deprem cezaları, iPhone 9 ve dahası
Cuma Raporu #90 videomuzda, yine haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #90 haberleri
01:35 Operatörlere deprem cezası yağdı –
13:34 KKTC’nin elektrikli otomobili Gürsel tanıtıldı
19:03 iPhone 9 için tarih belli oldu
26:49 Huawei Türkiye’den geliştiricilere 50 milyon TL teşvik!
35:25 realme Buds Air satışa çıkıyor
49:53 HONOR EMUI 10 güncelleme takvimi açıklandı
Cuma Raporu
Cuma Raporu #88: Türk Mi geliyor, Realme 5i fiyatı ve dahası
Cuma Raporu #88 videomuzda yine haftanın öne çıkan gelişmelerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #88 haberleri zaman çizelgesi
01:18 Türk Mi Kadıköy PTT açılışı
09:45 Netflix, Türkiye için ücretsiz deneme sürümünü kaldırdı
20:42 2019 yılı telefon satış rakamları
26:23 LG MWC 2020 etkinliğine katılmayacak
29:39 Google, Rekabet Kurumu’na sözlü savunmasını gerçekleştirdi
41:09 Realme 5i Türkiye fiyatı açıklandı
54:42 Poco X2 tanıtıldı
**Poco X2 hakkında ekran konusunda bir hatayı düzeltelim. Tıpkı Poco X2’de olduğu gibi Redmi K30’da da 120 Hz ekran yer alıyor. Yani telefonlar bire bir aynı.
Cuma Raporu
Cuma Raporu #85: Wikipedia, İstanbul’un fethi belgeseli ve dahası
Cuma Raporu #85 videomuzda yine haftanın öne çıkan gelişmelerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş? Cuma Raporu #85 haberleri zaman çizelgesi
02:22 Wikipedia açıldı
04:34 Galaxy Note 9’a OneUI 2.0 geldi
06:45 Huawei Watch GT2’nin 42mm’liği satışta
09:55 Türk Telekom hisseleri kazandırdı
13:33 Rise of Empires: Ottomans fragmanı çıktı
17:47 Amerika, İngiltere ve Huawei olayı
20:50 AA, Türkiye’nin fiber haritasını açıkladı