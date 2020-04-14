Akıllı Telefonlar
realme 6 ailesinin Türkiye fiyatları resmen açıklandı!
realme, Covid-19 salgını nedeniyle 6 serisi ile birlikte Buds Air kulaklıklarını bugün Youtube kanalından yayınladığı video ile duyurdu. realme 6 serisi Ürün Müdürü Denny Baker’ın anlatımıyla gerçekleşen online lansmanda ürünlerin fiyatları ve satış tarihleri belli oldu.
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Cesaret ve mükemmel deneyimin esas alındığı tasarımların yanı sıra 6 kamera ve güçlü performans özellikleri ile öne çıkan realme 6 serisi Türkiye’de bugün tanıtıldı. Kurulduğu günden bu yana kısa zamanda büyük bir başarı yakalayan markanın yeni serisi birçok ilki bir arada sunuyor.
Dünyanın ilk Helio G80 yonga setine sahip realme 6i’nin yanı sıra, marka seride yer alan yeni amiral gemisi realme 6’yı da teknoloji tutkunlarının beğenisine sundu. Markanın yeni ürünlerinin satış fiyatları; realme 6i 2.399 TL, realme 6’nın 4GB+128GB hafıza seçeneği 2.999 TL, realme 6 8GB+128GB hafıza seçeneği 3.199 TL ve realme 6 pro 3.899 TL olarak duyuruldu. Merakla beklenen Buds Air’in fiyatı ise 549 TL olarak açıklandı.
realme, yeni ürünlerini tanıtırken çarpıcı kampanyasıyla firma, fanlarını da unutmadı. Online kanallarda ön sipariş ile satışa sunulan telefon serisi mutlu eden bir kampanya ile geldi. Ön siparişle realme 6i 1.799 TL, realme 6 Pro 3.199 TL, realme 6 4GB+128GB ile 2.399 TL olarak fanlarıyla buluşacak. Aynı zamanda realme 6 Pro almak isteyen kişilere Buds Air’da da ayrıcalıklar sunuluyor. realme 6 Pro ve Buds Air ikilisi 3.598 TL olarak kullanıcılara sunulacak.
64 MP kameralı yeni amiral gemisi; realme 6
MediaTek Helio G90T ile güçlendirilen realme 6, inanılmaz bir akıllı telefon oyun deneyiminin tam merkezinde olacak şekilde tasarlandı. 12 nm’lik işlem kullanan işlemci, realme 6’yı daha güçlü ve verimli bir cihaz yapıyor. En son güncellemelere sahip işlemci, grafik kartı, süper hızlı RAM ve güçlü yapay zeka kombinasyonu ile realme 6, mobil oyun severlere sorunsuz bir deneyim getiriyor.
Yeni geliştirilen 30W hızlı şarj ile, realme’nin 4300mAh pili 60 dakika içinde tamamen şarj oluyor. Zorlu oyun koşullarında dahi, 30W’lık hızlı şarj sayesinde pil, 60 dakikada yüzde 55’lik şarj seviyesine çıkabiliyor. realme 6, 90Hz yenileme ve 120Hz örnekleme hızına sahip 6,5 inç 90Hz Ultra Pürüzsüz Ekran içerir, bu da ekranın her kaydırma işleminde kesintisiz ve pürüzsüz bir görsel deneyim sağlıyor. Mükemmel bir ekran-gövde oranı ile üstün bir görsel deneyim sunuyor. Ekran ayrıca daha iyi koruma için Corning Gorilla Glass 3 ile kaplanmış.
16MP Ultra net ön kamera, F2.0 diyafram açıklığının yanı sıra, Bokeh efekti, akıllı güzellik modu gibi özellikleri ile tüm selfie ihtiyaçlarına cevap verecek. Farklı cinsiyetler, cilt tipleri ve yüz şekilleri için geliştirilmiş bir güzellik algoritması sayesinde kullanıcının cildini doğal ve hassas gösteren selfieleri kolaylıkla çekmesine imkan sağlar.
Yeni amiral gemisi realme 6, ayrıca 64MP’lik ana kamera, 119°’lik ultra geniş açıya sahip 8MP kamera, makro lens ve siyah & beyaz portre objektiften oluşan ultra net dörtlü kamera sistemine de sahip. Kullanıcılar manzara, mimari ve büyük grupların daha çarpıcı görüntülerini yakalamasını sağlayan geniş açı moduna geçmek için tek bir tıklama yapmaları yeterli. 4 cm çekim mesafesi ile ultra makro lens ise kullanıcıların daha yakın çekimler yapmasına ve mikro dünyanın güzelliğini keşfetmesine aracılık ediyor.
realme 6 iki renk seçeneğiyle satışta!
realme 6 Kuyruklu yıldız Mavisi, Kuyruklu Yıldız Beyazı renkleriyle duyuruldu. realme 6’nın 4GB+128GB seçeneği 2.999 TL ‘yken, realme 6 8GB+128GB 3.199 TL satış fiyatıyla duyuruldu.
Telefonda, 4GB+128GB hafıza seçeneği ön sipariş kampanyası ile 2.399 TL olarak Amazon, Gittigidiyor, Hepsiburada, Trendyol, N11 kanallarından satışa sunulacak.
Qualcomm Snapdragon 720G’ye sahip ilk akıllı telefon realme 6 Pro
realme 6 Pro, dünyada Qualcomm Snapdragon 720G kullanan ilk akıllı telefonu. 8 nm’lik işlem gücü ile bu işlemci, cihazı daha güçlü ve verimli bir hale getiriyor. 30W hızlı şarj ile, 4300mAh pili 60 dakikada tamamen şarj ederken, zorlu oyun koşullarında bile aynı sürede yüzde 62’lik şarj seviyesine çıkabiliyor.
90Hz yenileme ve 120Hz örnekleme hızına sahip 6.6 inç 90Hz Ultra Pürüzsüz Ekran’la gelişmiş bir görsel deneyim sunan realme 6 Pro’nun ekranı daha iyi bir koruma için Corning Gorilla Glass 5 ile kaplanmış durumda.
realme 6 Pro’da tam 6 kamera bulunuyor!
realme 6 Pro, 16MP Sony geniş açılı ana kamera’nın yanı sıra IMX471 + 8MP 105° süper geniş açıdan oluşan ikili kamera ile birlikte geliyor. Çekim mesafesi daha öncekine göre 2.5 kat daha fazla olan kamera, Kenar Deformasyon Düzeltmesi ile fotoğrafların köşelerinde kalan yüzleri tanıyıp, yüz hatlarını otomatik olarak optimize edebilir.
Yeni amiral gemisi 6 Pro ayrıca 64MP ana kamera, 12MP 20x hibrit zoom telefoto lens, 119°’lik ultra geniş açıya sahip 8MP kamera ve makro lensten oluşan ultra net dörtlü kamera sistemine de sahiptir. 6 Pro, Nightscape 2.0 üzerinde yer alan ve geliştirilmiş tripod modu ve Ultra Nightscape Modu’na sahip Nightscape 3.0 özelliğine de sahip.
realme 6 Pro, Yıldırım Mavisi ve Yıldırım Kırmızısı renkleri ile 3.899 TL satış fiyatıyla duyuruldu. 6 Pro’nun ön siparişle kampanyalı fiyatı 3.199 TL olarak bekleyenleriyle buluşacak. Aynı zamanda 6 Pro ve Buds Air ikilisine sahip olmak isteyen kişiler 3.598 TL ile bu iki ürüne sahip olabilecek. Amazon, Gittigidiyor, Hepsiburada, Trendyol, N11 kanallarından sunulacak.
Dünyanın ilk Helio G80 yonga seti; realme 6i
realme 6i, gücünü 12 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Helio G80‘den alıyor. 6.52 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekranı 720×1600 piksel çözünürlük ve 269 ppi piksel yoğunluğu sunuyor.
6i’nin 48MP AI Dört Kamera daha iyi bir işleve ve deneyime sahiptir; özellikle 16MP Süper Net Selfie, her zaman ve her yerde fotoğraf çekmenizi sağlar. Süper gece manzaralarının anahtarı; AI teknolojisi ve çoklu çerçeve sistemi teknolojisinin kombinasyonu ile gürültü azaltma, el titremesi, vurgu bastırma ve dinamik aralık iyileştirme sağlıyor. 8MP büyüklüğündeki ultra geniş açılı kamera ile 2MP makro çekim kamerası ve 2MP çözünürlükte ki derinlik sensörüne sahip.
5000mAh’lık bataryaya sahip olan telefon USB Type-C bağlantısı sayesinde 18W hızlı şarj edilbiliyor. Ayrıca micro usb kablo ile de şarj edilebilen cihaz bu kablo ile 10W hız ile şarj olacak.
Süt beyazı ve yeşil çay renkleri ile satışa çıkacak telefon 2.399 TL etiket fiyatı ile duyuruldu. 6i ön siparişle kampanyalı fiyatı 1.799 TL olarak Amazon, Gittigidiyor, Hepsiburada,Trendyol, N11 kanallarından sunulacak.
Çift kanallı iletim sistemi ile güçlü bir ses; Buds Air
Gerçek zamanlı çift kanallı iletim ile Buds Air, kulakiçi kulaklıkların her biri, birbirinden bağımsız çalıştırarak olağanüstü bir müzik deneyimi sunuyor. Oyun ve video oynatma, gecikme süresini %51 azaltan Oyun Modu görseller ve sesler arasında mükemmel bir senkronizasyon sağlıyor.
Bunun yanı sıra Buds Air, özel yapım DDB (Dinamik Bas Desteği) sistemini içerisinde barındırıyor. Ekip, sürükleyici bir film ve müzik deneyimi için binlerce testin ardından bas seslere daha fazla boyut ve dinamizm kazandıracak bu özelliği ürüne ekliyor ve 12 mm yüksek bas performansı ile Buds Air kablosuz kulaklıklarda sınıf atlıyor.
Akıllı cihazda, kulaklık girişi ve alt kısımda yer almak üzere iki mikrofon yer alıyor. Konuşma esnasında, ortam seslerini izole ederek çok daha efektif gürültü engelleme yapabiliyor. Kulak içi tanıma teknolojisi ile, sensörler aracılığı ile relame Buds Air kullanımda olup olmadığını anlayıp, kula ğınızdan çıkardığınız anda kendi kendine müzik deneyimini durduruyor, geri taktığınızda ise keyif kaldığı yerden devam ediyor.
Buds Air beyaz rengi ile bekleyenleriyle buluşacak. 549 TL satış fiyatıyla duyurulan Buds Air; ön satışla Amazon, Gittigidiyor, Hepsiburada,Trendyol, N11 kanallarından satışa sunulacak.
17 saate kadar pil ömrü
realme Buds Air, tüm kablolardan kurtulacağınız gerçek bir “wireless” deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Kulakiçi kualklıklarınızı şarj etmek için, içerisinde bulunduğu kutuyu 10W Kablosuz şarj cihazınıza yerleştirmeniz yeterli. Dileyen kullanıcılar Type- C şarj kablosu da kullanabilir. Kasanın ön tarafında bulunan LED ışıklar ise size gerçek zamanlı şarj durumunu gösteriyor. 17 saatlik pil ömrü sunan kulaklığın pil durumunu ise telefondaki uygulamadan görebileceksiniz.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 & 8 Pro: SD 865, 120Hz ekran tazeleme oranı ve dahası!
OnePlus 8 & 8 Pro modelleri, internet üzerinde gerçekleşen canlı lansman dahilinde tanıtıldı.
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OnePlus’ın yeni akıllısı, karantina koşullarında olduğumuz şu günlerde resmen duyurulmuş oldu. Yapılan lansmanda İngiltere’de tanıtmış oldukları OnePlus 5G modelinin başarısına vurgu yapıldı.
Etkileyici gövde tasarımıyla karşınızda OnePlus 8!
Geçtiğimiz yıl tanıtılan OnePlus 7 ve 7 Pro modelinde benzer tasarım detaylarının olduğunu görmüştük. Şimdi ise 8 ve 8 Pro arasında bazı temel farklılıklar olduğunu fark ediyoruz. OnePlus 8 modeli tasarım itibarıyla daha parlak bir kasaya sahip. Tasarım tarafında telefonu cazip kılan en önemli nokta oldukça hafif bir kasa yapısıyla donatılmış olması. Cihazımız iPhone 11 modeline nazaran çok daha hafif olarak bizi karşılıyor. OnePlus 8 modelinde 8 mm incelik ve 180 gram bir hafiflik bulunuyor. Başarılı dizayn çizgisiyle çervelenen modelimizin ekran tarafında 90Hz tazeleme oranı bulunuyor.
Firmanın baz modelinde, 6.55 inç Full HD+ çözünürlük sunan AMOLED ekranın kullanıldığını, işlemci kısmında ise Snapdragon 865 işlemicinin tercih edildiğini görüyoruz. Önceki modellerde olduğu gibi ekran kavisli yapıda bizi karşılıyor ve yan çerçeveler de metal olarak konumlandırılıyor. Aynı zamanda işlemci tarafında kullanılan yüksek hızlı modemin Qualcoom X55 olarak tercih edildiğini görüyoruz.
OnePlus 8’in baz modelinde Pro modele nazaran standart telephoto kamera birimi kullanılmış. Yani kamera özelliklerinden biraz kısılmış desek yanlış olmaz. Bu konuda daha üstün kamera özellikleri isteyen kullanıcıların Pro modele yönelecekleri de ortada demek yanlış olmaz.
OnePlus 8’in kamera özellikleri ise şöyle;
- Ön kamera: 16 MP f/2.4
- Arka kamera:
- 48 MP f/1.70 f/1.2.0 sensör boyutu ve OIS desteği
- 16 MP ultra geniş açılı kamera, f/2.2
- 2 MP makro, f/2.4
OxygenOs 10 giydirilmiş Android 10 işletim sistemiyle kutudan çıkacak olan cihazımız içerisinde 4.300 mAh’lik yüksek batarya kapasitesi sunuyor.
OnePlus 8 Pro: Gelişmiş kamera donanımı ve mükemmeli hedefleyen tasarım!
Pro modelinde ise standart cihaza oranla çok daha gelişmiş bir kamera donanımı ve akabinde yepyeni bir tasarım çizgisi bulunuyor. Baktığınız zaman OnePlus 8’in gövdesi parlak camdan imhal ediliyorken 8 Pro’nun kasası daha metal görünümlü cam olarak dizayn edilmiş.
Ön tarafta 6.78 inç ekran, baz modelde kullanıldığı şekliyle yine AMOLED olarak tercih edilmiş. Bu panele firma Fluid AMOLED adını veriyor. 10-bit renk gamutuna sahip bu ekran modeli mavi ışığı %40 seviyesinde absorbe edebiliyor. QHD+ çözünürlük kullan 8 Pro 120Hz tazeleme hızı ve 240 Hz örneklem hızını destekliyor.
Hızlı şarj tarafında süprizler yaratan OnePlus 30W hızlı şarj teknolojisini hem kablolu hem de kablosuz olarak kullanıcılarına sunuyor. 4.500 mAh kapasitesi bulunan 8 Pro modelinin aynı zamanda ters şarj teknolojilerine desteği mevcut.
Kamera tarafında 7T modeline nazaran arka tarafa bir kamera daha eklendiğine şahit oluyoruz. Tüm kamera özellikleri ise şöyle:
- Ana kameramız: Geniş açılı 48 MP (Sony IMX689), OIS ve EIS destekli, Çok Yönlü Otomatik Odak
- Ultra geniş açılı: 48 MP, 119 derece açılı kamera, f/2.2 açıklık
- Telephoto: 8 MP f/2.44, OIS destekli
- Yeni: Renk Filtresi kamera: 5 MP sensör ve f/2.4 açıklık
Artık ön tarafta da iddialı konuma gelen 48 MP’lik kameramız var. Birçok firma ön kameraya önem vermezken OnePlus güçlü bir donanım ile gelmeyi tercih etmiş ayrıca ön tarafta kullanılan kamera deliğinin de entegre edildiği kısım bir hayli küçük.
Bunların dışında suya karşı dayanıklılık için IP68 sertifikası da baz modelden farkla cihazımızda yerini almış durumda. Kağıt üzerinde kamera donanımı Sony sensörlerin etkisiyle oldukça başarılı işler çıkaracaktır. Samsung vari kavisli ekran ve damla çentik kullanılan cihazımız oldukça ilgi görecektir.
OnePlus 8 ve 8 Pro’nun satış fiyatları neler?
Lansmanda verilen bilgilere göre fiyatlar çıkan modellere nazaran biraz yukarıda kalacak. Bugün ön siparişe sunulacak telefonlar çok yakın bir zamanda da herkes için erişebilir olacak. Fiyat bilgileri ise şu şekilde:
OnePlus 8
8GB + 128 GB – 699 Euro
12GB + 256 GB OnePlus 8 – 799 Euro
OnePlus 8 Pro
8GB + 128GB OnePlus 8 Pro – 899 Euro
12GB + 256GB OnePlus 8 Pro – 999 Euro
Akıllı Telefonlar
Honor 30 Pro+ kamera örnekleri ortaya çıktı!
Yarın, Honor 30 ailesinin tanıtılmasını beklerken, bugün ortaya yeni detaylar çıktı. Serinin Honor 30, 30 Pro ve Pro+ isimli üç telefonu bulunacak. Aslında iki farklı telefon bekliyorduk fakat son günlerde ortaya çıkan sızıntılarla serinin üç telefondan oluşacağı kesinleşti.
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Honor 30 Pro+ kamera örnekleri nasıl değerlendirildi?
Honor’un yeni serisinin lansmanına sadece bir gün kalmışken şirketin CEO‘su George Zhao, Pro+ versiyonun yakınlaştırma özelliğinin örneklerini yayınladı. Cihazda 30X’e kadar zoom bulunacak fakat bunun ne kadarı optik, ne kadar hibrit tam olarak bilinmiyor. Paylaşılan görsellerde, Çin şehri Qingdao‘nun resimleri ve farklı yakınlaştırma seçeneklerindeki fotoğrafları paylaşıldı. Ultra geniş açılı, normal ve 30x zoom olmak üzere üç farklı kıyaslayabileceğimiz görsel bulunuyor.
Honor 30 Pro+, Huawei‘nin P40 Pro+’ı gibi 10x optik zoom ile gelebilir. Fakat 30x zoomdaki bazı detay kayıplarına baktığımızda en gerçekçi tahmin 5x optik zoom olacağı yönünde. Şirketin paylaştığı bir başka görüntü ise Doğu Çin Denizi üzerindeki 27 kilometre uzunluğundaki Xihoumen Köprüsü‘nün düşük ışıktaki fotoğrafı oldu. Oldukça zorlu bir senaryo olsa bile cihaz, bu zorluğun üstesinden gelmiş gibi görünüyor. Bir başka sızıntı ise Honor 30 Pro+’ın ön yüzü olduğu iddia edilen bir görsel. Bu görsele göre, cihaz oldukça kavisli ve iki kamera deliği bulunuyor. Bunlardan birinin ToF sensörü olacağı düşünülüyor.
Honor 30 Pro‘nun ortaya çıkan bir mağaza afişinde ise cihazın fiyat bilgisi sızdırıldı. Telefon, 30 Pro+’ın çıkması beklenen fiyat ile aynı fiyatta çıkacak. Bu fiyat, 4,999 CNY(700$/650€) tutarında olacak. Fakat bu cihazın RAM ve depolama alanı miktarı bilinmiyor. Bu yüzden yarınki etkinlikte her şeyin ortaya çıkmasını bekleyeceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi A2 Lite’a Android 10 tekrar geldi!
Xiaomi Mi A2 Lite’a Android 10 güncellemesi bugün itibarıyla yeniden yayınlandı. Fakat bu güncelleme de tüm Mi A2 Lite kullanıcılarını kapsamıyor maalesef ki. Dikkatli olmanız gereken detaylar var.
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Android One cihazların başına gelen olaylar dur durak bilmiyor. Şimdi de Mi A2 Lite’a gelen güncellemeler kullanıcıların başına bela olması söz konusu hale geldi. Geçtiğimiz Mart ayında kullanıcılara sunulan yeni saf Android arayüzü telefonları teknik tabirle tuğla (brick) ederek kullanılmaz hale getirdi.
Bugünün tarihiyle yayınlanan güncellemede ise şimdilik net bir sıkıntı gözükmüyor. Yine de forumlarda A2’de kullanılan iki farklı ekran panelinden dolayı tedbirli yaklaşılması gerektiği söyleniyor.
Bazı kullanıcılar ise Android 10’un saf versiyonunda bulunan yeni Kamera uygulamasının iyi netleme yapmadığını iddia etmeye başladılar bile. Mi A3’ün başına gelenler düşünüldüğünde Mi A2 Lite, şimdilik ucuz kurtuldu demek yanlış olmaz.
Android 10 güncellemesi ise içerisinde sırasıyla şu değişiklikleri barındıracak;
- Yeni Sistemsel Karanlık Mod
- Gizlilik kontrolleri eklendi.
- Xiaomi FM Radyo tekrar konumlandırıldı.
- Yeni hareketle gezinme seçenekleri dahil edildi.