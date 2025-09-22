Xiaomi, teknoloji dünyasında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Şirket, merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi olan Xiaomi 17 ailesini bu ayın sonunda piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansman öncesi heyecanı daha da artıran bir gelişme yaşandı.

Xiaomi’den Kopya İddialarına Açıklama! Kesin Olarak Reddedildi!

Xiaomi Başkanı Lu Weibing, sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı bir paylaşımla, serinin en üst modeli olan Xiaomi 17 Pro Max’in Apple‘ın iPhone 17 Pro Max modeli ile karşılaştırmasını yaptı.

Bu hamle, teknoloji gündemini anında meşgul etti ve iki dev marka arasındaki rekabeti bir kez daha alevlendirdi. Özellikle tasarımsal benzerlik iddialarına yönelik yapılan açıklamalar, dikkat çekiciydi.

Xiaomi Başkanının açıklamaları, Apple‘a yönelik olası kopyalama iddialarını bertaraf etmeye yönelikti. Weibing, Xiaomi 17 Pro Max’in kamera adası tasarımının, Mi 11 Ultra‘dan esinlenildiğini ve bunun bir kopya olmadığını savundu.

Ayrıca, Xiaomi‘nin 16 serisini atlayarak doğrudan 17 serisine geçiş yapmasının Apple‘ın isimlendirme stratejisiyle bir ilgisi olduğu iddialarını da kesin bir dille reddetti. Bu geçişin, ürün gamında önemli bir teknolojik atılım anlamına geldiğini vurguladı. Lu Weibing, firmanın SU7 ve YU7 gibi başarılı modellerinde de 7 rakamını kullandığına dikkat çekerek bu konudaki ilgilerini doğruladı.

Ancak “Pro Max” gibi Apple‘a ait bir isimlendirme kullanılması, bu iddiaları tamamen ortadan kaldırmakta yetersiz kaldı. Başkan ayrıca, seride ultra ince bir Air versiyonunun yer almayacağını da açıkladı. Tüm bu açıklamalar, Xiaomi‘nin yeni serisine duyduğu güvenin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Xiaomi Başkanı, serinin Çin pazarında 1 Ekim tarihinden önce satışa sunulacağını bildirdi. Ayrıca, bu akıllı telefonların 23 Eylül’de tanıtılacak olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setini kullanan ilk cihazlar olacağını doğruladı. Bu işlemciye diğer akıllı telefon üreticilerinden daha uzun süre için özel kullanım hakkı elde eden Xiaomi, böylece rakiplerine karşı önemli bir avantaj sağlamış oldu.

Fiyatlandırma tarafında da önemli ipuçları verildi. Çin pazarında Xiaomi 17 Pro’nun 5.000 ila 6.000 yuan (yaklaşık 700-850 dolar) aralığında, Pro Max’in ise 6.000 ila 7.000 yuan (850-1.000 dolar) aralığında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Küresel pazarlarda ise bu fiyatların daha yüksek olması öngörülüyor.

Xiaomi‘nin arka ekran teknolojisine bir milyar yuan yatırım yaptığını ve bu özelliğin sadece maliyetli olmakla kalmayıp, rakiplerin taklit etmesini de zorlaştıracağını belirtti. Arka ekran, çağrı, müzik ve seyahat bilgilerini gösterirken, aynı zamanda selfie çekimlerinde arka kameraları kullanmaya imkan tanıyarak fotoğraf kalitesini de artırıyor.

İlginizi Çekebilir: HyperOS 3 yayınlanma tarihi açıklandı! İşte o liste!

Siz Xiaomi hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.