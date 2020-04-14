Realme 6i kutu açılışı & ilk izlenimler

Realme 6i modeli için Türkiye lansmanı gerçekleştirdi. Bu videomuzda, Realme 6i modelinin hem kutusundan çıkartıyor hem de özelliklerine bir ilk bakış atıyoruz. Önümüzdeki günlerde cihazın detaylı incelemesi ve karşılaştırma videoları da kanalımızda olacak.

Realme 6i kutusundan neler çıkıyor?

Cihazın kutusundan şeffaf bir kılıf, USB Type-C kablosu, 18W hızlı şarj aleti ve dökümanlar çıkıyor. Cihazın özellikleri neler? Beyaz ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan cihaz, yekpare plastik kasa kullanıyor. Telefonda herhangi bir suya dayanıklılık sertifikası olmamasına rağmen realme, sıçramalara karşı cihazın tasarımının dayanıklı olduğunu belirtiyor. Ayrıca çift SIM desteğinin de telefonda yer aldığını belirtelim.

6.5 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel kullanan Realme 6i modelinde, HD+ çözünürlük kullanılıyor. Ayrıca ekranda Corning Gorilla Glass 3 teknolojisi kullanılmış. Gücünü MediaTek Helio G80 işlemcisinden alan model, Mali-H52 GPU‘suyla birlikte 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyor. Arka tarafında 48 MP ana kamera ile beraber 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik olmak üzere dörtlü bir arka kamera sistemi kullanan telefonda 16 MP‘lik bir de selfie kamerası mevcut. Son olarak 5000 mAh pil sunan modelde 18W‘lık bir hızlı şarj desteği bulunuyor.