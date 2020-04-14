Video
Realme 6i kutu açılışı & ilk izlenimler
Realme 6i modeli için Türkiye lansmanı gerçekleştirdi. Bu videomuzda, Realme 6i modelinin hem kutusundan çıkartıyor hem de özelliklerine bir ilk bakış atıyoruz. Önümüzdeki günlerde cihazın detaylı incelemesi ve karşılaştırma videoları da kanalımızda olacak.
Realme 6i kutusundan neler çıkıyor?
Cihazın kutusundan şeffaf bir kılıf, USB Type-C kablosu, 18W hızlı şarj aleti ve dökümanlar çıkıyor. Cihazın özellikleri neler? Beyaz ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan cihaz, yekpare plastik kasa kullanıyor. Telefonda herhangi bir suya dayanıklılık sertifikası olmamasına rağmen realme, sıçramalara karşı cihazın tasarımının dayanıklı olduğunu belirtiyor. Ayrıca çift SIM desteğinin de telefonda yer aldığını belirtelim.
6.5 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel kullanan Realme 6i modelinde, HD+ çözünürlük kullanılıyor. Ayrıca ekranda Corning Gorilla Glass 3 teknolojisi kullanılmış. Gücünü MediaTek Helio G80 işlemcisinden alan model, Mali-H52 GPU‘suyla birlikte 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyor. Arka tarafında 48 MP ana kamera ile beraber 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik olmak üzere dörtlü bir arka kamera sistemi kullanan telefonda 16 MP‘lik bir de selfie kamerası mevcut. Son olarak 5000 mAh pil sunan modelde 18W‘lık bir hızlı şarj desteği bulunuyor.
Video
Realme UI ipuçları | Hayatınızı kolaylaştıracak 7 ÖZELLİK!
Bugünkü videomuzda Realme’nin kendi telefonları için özel tasarladığı Realme UI’daki ipuçlarına değiniyoruz. Tüm işlemleri Realme XT cihazında gerçekleştirmekteyiz. Bazı özellikler sizin cihazınızda mevcut olmayabilir.
İlginizi çekebilir: Realme XT ile 10 Oyun
Firma sektöre girişiyle mensup olduğu Oppo’nun Color OS arayüzünü kullanıyordu. Ocak itibarıyla kendi arayüzü olan Realme UI’a geçiş yapan şirket bakalım verimlilik adına neler değiştirmiş?
0:14 Arayüz üzerinde ekran fotoğrafı çekme yöntemleri neler?
1:03 Arayüz üzerindeki ikon paketleri nasıl değiştirilir? Hangi ikon paketleri kullanılabiliyor?
1:45 Canlı Duvar Kağıdı nasıl kullanılıyor? Hangi duvar kağıtları var?
2:11 Çift ekran sistemi nasıl çalışıyor? Kaç türlü kullanılabiliyor?
3:17 Aramalar ve bildirimler için ekran aydınlatma fonksiyonu nasıl kullanılır?
4:27 Her Zaman Açık Ekran özellikleri nasıl kullanılır? Ekran kapalıyken bildirimler nasıl görüntülenir?
5:22 Parmak izi animasyonları nasıl değiştirilir? Hangi fonksiyonlar kullanılabilir durumda?
Video
Samsung Galaxy A71 kamera performansı nasıl? | DXOMARK #19
Hardware Plus’ta DXOMARK serisi tam gaz devam ediyor. Bu seferki konuğumuz ülkemizde de popüler olan orta üst seviye telefonlardan Samsung Galaxy A71 oluyor.
İlginizi çekebilir: Huawei P40 Pro kamera performansı nasıl? | DXOMARK #18
64 MP ana ve diğer üç kamerasıyla gelen Galaxy A71, DXOMARK’ın test merkezinde 84 puan alarak rakiplerinden olan Xiaomi Redmi Note 8 Pro ile aynı puanı aldı. Daha eski Samsung orta seviye modellerinden A9 ve A50’nin gerisinde kaldığı ise gözlerden kaçmıyor.
Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.
Samsung Galaxy A71 kamera özellikleri
Arka
- 64 MP, f/1.8 (ana)
- 12 MP, f/2.2 (ultra geniş)
- 5 MP, f/2.4 (makro)
- 5 MP, f/2.2 (derinlik sensörü)
Ön
- 32 MP, f/2.2
Video
- 4K (30 fps)
- Full HD (240 fps)
- HDR
Video
Realme XT ile 10 Oyun
Realme tarafından ülkemizde satışta olan en güçlü telefon XT ile artık klasikleşen 10 oyun serimize devam ediyoruz.
İlginizi çekebilir: Redmi Note 8 Pro ile 10 oyun(VIDEO)
Realme XT ile 10 oyun test koşullarımız:
1- Video içerisinde “FPS” değerlerinin yer aldığı simultane bilgi veren aracı “GameBench uygulamasını” kullanıyoruz.
2- Testimizden önce ve sonra cihazın sıcaklık durumunu ölçüyoruz. Böylece testimizin sonunda 10 oyunun, cihazları ne kadar ısıttığını görmüş oluyoruz.
3- Tüm oyunlarda çozünürlüğü en üst değerlere getiriyoruz. Böylece ekran kartının performansını ölçüyoruz.
4- Yeni: Kullandığımız GameBench uygulamasının özelliği sayesinde 5 dakika boyunca oynadığımız oyunların 50 dakika sonunda ne kadar pil tükettiğini görüntülüyoruz.
Oynadığımız oyunların kronolojik sıralaması
00:20 ARK: Survival Evolved
01:39 Asphalt 9: Legends
02:42 Traffic Rider
03:56 The Wolf
04:47 Shadowgun Legends
06:21 Black Desert Online
07:50 PUBG
08:58 NBA LIVE Mobile
09:48 WARFACE
10:51 Super Mecha Champions