Akıllı telefon pazarında rekabet kızışırken, markalar yeni teknolojilerini birbiri ardına duyurmaya devam ediyor. Bu duyuru furyasına son olarak Oppo katıldı. Şirket, merakla beklenen amiral gemisi serisi Oppo Find X9’un tanıtım tarihini açıkladı.

Oppo Find X9 Serisi Tanıtım Tarihi Resmileşti!

Oppo Find X9‘un 16 Ekim’de Çin’de tanıtılacağını resmen doğrulandı. Bu lansman, markanın teknoloji dünyasındaki konumunu pekiştirmesi açısından büyük önem taşıyor. Serinin küresel pazarlara da sunulacağı bizzat Oppo’nun Baş Ürün Sorumlusu Pete Lau tarafından doğrulandı, ancak uluslararası lansman tarihi henüz açıklanmadı. Oppo Find X9 serisi, Vivo X300 serisiyle birlikte MediaTek‘in yeni Dimensity 9500 işlemcisiyle güçlendirilecek ilk cihazlardan olacak.

Oppo Find X9 Serisi Hangi Özelliklerle Geliyor?

Oppo Find X9 serisi, özellikle kamera teknolojisi ve ekran performansı ile dikkat çekiyor. Sızan bilgilere göre, serinin üst düzey modeli Find X9 Pro, Hasselblad işbirliğiyle geliştirilmiş iddialı bir kamera modülüne sahip olacak. Bu modül, yuvarlak bir kare (“squircle”) tasarımında üç farklı lens barındırıyor.

Kaynaklara göre, ana sensör olarak 50 MP Sony LYT-828, 50 MP Samsung JN5 ultra geniş açılı lens ve tek bir 200 MP Samsung HP5 telefoto lens kullanılacak. Bu kamera dizilimi, Oppo‘nun önceki çift telefoto lens kurulumundan uzaklaşarak, yüksek çözünürlüklü tek bir lense odaklandığını gösteriyor. Oppo Find X9, fotoğrafçılıkta yeni bir dönemi başlatabilir.

Ekran tarafında da yenilikler göze çarpıyor. Oppo Find X9 Pro‘nun, Tianma‘nın “1 nit parlak” göz koruma ekranını kullanan ilk akıllı telefon olacağı söyleniyor. Bu ekranın maksimum parlaklık seviyesinin 3.600 nit‘e kadar çıkacağı belirtiliyor. Bu değerler, ekranın en zorlu ışık koşullarında bile net ve canlı bir görüntü sunacağını işaret ediyor.

Ayrıca, cihazın AnTuTu benchmark testinde 4 milyonun üzerinde (4.045.997) etkileyici bir puan alması, Dimensity 9500 işlemcisinin gücünü de ortaya koyuyor. Oppo Find X9 serisi, hem performansı hem de görsel kalitesiyle kullanıcıları etkilemeyi hedefliyor.

Yazılım tarafında ise Oppo, ColorOS 16‘nın tanıtımını Find X9 lansmanından bir gün önce, 15 Ekim’de yapacak. Bu, yeni telefonların güncellenmiş ve gelişmiş bir kullanıcı arayüzü ile kutudan çıkacağı anlamına geliyor.

Ayrıca, OnePlus 15 gibi diğer BBK markalarına ait cihazların da bu yeni yazılımı kullanan ilk telefonlar arasında yer alacağı belirtiliyor. Bu durum, Oppo‘nun ekosistem içindeki stratejik işbirliklerinin önemini de vurguluyor.

