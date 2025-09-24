Xiaomi 15T Pro, premium segmentte konumlanan güçlü bir amiral gemisi olarak öne çıkıyor. 162.7 x 77.9 x 7.96 mm boyutlarındaki kasa, 210 gramlık ağırlık ile elde dengeli bir his veriyor. Siyah Gri ve Kahverengi renk seçenekleriyle gelen cihaz, IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Bu özellik, günlük kullanımda güven verirken aynı zamanda zorlu koşullarda da cihazın sağlamlığını ön plana çıkarıyor. Şık tasarımıyla Xiaomi 15T Pro, hem profesyonel hem de günlük kullanımda göz alıcı bir seçenek oluyor.

Cihaz, 6.83 inç büyüklüğünde AMOLED panele sahip ve 2772×1280 çözünürlük ile 1.5K seviyesinde netlik sunuyor. 144Hz yenileme hızı ve 480Hz dokunmatik örnekleme oranı, özellikle oyun ve hızlı kullanım senaryolarında akıcı bir deneyim sağlıyor. 3200 nit tepe parlaklık değeri, dış mekan kullanımında üstün bir görünürlük sunarken HDR10+ ve Dolby Vision desteği sayesinde multimedya deneyimi üst seviyeye taşınıyor. Corning Gorilla Glass 7i ile korunması, ekranın uzun süre dayanıklı kalmasına yardımcı oluyor. Ayrıca TÜV Rheinland sertifikaları sayesinde göz sağlığına dost bir kullanım hedeflenmiş.

Xiaomi 15T Pro, MediaTek Dimensity 9400+ (3nm) işlemcisiyle en üst düzey performans vadediyor. Immortalis-G925 MC12 GPU ve NPU 890, hem yapay zekâ hem de grafik tarafında güçlü bir deneyim sunuyor. 12GB RAM ile birlikte 256GB, 512GB ve 1TB depolama seçenekleri, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına hitap ediyor. LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama teknolojileri, veri aktarımı ve uygulama yükleme hızında ciddi bir fark yaratıyor. Xiaomi 3D IceLoop soğutma sistemi, uzun süreli performans gerektiren senaryolarda cihazın serin kalmasını sağlarken, HyperOS 2 arayüzü daha akıcı ve kişiselleştirilebilir bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Xiaomi 15T Pro’nun kamera sistemi, Leica iş birliğiyle güçlendirilmiş durumda. Ana kamera 50 MP f/1.62 diyafram açıklığı ve OIS desteğiyle düşük ışık koşullarında bile net kareler sunuyor. 5x optik zoom destekli 50 MP telefoto kamera ISOCELL JN5 sensör kullanırken, 12 MP ultra geniş açı kamera 120° görüş açısı ile sahneleri daha geniş yakalıyor. 32 MP ön kamera ise portre ve vlog çekimlerinde başarılı. Leica’nın Otantik ve Vibrant renk modları, fotoğraflara farklı bir karakter katarken HDR10+ ve LUT destekli çekimler profesyonel seviyede sonuçlar veriyor. 8K 30fps ve 4K 120fps video desteği ise cihazı içerik üreticiler için cazip hale getiriyor.

5500 mAh kapasitedeki batarya, yoğun kullanımda bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği, günlük yaşamda şarj sorununu ortadan kaldırıyor. Stereo hoparlörler Dolby Atmos desteğiyle güçlü ve dengeli ses sunarken, Hi-Res sertifikaları hem kablolu hem de kablosuz ses deneyimini üst seviyeye taşıyor. Bağlantı tarafında ise WiFi 7, Bluetooth 6, 5G ve NFC desteği bulunuyor. Bu sayede Xiaomi 15T Pro, hem performans hem de multimedya odaklı kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayan, günümüzün en güçlü akıllı telefonlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Türkiye’den satın alınacak ürünler için durum şu şekilde:

Xiaomi 15T Pro, 90W şarj adaptörü + kablo + telefon kılıfı ile birlikte geliyor. Fiyatları ise 12GB + 256GB 46.999 TL, 12GB + 512GB 49.999 TL, 12GB + 1TB 54.999 TL olarak belirlendi.

Xiaomi 15T, 67W şarj adaptörü + kablo + telefon kılıfı ile birlikte geliyor. Fiyatları ise 12GB + 256GB 36.999 TL, 12GB + 512GB 39.999 TL olarak belirlendi.

